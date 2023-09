Įsilaužta į Šeškinės poliklinikos svetainę

Portalui lrytas.lt susisiekus su poliklinikos administracija, įstaigos IT skyriaus vadovas Andrejus Savickis informavo, kad į svetainę buvo įsilaužta.

„Išjungėme svetainę, nes ji buvo nulaužta – tačiau mes ją netrukus atstatysime ir paleisime naujai“ , – nurodė IT skyriaus vadovas. Jo teigimu, svetainės veikimas turėtų būti atkurtas per valandą (su IT specialistu portalas lrytas.lt kalbėjosi kelios minutės po 9 valandos).

Paklaustas, ar aišku, kas įvykdė įsilaužimą ar iš kur jis buvo įvykdytas, A.Savickis nurodė, kad kol kas tai nežinoma, bet buvo padarytos įsilaužimo kopijos ir poliklinika bendradarbiaus su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru (NKSC).