Perspėja apie grėsmes nacionaliniam saugumui ir kyla į kovą su plintančia praktika „klonuoti“ naujienų portalus

Interneto erdvėje plinta labai tikroviškos naujienų portalų kopijos, kuriose naudojami ne tik gerai atpažįstami prekiniai ženklai tokie kaip logotipai, stilius, spalvinės gamos, bet ir žinomų žmonių, žurnalistų veidai, pasakojamos tikroviškos istorijos, siekiant sukelti skaitytojų susidomėjimą ir pasitikėjimą.

Pavyzdžiui, skelbiama apie tai, kad rasti penkiolikmečio Mykolo žudikai, pasakojama, kas įvyko tą vakarą, taip pat tikroviški pasakojimai ir nuotraukos iš žmonių, kuriuos esą buvo bandoma nužudyti. Maža to, kai kuriems „klonuotų“ portalų įrašams yra perkama net reklama socialiniuose tinkluose, siekiant didesnės sklaidos. Be to, detaliai aprašant tokius dalykus, yra kurstoma nesantaika, neapykanta, nepakantumas, priešiškumas, skiepijamas požiūris, kad problemas galima spręsti smurtu, o ne dialogo keliu, kaip įprasta demokratinėse visuomenėse.

Apie tai naujienų portalai informuoja ir įspėja savo kreipimesi Prezidentūrą, Seimą, Vyriausybę, Krašto apsaugos ir Kultūros ministerijas, Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą, Policiją, Valstybės saugumo departamentą.

IŽA pirmininkės Linos Bušinskaitės teigimu, siekiant užkirsti kelią šiems aktyvėjantiems internetiniams nusikaltimams, yra prašoma sudaryti galimybes asociaciją vienijantiems naujienų portalams kuo skubiau prisijungti prie specialios „MISP“ platformos, kurioje naudojantis naujais ir atsparumą užtikrinančiais įrankiais, galima užkirsti kelią kibernetinėms grėsmėms.

„Taip pat siūloma inicijuoti teisinius pakeitimus, kad internetiniai piktavaliai už tokius nusikaltimus būtų baudžiami, o nusikaltimai aktyviau tiriami. Tai jau yra nacionalinė problema, o ne vien tik žiniasklaidos. Būtent todėl vienas iš asociacijos siūlymų yra papildyti Baudžiamąjį kodeksą atitinkamomis nuostatomis, kad už tokius nusikaltimus būtų baudžiama ir finansiškai, ir laisvės netekimu, tai taikant ir fiziniams asmenims, ir įmonėms“, – sako L. Bušinskaitė.

Pasak jos, naujienų portalų ir jų paskyrų socialiniuose tinkluose „klonavimas“ labai neramina žiniasklaidos bendruomenę. Nors tai ne naujas reiškinys, tačiau ypatingas suaktyvėjimas pastarosiomis savaitėmis kelia didžiulį susirūpinimą, nes tai kenkia ne tik tradicinės žiniasklaidos įvaizdžiui ir patikimumui, bet kelia rimtas grėsmes ir nacionaliniu mastu.

„Negalima atmesti, kad naujienų portalų ir jų paskyrų socialiniuose tinkluose kopijomis gali siekti pasinaudoti valstybei nedraugiškos jėgos iš Rytų. Ypač šiuo metu, ir, deja, galėtų tai sėkmingai padaryti, jei tik norėtų. Taip gali nutikti, jei internetiniai piktavaliai, sukūrę kurio nors naujienų portalo ir jo paskyrų socialiniuose tinkluose „klonus“, kurioms populiarinti, beje, yra perkama reklama, paskelbtų tikrovės neatitinkančią ir grėsmę valstybės saugumui keliančią informaciją. Kitaip tariant, tai gali būti panaudota, siekiant formuoti Rytų šalims palankią nuomonę Lietuvos gyventojų gretose“, – atkreipia dėmesį L. Bušinskaitė.

Pavyzdžiui, jei viename iš „klonuotų“ naujienų portalų ir jo paskyrų socialiniuose tinkluose Faceboook, Linkedin, Instagram, Youtube, Twiter ir kitose platformose būtų paskelbta, kad Lietuvos sieną jau kirto Rusijos kariuomenė ar privačios Rusijos karinės organizacijos „Wagner“ kariai, žmonės gali patikėti tokia informacija. Ne visi skaitytojai tikrina informacijos šaltinio patikimumą, todėl šalyje gali kilti dar didesnis nerimas, žmonės imtų panikuoti.

Pasak asociacijos, kol valstybės institucijos ir tikrieji naujienų portalai paneiginėtų tokią dezinformaciją, naujienų portalų ir jų paskyrų „klonai“ gali skelbti dar daugiau turinio taip suaktyvindami dezinformacijos srautą.