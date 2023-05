Kaip iš tiesų veikia mikrobangų krosnelė? Kai kurių dalykų greičiausiai nė nežinojote

Mikrobangų krosnelės veikia naudodamos elektromagnetines bangas, dar vadinamas mikrobangomis, kurių bangos ilgis yra apie 12 cm – daug ilgesnės už matomą šviesą, bet trumpesnės už daugumą radijo bangų. Mikrobangos sukuria svyruojantį magnetinį lauką, kuris išjudina tam tikras molekules – t. y. tokias molekules kaip vanduo, turinčias teigiamai ir neigiamai įkrautas dalis. Viską, kuriame yra tokių molekulių, bangos įkaitina. Kitos molekulės energiją sugeria ne taip efektyviai.

Mikrobangų krosnelės viduje esantis besisukantis diskas užtikrina, kad visi maisto produktų paviršiai būtų vienodai veikiami mikrobangų. Tačiau sklisdamos per maistą bangos praranda energiją, todėl viskas, kas yra toliau nei 2 cm nuo paviršiaus, nelabai įkaista. Tad teiginys, kad mikrobangų krosnelės kaitina maistą iš vidaus į išorę, yra mitas.

Ledo tirpinimas mikrobangų krosnelėje arba šaldyto maisto atitirpinimas trunka ilgiau, nei manote – nes suledėjusio vandens molekulės yra užrakintos kristalinėje struktūroje ir negali judėti.

Kai kurie žmonės nerimauja, kad stovėti šalia mikrobangų krosnelės, kai ji veikia, yra pavojinga – tačiau iš tiesų tai yra visiškai saugu: bangos negali prasprūsti per metalines krosnelės sieneles. Be to, ant durelių yra metalinis tinklelis, o bangos, vaizdžiai tariant, yra per didelės, kad tilptų pro jo skylutes.

Galbūt esate girdėję, kad į mikrobangų krosnelę niekada negalima dėti metalo – tačiau iš tiesų tai nebūtinai visada gali sukelti nelaimę. Kai mikrobangos krosnelėje atsitrenkia į metalą, didžioji dalis energijos atsispindi – taigi, jei bandysite šildyti maistą folijos inde, metalas apsaugos maistą ir neleis jam įkaisti.

Tačiau mikrobangos gali išjudinti elektronus metale, ir kai jie patenka ant dantytos briaunos ar šakutės smaigalio, gali kilti kibirkštis. Todėl vis tiek geriausia nedėti metalo į mikrobangų krosnelę – išskyrus kai kuriuos įrenginius, pavyzdžiui, specialus sumuštinių skrudintuvus, kurie yra sukurti taip, kad būtų saugūs naudoti.

Įprasta mikrobangų krosnelė veikia maždaug 1000 vatų galia, t. y. per kiekvieną įjungimo minutę ji sunaudoja perpus mažiau energijos, nei įprasta elektrinė orkaitė. Be to, ji greičiau pašildo maistą, todėl jos nereikia naudoti taip ilgai.

Mikrobangų krosnelėje kepant bulvę su lupena, prireikia apie 80–90 proc. mažiau energijos nei tokia kepant orkaitėje. Mikrobangų krosnelėje taip pat galima virti daržoves garuose – taip sunaudojama maždaug perpus mažiau energijos nei ant indukcinės viryklės.

Galbūt labiausiai džiuginantis mikrobangų krosnelės panaudojimo būdas – per kelias minutes paruošti vieną porciją pyrago. Dideliame puodelyje sumaišykite miltus, cukrų ir kakavos miltelius, tada įmuškite ir šakute išmaišykite kiaušinį. Supilkite pieną ir aliejų – ir vėl išmaišykite. Kepkite mikrobangų krosnelėje 1,5–2 minutes ir stebėkite, kaip pyragas iškyla iš puodelio viršaus kaip suflė – tačiau baigus kepti, jis nusileis.

Parengta pagal „New Scientist“.