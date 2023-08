Paaiškėjo, kokios karinės technikos neteko okupantai per sutriuškinimą Donecko srityje

Vaizdus viešai paskelbė OSINT analitikas savo „Twitter“ paskyroje.

Remiantis turimais vaizdais, Staromajorsko mūšio lauke buvo palikti mažiausiai 4 okupantų „T-72“ ir „T-80“ tipų tankai, mažiausiai trys „BMP-1“ ir „BMP-2“ tipų pėstininkų kovos mašinos, mažiausiai dvi „BMD-2“ ir BMD-4“ oro desanto kovos mašinos, taip pat du apgadinti daugiafunkciai šarvuotieji transporteriai „MT-LB“ ir „MT-LBV“.

Reikėtų pažymėti, kad rusų kariškiai galėjo evakuoti dalį savo apgadintos technikos, kurią dar buvo galima suremontuoti arba panaudoti atsarginėms dalims.

Be to, ne visa per mūšius dėl Staromajorsko kaimo sunaikinta ar apgadinta priešo technika galėjo būti užfiksuota filmuotoje medžiagoje, kuria pasidalinta soc. tinkluose. Vadinasi, tikrieji rusų šarvuotosios technikos nuostoliai per kovas šiame kaime galėjo būti gerokai didesni, rašo „Defense Express“.

Kai kuriais duomenimis, Rusijos kariuomenės vadovybė į mūšius Staromajorske pasiuntė 136-osios atskirosios motorizuotosios brigados ir 247-ojo oro desanto pulko dalinius.

Parengta pagal „Defense Express“.