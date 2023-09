Nauja stipendija norintiems gilinti kibernetinio saugumo žinias

Į šią stipendiją dabar gali pretenduoti kandidatai iš Čekijos, Estijos, Latvijos, Moldovos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos ir Estijos, taip pat – ir iš Lietuvos. Visi kursai vyks anglų kalba.

Programa pritaikyta įvairaus lygio kibernetinės patirties turintiems studentams – nuo patyrusių informacinio saugumo specialistų iki technologinio išsilavinimo neturinčių žmonių. Atrinktiems pareiškėjams bus parinkta viena iš dviejų stipendijų krypčių, siūlančių po kelias laipsnių ir sertifikatų programas, kurių tikslas – padėti absolventams labiau apsaugoti savo organizacijas, regionus ar šalis nuo kibernetinių grėsmių.

Pagal programą „Kibernetinis kelio naujokas“ (angl. New to Cyber Track), kuriai nereikia jokios ankstesnės techninės patirties, studentai įgis taikomojo kibernetinio saugumo bakalauro sertifikatą, taikomojo kibernetinio saugumo bakalauro laipsnį arba taikomojo kibernetinio saugumo profesinių studijų bakalauro laipsnį. Antroji, „Patyrusių studentų kelias“ (angl. Experienced Student Track), skirta asmenims, turintiems bakalauro laipsnį ir IT ar informacijos saugumo patirties, leis besimokantiesiems įgyti vieną iš aštuonių konkrečiai darbo vietai skirtų magistro sertifikatų arba informacijos saugumo inžinerijos magistro laipsnį. Stipendija padengs visus mokesčius už kursus, mokymo medžiagą ir GIAC sertifikavimo egzaminus, nepaisant, kokią kryptį studentai pasirinks.

Visos programos apima kelis GIAC (Global Information Assurance Certification) sertifikatus, studijuoti galima nuotoliniu būdu ir rinktis užsakomąsias arba tiesiogines sesijas, pritaikytas prie stipendininkų kasdienybės. Mokymai parengti galvojant apie dirbančių specialistų poreikius, todėl galima studijuoti po vieną kursą, o dauguma jų baigiami plačiai pripažįstamu GIAC sertifikavimo egzaminu. Šios nuotolinės studijos, kurias sukūrė ir veda elitiniai kibernetinio saugumo specialistai, leidžia ne tik įgyti naujų kibernetinio saugumo žinių, bet ir pritaikyti jas savo darbe arba siekti naujos karjeros.

Alano Palerio, SANS instituto ir SANS technologijų instituto įkūrėjo vardu pavadinta Palerio kibernetinio saugumo stipendija siekiama plėtoti jo, kaip kibernetinio saugumo vizionieriaus, palikimą. Šiandien, kai organizacijoms labiau nei anksčiau reikia stipresnės apsaugos, SANS technologijų institutas yra vienintelė aukštoji mokykla, orientuota tik į kibernetinio saugumo mokymą, ir siūlo pirmaujančią nuotolinę kibernetinio saugumo programą.

„Palerio kibernetinio saugumo stipendija siūlo geriausią pasaulyje kibernetinio saugumo išsilavinimą tiems, kurie turi ryžto ir gebėjimų daryti realią įtaką. Norint apsisaugoti nuo šiuolaikinių kritinių kibernetinių grėsmių, būtinas praktinis požiūris, to mokys kibernetinio saugumo pramonės atstovai. Jokia kita kibernetinio saugumo mokymo įstaiga pasaulyje neturi tokio realaus poveikio kaip mes, todėl džiaugiamės galėdami suteikti stipendijas tiems, kurie yra pasirengę iššūkiui ir pasiryžę keisti situaciją, – sako SANS technologijų instituto prezidentas Edas Skoudis. – A. Paleris paskyrė savo gyvenimą tam, kad tobulintų kibernetinio saugumo specialistų įgūdžius, padedančius užkirsti kelią vis didėjančioms grėsmėms. Dėl Alano atsidavimo, sunkaus darbo ir geranoriškumo šimtai tūkstančių studentų tapo geresniais kibernetinės gynybos specialistais. Jo palikimas ir viso gyvenimo atsidavimas ir toliau įkūnija SANS misiją.“

SANS technologijų instituto absolventas Jake'as Danuseris, kuris į kibernetinio saugumo sritį atėjo iš filosofijos ir ekonomikos, dabar dirba asocijuotu saugumo konsultantu bendrovėje AHEAD, įsitikinęs: „Jei dirbate šioje srityje, turite būti pasirengę žvelgti į ateitį ir išlikti technologijų lyderiais. Šiandieninį savo darbą tiesiogiai sieju su SANS technologijų institute įgytais sertifikatais – jie žinomi ir pripažįstami visame pasaulyje, tai geriausia tokio pobūdžio programa.“

SANS technologijų instituto absolventė Shavna Turner, teatro technikės darbą iškeitė į kibernetinį saugumą ir dabar yra „Nike“ vyriausioji inžinierė, jos nuomonė: „SANS technologijų institutas yra saugumo studijų Oksfordas, todėl studentai natūraliai jaučia, kad su jais siejami dideli lūkesčiai. Juos pateisinti – didelis pasiekimas!“

Daugiau informacijos apie Palerio kibernetinio saugumo stipendijas galima rasti čia.

Paraiškų laukiama iki lapkričio 15 d.

Kaip jau minėta, kibernetinio saugumo srities patirtis nėra būtina, tačiau kandidatai turės atlikti gebėjimų testą ir dalyvauti pokalbyje.