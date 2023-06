Rusija giriasi šiomis karo mašinomis – bet yra gera priežastis, kodėl nutyli apie jų „giminaites“

Sistema sukurta „BMP-3“ važiuoklės pagrindu ir skirta naikinti tankus, žemai skraidančius orlaivius ar gyvąją jėgą. Raketos veikimo nuotolis – 6 km, NATO žinynuose ji vadinama „AT-15 Springer“.

Pažymėtina, kad tai tik antras kartas, kai ši sistema minima rusų ir ukrainiečių karo kontekste. Ankstesnis kartas buvo 2022 m. rugpjūtį – netgi yra vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip ši sistema paleidžia raketą į kritinę infrastruktūrą Mykolajivo operatyvinėje kryptyje.

Apibendrinant ši sistema Rusijos kariuomenėje yra gana retas ginklas. Nuo 2022 m. pradžios ji iš viso turėjo tik 30 tokių sistemų, 18 iš jų turėjo būti pristatyta 2-ajai Tamanų motorizuotųjų šaulių divizijai.

Tačiau kas įdomu – rusai tiesiog trimituoja apie savo „Chrizantema-S“, bet tarsi pamiršta apie kitų tipų savaeiges ATGM sistemas, kurios taip pat aktyviai naudotas mūšiuose su ukrainiečiais. To priežastis – visos tos sistemos jau yra sunaikintos, o tai nelabai atitinka rusų „stebuklingo ginklo“ įvaizdį.

Pavyzdžiui, atvirųjų šaltinių „Oryx“ bendruomenės duomenimis, karo veiksmuose sunaikintos mažiausiai dvi savaeigės prieštankinių raketų paleidimo sistemos „9P163M-1 „Kornet-T“. Jos turi tą pačią „BMP-3“ važiuoklę, tačiau turi „Kornet“ raketas (NATO pavadinimas AT-14 „Spriggan“), jų viename bloke yra 16. Nėra duomenų, kiek tokių kovos mašinų Rusija turėjo prieš pradėdama plataus masto invaziją į Ukrainą 2022 m.

Arba prieštankinė mašina „9P149 Šturm-S“, kurių rusų pajėgos, remiantis to paties „Oryx“ skaičiavimais, prarado 35 – nors tai tik vizualiai patvirtinti nuostoliai, tad realūs skaičiai gali būti daug didesni. Be to, 18 „Šturm-S“ tapo Ukrainos karių trofėjais.

Tad kažkodėl tiek „Kornet-T“, tiek „Šturm-S“ rusų žiniasklaida tikrai visiškai ignoruoja, rašo „Defense Express“.