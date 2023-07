„Telia“ išmaniųjų įrenginių ekspertas Simonas Tilindis sako, kad nors daugelis naujų mobiliųjų telefonų turi tam tikrą apsaugą nuo vandens, tačiau ji nėra šimtaprocentinė. Naujausi „iPhone“, „Samsung“ ir kitų gamintojų įrenginiai turi šiuo metu rinkoje aukščiausią IP68 atsparumo dulkėms ir vandeniui reitingą. Pavyzdžiui, „Apple“ nurodo, kad IP68 reitingą turintis „iPhone 14“ telefono modelis iki 6 m po vandeniu gylyje nepatirdamas žalos gali išbūti iki 30 minučių. Visgi kiti gamintojai, siūlantys telefonus su IP68 reitingu, dažnai nurodo atsargesnes gylio ir buvimo po vandeniu trukmės ribas. Jas peržengus įrenginiui gali būti padaryta neatitaisoma žala.

„Turbūt niekam nesinori savo įrenginio atsparumo vandeniui išbandyti praktikoje – net ir gamintojų nurodomose toleruotinuose gylio ar panardinimo trukmės ribose. Senesnių įrenginių atsparumas vandeniui yra mažesnis. Be to, net ir aukštą reitingą turinčių įrenginių komponentai dėvisi, todėl laikui bėgant jų atsparumas vandeniui gali mažėti. Tad bendra taisyklė telefonui įkritus į vandenį – pasistengti jį kuo greičiau iš jo išimti. Suprantama, tik tuo atveju, jei tai padaryti yra saugu. Tuomet telefonui svarbu suteikti pirmąją pagalbą“, – sako S. Tilindis.

Pirmasis žingsnis – telefoną išjungti

Anot išmaniųjų įrenginių eksperto, pirmasis ir svarbiausias žingsnis – sušlapusį telefoną iš karto išjungti. Be to, svarbu atsispirti pagundai telefoną įjungti per greitai, jam pilnai neišdžiūvus. Tai gali padaryti nepataisomą žalą.

„Išjungus telefoną reikėtų išimti jį iš dėkliuko, jei toks naudojamas, pašalinti kitus išorinius aksesuarus, įskaitant ekraną dengiančius apsauginius stikliukus ar plėveles. Šie komponentai gali sulaikyti vandenį. Tuomet telefono paviršių reikėtų nuvalyti sausa šluoste. Svarbu, kad ji būtų nesivelianti ir nepūkuota. Jei šluostės po ranka nėra, ją gali atstoti, kad ir sausi marškinėliai“, – sako bendrovės atstovas.

Pašalinti vandenį iš silpnųjų telefono vietų

Kiekvieno telefono Achilo kulnas kalbant apie atsparumą vandeniui yra išorėje esančios jungtys ir kitos ertmės. Dėl to toliau gelbėjant telefoną nuo vandens reikėtų pasistengti jį pašalinti iš tokių vietų. Tam tereikia paversti telefoną taip, kad vanduo iš įkrovimo jungties ar garsiakalbių galėtų netrukdomai ištekėti. Tam, kad procesas būtų efektyvesnis, galima lengvai ranka pastuksenti į telefono korpusą, jį šiek tiek pasukioti. Tuomet reikėtų išimti telefono SIM kortelę ir palikti jos ertmę atvirą.

„Šiuolaikinių telefonų gamintojai siekia, kad įrenginiai būtų kuo sandaresni, todėl stengiasi korpuso paviršiuje, kiek įmanoma labiau, sumažinti jungčių ir ertmių kiekį. Pavyzdžiui, JAV rinkai skirti naujausi „iPhone“ modeliai jau nebeturi fizinių SIM kortelių, o tuo pačiu ir joms skirtų „stalčiukų“. Visgi Lietuvos rinkai tiekiami telefonai vis dar yra su fizinėmis SIM kortelėmis, todėl įrenginiui sušlapus svarbu nepamiršti jos išimti ir išdžiovinti“, – pažymi S. Tilindis.

Ryžiuose telefono džiovinti nereikėtų

Po šių veiksmų seka kantrybės reikalaujantis telefono džiovinimas. Tam reikėtų surasti gerai vėdinamą bei sausą vietą ir joje palikti telefoną mažiausiai 24–48 valandoms. Anot eksperto, sušlapusio telefono nereikėtų džiovinti tiesioginėje Saulės šviesoje. Karštis gali pakenkti telefono baterijai ir kitiems komponentams.

„Telefono taip pat nereikėtų džiovinti karštą orą pučiančiu fenu, laikyti įrenginio ant radiatoriaus ar, kaip dažnai klaidingai patariama, dėti jo į dubenį su ryžiais. Nors ryžiai ir pasižymi drėgmę sutraukiančia savybe, telefonui daug geriau džiūti ant stalo ar lentynos sausoje ir gerai vėdinamoje patalpoje. Ryžių inde nebūtinai užtikrinama pakankama oro cirkuliacija, o tai sulėtina džiovinimo procesą. Be to, tokiu būdu džiovinant telefoną į jo jungtis gali patekti smukių ryžių grūdelių ir dėl to kilti naujų problemų. Norint paspartinti džiovinimą, verčiau aplink telefoną išdėlioti drėgmės absorbentų – vadinamojo silikagelio – pakuotes“, – pataria pašnekovas.

Pasekmės gali išryškėti ir po kurio laiko

Anot S. Tilindžio, tuomet telieka laukti ir tikėtis geriausio. Neišardžius telefono yra sunku pasakyti, ar jis pilnai išdžiūvo, todėl įjungti įrenginio nereikėtų skubėti. Visgi praėjus parai ar dviem galima mėginti telefoną įjungti ir pažiūrėti, kaip jam pavyko atlaikyti „maudynes“.

„Jei telefonas pasižymi vandeniui atspariomis savybėmis, nemaža tikimybė, kad jį pavyko išgelbėti. Tiesa, net jei telefonas įsijungia ir veikia, tai dar nereiškia, kad kontaktas su vandeniu įrenginiui praėjo visiškai be pasekmių. Jos gali išryškėti praėjus net ir kelioms savaitėms po incidento. Pavyzdžiui, galite pastebėti, kad po kontakto su vandeniu reikšmingai pablogėjo telefono baterijos veikimas, pailgėjo lietiminio ekrano reakcijos laikas, suprastėjo nuotraukų kokybė, įrenginys pradėjo strigti ar „pakibti“. Visa tai gali būti sąlyčio su vandeniu pasekmė. Tokiu atveju gali nelikti kitos išeities, kaip tik pasinaudoti telefono garantija ar draudimu“, – sako telekomunikacijų kompanijos atstovas.

Dėl to, specialisto teigimu, visuomet svarbu prie vandens su telefonu elgtis atsargiai, nelaikyti jo rankose brendant į jūrą, o plaukianti valtimi ar baidarėmis – palikti krante arba naudoti vandeniui nepralaidžius dėklus ir maišelius. Tuomet ir pirmąja pagalba sušlapusiam telefonui rūpintis nereikės.