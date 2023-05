Miunchene – pažangiausių „Huawei“ išmaniųjų įrenginių debiutas

Aukščiausio lygio inovacijos fotografavimo srityje

„Huawei P“ serijos išmanieji telefonai – vartotojų pasitikėjimą užsitikrinę įrenginiai, kurių pasiekimus kasdien įvertina daugiau nei 15 milijonų Europos vartotojų.

Dėl to naujasis „Huawei P60 Pro“ Miunchene sulaukė daugiausia dėmesio. Išmaniojo telefono kamera gali pasigirti pilnai atnaujinta optine sistema su itin jautriu šviesai teleobjektyvu, turinčiu net kelias naudojamų lęšių grupes. Pažangius techninius duomenis papildo automatiškai reguliuojama fizinė diafragma ir „RYYB SuperSensing“ vaizdo jutiklis. Taip pat svarbu paminėti atnaujintą „XD Fusion Pro“ vaizdo apdorojimo procesorių, kuris leidžia kurti nuotraukas su ryškiomis ir tiksliomis spalvomis bei maksimaliai subalansuotu dinaminiu diapazonu.

Modernią išmaniojo telefono kamerą papildo raiškus ekranas su išskirtinai patvariu „Kunlun Glass“ stiklu. Vartotojus nudžiugins ir galinga 4815 miliampervalandžių (mAh) baterija, kuri palaiko 88 W itin greitą laidinio įkrovimo funkciją. Techninius išmaniojo telefono parametrus sustiprina efektyvūs programinės įrangos sprendimai. Naujajame „Huawei P60 Pro“ išmaniajame telefone įdiegta eilė naudingiausių funkcinių programėlių, prieinamų „AppGallery“ programėlių parduotuvėje.

Prabangos ir funkcionalumo sintezė

Bendrovė taip pat pristatė ir „Huawei Watch Ultimate“ išmanųjį laikrodį, kuris yra pirmasis įrenginys sektoriuje, sukurtas naudojant aukščiausios kokybės cirkonio pagrindu pagamintą skystą metalą. „Watch Ultimate“ išsiskiria elegantiškumu bei patvarumu: laikrodžio korpuso keramika pasižymi atsparumu įbrėžimams ir korozijai – ji yra daugiau nei 6–7 kartus kietesnė nei nerūdijantis plienas.

Vartotojai laikrodžio dizainą galės rinktis iš dviejų vienodai stilingų variantų: mėlynos ir juodos. Estetišką modelio išvaizdą papildo plonas, bet lankstus valdymo skydelis su didelio atsparumo safyro stiklo dangteliu ir trimis valdymo mygtukais, imituojančiais tradicinio laikrodžio dizainą. Todėl išmanusis laikrodis gali būti dėvimas tiek ekstremaliomis sąlygomis, tiek ir išskirtinėmis progomis.

Pažangusis „Watch Ultimate“ yra itin funkcionalus išmanusis laikrodis, kuris palaiko visas būtiniausias funkcijas, pavyzdžiui, atlieka visą parą trunkantį „SpO2“, miego bei streso lygio stebėjimą. Įrenginys taip pat tinka nardymui iki 100 m gylyje, o vartotojai galės džiaugtis net keturiais nardymo režimais. Galingos baterijos veikimo laikas trunka iki 2 savaičių. Dėl pažangios belaidės greitojo įkrovimo funkcijos, laikrodis visiškai įkraunamas per 60 minučių, o 25 proc. įkrovimą pasieks vos per 10 minučių. „Huawei Watch Ultimate“ yra universalus, todėl gali būti suderintas su „Android“ ir „iOS“ įrenginiais. Be to, išmaniajame laikrodyje įdiegta „Bluetooth“ skambinimo funkcija.

Aktyvaus gyvenimo pagalbininkas

Miunchene technologijų gamintoja papildė savo išmaniųjų laikrodžių asortimentą pažangiausia „Huawei Watch 4“ modelių serija. Turintys šį įrenginį vartotojai labiausiai įvertins visą parą veikiančią sveikatos stebėsenos funkciją, kuri leidžia išmaniai rūpintis savo fizine būkle. Laikrodyje taip pat įdiegtas platus treniruočių režimų pasirinkimas, integruotas treniruočių planuoklis, patobulinta vietos nustatymo funkcija, leidžianti efektyviai sekti kiekvieną treniruotę.

Nešiojami kompiuteriai ir sulankstomas išmanusis telefonas

Nešiojamų kompiuterių rinka sparčiai auga, todėl „Huawei“ pristato net kelis modernius įrenginius: „Huawei MateBook X Pro“ ir „Huawei MateBook 16s“.

„MateBook X Pro“ išsiskiria kompaktišku ir lengvu korpusu bei moderniomis vartojimo funkcijomis. Nešiojamas kompiuteris „MateBook 16s“ savo naudotojams siūlys 2,5K raiškos didelės įstrižainės ekraną bei itin galingą 13 kartos „Intel Core“ procesorių, užtikrinantį didesnį darbo produktyvumą.

Pristatymo renginyje taip pat daug dėmesio sulaukė ir unikalus produktas – sulankstomas išmanusis telefonas „Huawei Mate X3“. Kaip skelbia įrenginio gamintojai, „Mate X3“ yra ploniausias ir lengviausias pasaulyje sulankstomas išmanusis telefonas, kuris vartotojus nudžiugins dideliu ir pažangiu ekranu su atnaujinta vaizdo sistema.

Abu nešiojami kompiuteriai ir sulankstomas išmanusis telefonas bus prieinami tik tarptautinėje rinkoje.