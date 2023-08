„Wargaming“ švenčia 25-metį: įdomybės žaidėjams, specialūs pasiūlymai ir ketvirtis milijono dolerių Ukrainai

Tik nuo rugpjūčio 2 iki rugpjūčio 8 d. vienos iš pagrindinių žaidėjų platformos „Steam“ klientai gali mėgautis nemokamais jubiliejiniais „Wargaming“ pagrindinių žaidimų DLC pasiūlymais. Be to, net 90 proc. nuolaida yra siūloma žaidėjams, norintiems įsigyti specialų 4 produktų rinkinį „WG25: 4-in-1“, kurį sudaro galingiausi žaidimo robotai, nemokamos „Premium“ paskyros dienos, pagal žaidėjų poreikius sukurti produkto elementai. O pagrindinių „Wargaming“ megahitų „World of Tanks“ ir „World of Warships“ mylėtojai galės šiuos du žaidimus įsigyti su ypatinga net 70 proc. jubiliejine nuolaida dviejų produktų komplektui.

Norint, kad kuo daugiau žaidėjų galėtų pasidžiaugti „Wargaming“ gimtadienio dovanomis, parengti specialūs pasiūlymai ir atskiriems žaidimams. „World of Tanks PC“ žaidėjai gali dalyvauti 25-ojo gimtadienio renginyje ir užsidirbti žaidimo kreditų, pagerinti savo komandos reitingus, gauti emblemas ar net „Premium“ paskyros dienas. „World of Warships“ žaidimo kapitonų, įvykdžiusių keletą specialiųjų misijų, lauks papildomos vertės žaidime, signalinės vėliavėlės ir kitos dovanos. „World of Tanks Blitz“ žaidėjai galės sudalyvauti 25-mečio progai sukurtoje misijoje „Wargaming Turns 25!“, kurios vienas iš apdovanojimų – legendinis jubiliejinis avataras. Tuo tarpu „World of Warplanes“ siūlomoje mūšio misijų serijoje žaidžiantys gaus puikius prizų ir unikalią emblemą.

„1998-aisiais vargiai galėjau įsivaizduoti, kad iš nedidelės draugų grupės, kurią vienijo meilė vaizdo žaidimų kūrimui, tapsime išties sėkminga pasauline kompanija, – sako „Wargaming“ generalinis direktorius Victor Kislyi. – Šiandien švenčiame ne tik savo pasiekimus, bet ir bendrą kelionę su visa žaidimų industrija, talentingais darbuotojais ir aistringais žaidėjais. Nekantraujame, ką atneš kitas etapas, nes ir toliau kursime nepamirštamus įspūdžius žaidėjams visame pasaulyje. Su gimtadieniu, „Wargaming“!“

25-ojo gimtadienio proga „Wargaming“ dar kartą išreiškia paramą Ukrainos žmonėms ir per oficialią Ukrainos lėšų rinkimo platformą „United24“ skiria 250 tūkst. JAV dolerių. Šie pinigai bus panaudoti medicininei įrangai įsigyti ir padėti nuo karo Ukrainoje nukentėjusiems žmonėms.

Praėjusį mėnesį „Wargaming“ per šią platformą jau paaukojo 110 tūkst. JAV dolerių Kachovkos hidroelektrinės sunaikinimo aukoms paremti.

Viena didžiausių kompanijos studijų visame pasaulyje „Wargaming Vilnius“ yra įsikūrusi Lietuvoje. Šioje studijoje vykdomi visi žaidimų kūrimo etapai: nuo produkto idėjos ar žaidimo vystymo bei publikavimo iki monetizavimo ir ryšių su žaidėjais palaikymo globaliu mastu.

Šiuo metu Vilniaus studijoje toliau vystomi du bendrovės megahitai „World of Tanks“ ir „World of Tanks Blitz“ bei kuriamas dar neanonsuotas naujas žaidimas.

Bendrovėje dirba arti tūkstančio darbuotojų, ji yra įsikūrusi dviejuose verslo centruose Vilniuje „Quadrum“ bei „Core“.

Apie „Wargaming“

„Wargaming“ – apdovanojimais įvertintas internetinių žaidimų kūrėjas ir gamintojas, įsikūręs Nikosijoje, Kipre. Nuo 1998 metų veikiantis „Wargaming“ yra tapęs vienu iš žaidimų industrijos lyderių su 16 biurų visame pasaulyje, tarp jų – studijomis Čikagoje, Prahoje, Šanchajuje, Tokijuje, Vilniuj, Kyjive ir Belgrade. „Wargaming“ žaidimais, tokiais kaip nemokamais „World of Tanks“, „World of Warships“ ir „World of Tanks Blitz“ mėgaujasi milijonai žaidėjų visose pagrindinėse žaidimų platformose.