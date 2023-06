„PC Game Pass“: šimtai aukštos kokybės kompiuterinių žaidimų už gerą kainą

Apsisukęs pasaulis

Pasaulis prieš ketvirtį šimtmečio buvo gerokai kitoks. Ypač – kompiuterinių žaidimų mėgėjų pasaulis. Pirma, tais laikais vyravo požiūris, kad kompiuterinius žaidimus žaidžia tik vaikai. Žinoma, taip nebuvo, bet didelė dalis vyresnių kompiuterinių žaidimų gerbėjų apie savo pomėgį nekalbėjo labai viešai (arba kalbėjo tik ekscentriški žmonės), žiniasklaida apie žaidimus beveik nerašė, o kad atsiras toks dalykas kaip elektroninis sportas ir žmonės iš to pradės uždirbti net ir nemažus pinigus, pasvajodavo turbūt tik drąsiausi.

Antra, žaidimų buvo nedaug. Jų ir per metus išeidavo tik bene keli šimtai, bet dėl interneto lėtumo (ir ribotos plėtros) visas platinimas bent jau Lietuvoje vykdavo tik fizinėmis kopijomis (disketėmis – „flopikais“ – ir tik vėliau kompaktiniais diskais). Galiausiai, apie dutūkstantuosius metus kompiuterinių žaidimų mėgėjas galėdavo išbandyti turbūt iki poros dešimčių naujų žaidimų.

Šiais laikais viskas apsisuko beveik tobulai priešingai: kompiuterinius žaidimus žaidžia beveik visi (taip pat ir tie, kurie anksčiau žaidimus laikė vaikišku užsiėmimu), žaidimų per metus pasirodo tūkstančiai (remiantis „Statista“ duomenimis, per 2021 metus buvo išleista daugiau nei 10 000 naujų kompiuterinių žaidimų), gauti juos trunka nuo kelių iki keliasdešimties minučių (priklauso nuo turimo interneto ryšio greičio).

Ir čia galbūt kyla nauja problema. Perteklius. Kaip atsirinkti, ką žaisti? Kaip nepermokėti už tai, ko vis dėlto nežaisi? Kaip sutaupyti?

Štai tokius dalykus bent iš dalies sprendžia tokios platformos kaip, pavyzdžiui, „PC Game Pass“.

Kas yra „PC Game Pass“?

Grubiai tariant, tai yra kažkas panašaus į „Netflix“ – tik ši platforma skirta kompiuteriniams žaidimams asmeniniame kompiuteryje.

„PC Game Pass“ atveju vartotojas moka nedidelį (šiuo metu Lietuvoje – apie 10 eurų) mėnesinį mokestį, už kurį gauna prieigą prie šimtų kompiuterinių žaidimų.

„PC Game Pass“ biblioteka nuolat keičiasi, į ją nuolat įtraukiama naujų žaidimų. Visada yra ką žaisti, taip pat ir naujus žaidimus, pasirodančius pirmąją dieną, taip pat ir garsias frančizes, nepriklausomus žaidimus, blokbasterius ir dar daugiau.

„PC Game Pass“ narystė taip pat suteikia nuolaidų ir pasiūlymų, narystę „EA Play“ be papildomo mokesčio ir lengvatų „Riot Games“ žaidimams.

Kas prieinama su „Microsoft Xbox Game Pass“

Bene didžiausias platformos privalumas – čia galima rasti labai įvairių žaidimų, tiek žanriniu, tiek chronologiniu aspektu. Čia galima rasti ir pačių naujausių šviežienų (pavyzdžiui, dabar „PC Game Pass“ yra vos prieš mėnesį pasirodęs „Redfall“, taip pat – neseniai „Microsoft“ platformoje pasirodęs „Ghostwire Tokyo“) ir laiko patikrintų gėrybių (pavyzdžiui, legendinį 1993-iųjų „Doom“, kultinį 1997-ųjų „Dungeon Keeper“ ar dešimtmetį skaičiuojantį „Shadowrun Returns“). Tas pat galioja ir žanrų bei leidėjų įvairovei: platformoje galima rasti tiek vaidmenų žaidimų, tiek simuliatorių, tiek strateginių, tiek nuotykių žaidimų – ir didžiųjų studijų kūrinių, ir nepriklausomų kūrėjų produkcijos.

„Xbox Game Studios“ ir „Bethesda Softworks“ žaidimai taip pat įtraukiami į paslaugą pirmąją pasirodymo dieną, todėl nariams „Forza Motosport“ ir „Starfield“ tampa prieinami išleidimo dieną be jokių papildomų išlaidų.

Visas „PC Game Pass“ „ūkis“ valdomas „Windows“ programėle „Xbox“. Beje, čia žaidimų galima ieškoti ne tik rūšiuojant juos pagal abėcėlę, žanrą, žaidimo (ir net valdymo ar garso) tipą ir kitus parametrus, bet ir pagal žaidimo laiką – t. y. pagal tai, kiek trunka pereiti žaidimą. Išskiriami net tokie parametrai kaip pagrindinės istorijos perėjimo laikas ir visų misijų perėjimo laikas.

Dar vienas „PC Game Pass“ privalumas – čia yra žaidimų, kurie skirti ne tik „užkietėjusiems geimeriams“, bet ir vaikams bei visai šeimai. Vienas iš šios platformos nepatogumų – visa ši paslauga skirta konkrečiai paskyrai, tad žaidimų negalima „skolinti“ ar leisti žaisti kitų šeimos narių „Microsoft“ paskyroms.

Kam skirtas „PC Game Pass“

Kaip jau minėta, „PC Game Pass“ savaime nėra tiesiog žaidimų parduotuvė. Tai – erdvė, skirta susipažinti ir išmėginti žaidimus su nuolat besikeičiančiu asortimentu (kur mokate už prenumeratą, o ne už atskirą žaidimą).

Juk kiekvienas rimčiau žaidžiantis patvirtins – sudominančių žaidimų pasirodo daugiau nei fiziškai įmanoma išbandyti jų pasirodymo metu. Be to, pasirodymo metu žaidimai parduodami už kartais visai nemažą kainą (nuo keliolikos iki keliasdešimt eurų). Tuo tarpu su „PC Game Pass“ galima atrasti seniau pamatytų, sudominusių, bet dar neišbandytų žaidimų – tik tai kainuoja vos dešimtį eurų per mėnesį (ir ne už kiekvieną žaidimą atskirai, bet už visą „PC Game Pass“ paslaugą).

Kalbant apie žaidimų kainas, norint juos įsigyti neribotam vartojimui – jos varijuoja. Kai kuriais atvejais, kai netaikomos jokios nuolaidos, žaidimas gali kainuoti ir brangiau nei kitose konkurencingose platformose, bet „PC Game Pass“ siūlo ir nuolaidų. O kainodara yra gana individuali ir prieš keletą metų keliasdešimt eurų kainavusį žaidimą dabar „PC Game Pass“ kartais galima rasti už kelis eurus.

Apibendrinant – „PC Game Pass“ yra platforma, leidžianti laikyti ranką ant kompiuterinių žaidimų industrijos pulso, susipažinti su klasika (ar ją nostalgiškai prisiminti) ir nebrangiai pasiekti šimtus kompiuterinių žaidimų vos pora pelės paspaudimų.