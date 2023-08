Šiauliuose įrengti išmanieji suoleliai: galima pasikrauti mobilųjį ar prisipūsti dviračio padangą

Skelbiama, kad visos suoliuko funkcijos tiesiogiai priklauso nuo Saulės energijos, nes jis pasikrauna tik per integruotų saulės baterijų modulius, kurie yra ne mažesnės nei 90W galios, o baterijos talpa siekia 320 Wh.

„Suolelis turi daug funkcijų, manau, aktualu tai, kad yra nemokamas Wi Fi interneto ryšys, kuriam nereikia jokių slaptažodžių. Labai smagu, kad telefoną galima pakrauti net dviem būdais: belaidžiu Qi įkrovikliu, įrengtu suolelio paviršiuje ir USB jungtimi, kuri skirta greitam įkrovimui“, – pasakoja R. Stankuvienė, ji pabrėžia, jog suoleliai naudingi ir keliaujantiems dviračiu ar paspirtuku, nes juose integruoti oro kompresoriai pripūsti padangoms.

Nurodoma, kad išmaniuosiuose suoleliuose yra 2 metaliniai dviračių laikikliai, 4 USB jungtys greitam įkrovimui, 2 belaidžiai „Qi“ įkrovikliai, įrengti suolelio paviršiuje, „Wi Fi“ hotspot, sėdimo paviršiaus pašildymo sistema, veiksianti žiemą, LED naktinis apšvietimas, saulės baterijų moduliai.

Taip pat po dangteliu yra integruotas oro kompresorius dviračių ar paspirtukų padangoms pripūsti, dėtuvė įrankiams – su dviejų tipų atsuktuvais, skirtingų dydžių veržliarakčiais ir trys jungtys el. paspirtukams įkrauti. Dangtelis valdomas su aktyvia NFC funkcija – prilietus išmanųjį telefoną prie balto lipduko.

Suoliukai be atlošo, kad žmonės galėtų atsisėsti iš abiejų pusių.

Du išmanieji suoliukai nupirkti įgyvendinant projektą „Bendro tarpvalstybinio turizmo paveldo produkto „Saulės kelias“ kūrimas“ pagal INTERREG V-A LATVIJOS IR LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMĄ 2014 – 2020. Įsigyti atlikus viešųjų pirkimų procedūrą per CVP IS sistemą iš tiekėjo, pasiūliusio mažiausią kainą.