Istorinis „Telia“ pusmetis: rekordinė EBITDA, NATO ryšys ir 5G pabaigtuvės

Per antrąjį šių metų ketvirtį telekomunikacijų bendrovės pajamos, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, padidėjo 2,2 proc. – iki 113,1 mln. eurų. Įmonės EBITDA kilo 11 proc. ir sudarė 41,6 mln. eurų, o grynasis pelnas kilo 10,6 proc. – iki 15,6 mln. eurų.

Šiemet per pirmąjį pusmetį bendrovės IT paslaugų pardavimai augo 33,8 proc., mažmeninio mobiliojo ryšio pardavimai – 13,7 proc., o plačiajuosčio interneto pajamos didėjo 8,5 procento, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai. Beveik pusę – 44,7 proc. pusmečio įmonės pajamų dalį sudarė plačiajuosčio ryšio paslaugų pardavimai, mobiliojo ryšio paslaugoms teko 34,6 proc., o įrangos pardavimams – 20,7 procento. Investicijos į tinklo infrastruktūrą per pirmuosius šešis mėnesius pasiekė 30,6 mln. eurų.

Per metus bendrovės mobiliojo tinklo vartotojų skaičius padidėjo 29 tūkst. ir 2023 m. birželio pabaigoje siekė 1,61 milijono. Plačiajuosčio interneto prieigų skaičius išaugo 3 tūkst. – iki 427 tūkstančių, o „Telia TV“ paslaugos vartotojų skaičius padidėjo 4 tūkst. ir siekė 258 tūkstančius.

Istorinis ir technologinis virsmas

„Tai buvo istorinės reikšmės pusmetis – įmonė ruošėsi užtikrinti saugiausią ir greičiausią ryšį NATO viršūnių susitikimo metu. Tuo pačiu užbaigėme didžiausią savo istorijoje investicinį projektą – viso mobiliojo tinklo atnaujinimą „Ericsson“ įranga, kuri jau dabar leidžia 99 proc. Lietuvos žmonių naudotis 5G ryšiu. Visa tai pasiekėme veikdami itin efektyviai – su rekordine antrojo ketvirčio EBITDA ir augančiais daugumos paslaugų klientų skaičiais“, – sako „Telia Lietuvos“ vadovė Giedrė Kaminskaitė-Salters.

Pagrindinį bendrovės dėmesį artimiausiu metu vadovė ketina skirti kibernetinio saugumo didinimui, kurio reikia daugeliui Lietuvos organizacijų. „NATO viršūnių susitikimo metu įvykdytų DDoS atakų prieš valstybines ir privačias institucijas skaičius dar kartą atskleidė mūsų teikiamų kibernetinio saugumo sprendimų svarbą, nes tarp nukentėjusių įmonės klientų nebuvo. Visgi, priešiškų jėgų išpuoliai rodo kibernetinio saugumo spragas, ir mes pasirengę padėti šalies įmonėms ir organizacijoms šiuos iššūkius išspręsti“.

Birželio mėnesį Lietuvoje telekomunikacijų kompanija pristatė „Voice over Wi-Fi“ technologiją. Paslauga suteikia galimybę skambinti balsu ten, kur mobiliojo ryšio tinklo signalas yra silpnas arba jo nėra. Bendrovė „VoWiFi“ ir kitas naujausias IT ir telekomunikacijų technologijas bei moderniausią įrangą pasitelkė siekdama užtikrinti nenutrūkstamą ryšį ir NATO viršūnių susitikimo Vilniuje metu.

Dideliu 5G plėtros skirtumu atsiplėšusi nuo konkurentų, bendrovė tolesnę 5G plėtrą vykdys diegiant itin spartaus ryšio bazines stotis jau esamose vietose. G. Kaminskaitė-Salters sako, kad 5G ryšys šiandien yra kur kas daugiau, nei tik greitesnis internetas. Jo prieinamumas tapo valstybių išsivystymo rodikliu, todėl pasiekusi viršutinę 5G aprėpties ribą, Lietuva įsirašė į investicijoms patraukliausių Europos šalių elitą.

„Penktosios kartos mobilusis ryšys tapo ne abstrakčia ateities technologija, o daugelio Lietuvos gyventojų namų ir verslų realybe – neribotų duomenų 5G planų pardavimai dvigubai viršijo mūsų prognozes“, – kalbėjo G. Kaminskaitė-Salters.