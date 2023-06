Po tikslaus ukrainiečių smūgio reta rusų minavimo mašina virto dūmų stulpu

Didelio tikslumo ukrainiečių smūgis pietų Ukrainos Zaporožės regione sunaikino retą nuotolinio minavimo sistemą „Zemledelije“.

Pasak fondo „Sugrįžk gyvas“ pranešimo spaudai, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 128-osios kalnų šturmo brigados kariai rado ir sunaikino sistemą „Zemledelije“.

„Zemledelije“ yra nauja Rusijoje pagaminta nuotolinio minavimo sistema, sumontuota ant karinio sunkvežimio „Kamaz 6560“ 8×8 važiuoklės. Sistema turi dviem grupėmis sumontuotus 25 122 mm paleidimo įrenginius.

Sistema sukurta taip, kad per kelias minutes paleistomis minomis būtų galima užminuoti kelių futbolo aikščių plotą. Vizualiai „Zemledelije“ atrodo panašiai kaip „Grad“ ir „Tornado-G“ raketų paleidimo įrenginiai, tačiau naudoja kietojo kuro raketos, užpildytos įvairių tipų minomis.

Sistemos šaudymo nuotolis – nuo 5 iki 15 km, naudojamos 122 mm kalibro raketos, kurių kovinėse galvutės užtaisytos prieštankinėmis arba priešpėstinėmis minomis.

Sistema elektroniniame žemėlapyje pažymi užminuotas vietoves ir perduoda duomenis aukštesniems valdymo grandinės lygiams.

Nuotolinis minavimas turi nemažai privalumų, nes pasižymi didesniu minavimo greičiu problematiškoje aplinkoje.

Pilną kompleksą sudaro kovinė mašina ant aštuonratės šarvuotos „KamAZ“ važiuoklės, transporto ir krovimo mašina bei transporto ir paleidimo konteineriai su inžinerine amunicija.

Kaip rašo „Defense Express“, ne mažiau įdomu yra ir ginklas, kuriuo buvo smogta į rusų minavimo sistemą. Pranešime minima, kad tai buvo artilerijos smūgis, o išsami vaizdo įrašo analizė atskleidžia, kad tai buvo viena veiksmingiausių priemonių, kuriomis šiuo metu disponuoja Ukrainos artilerijos pajėgos.

Išskaidžius filmuotą medžiagą po kadrą matyti, kad objektas vidutiniu kampu artėja prie rusų mašinos, jis matomas keliuose kadruose iš eilės. Vos tik jis priartėja, susprogsta ore.

Čia reikėtų pažymėti, kad standartinis 24–30 kadrų per sekundę filmavimo dažnis tiesiog negali užfiksuoti paprasto artilerijos sviedinio – o tik atsitiktinai viename kadre. Be to, paprastas artilerijos sviedinys yra tiesiog per mažas, kad jį būtų galima pamatyti kamera iš tokio didelio atstumo (dronas „Leleka“ gali skristi iki 1500 m aukštyje).

Turint visa tai omenyje, „Zemledelije“ greičiausiai sunaikino ne pats artilerijos sviedinys, o jo paleistas užtaisas, ir Ukraina turi kaip tik du artilerijos sviedinių tipus, kurie naudoja šią techniką: „SMArt 155“ ir „155 BONUS“. Abiejuose yra antriniai užtaisai (angl. submunition) su individualiu nukreipimu į taikinį – radaro ir (arba) šiluminės paieškos galvute. Paleisti iš 155 mm konteinerio, kuris atrodo kaip paprastas sviedinys, užtaisai nusileidžia ant taikinio parašiutu arba nusikreipia sparneliais, patys suranda taikinį (-ius) ir priartėję detonuoja, iššaudami po sprogstamąją skeveldrą.

Sprogimo metu suformuota skeveldra – tai iki daugiau kaip 5 000 m/s įgreitinta metalinė plokštė, kuri sprogimo metu nukreipiama į taikinį. O vaizdo įrašas, kuriame parodytas rusų minavimo sistemos sunaikinimas, gerai iliustruoja, koks tai efektyvus būdas.

Ukrainos kariuomenei labai svarbu naikinti užminavimo sistemas „Zemledelije“, nes rusai turi ribotą jų skaičių. Pirmą kartą ši sistema buvo pademonstruota 2020 m., iki 2022 m. buvo atlikti preliminarūs bandymai, o netrukus ji jau atsidūrė Ukrainoje, kur buvo praktiškai išbandyta realiame kare.

Pirmą kartą dokumentuose „Zemledelije“ užfiksuota 2022 m. gruodį, o pirmą kartą patvirtinta, kad ji sunaikinta, tik šių metų kovą.

Parengta pagal „Defence Blog“ ir „Defense Express“.