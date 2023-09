Dramatiški vaizdai: HIMARS itin taikliais smūgiais ištaškė į gabalus dvi rusų artilerijos sistemas

Ukrainos kariškiai, naudodami žvalgybinį droną, Donecko srityje aptiko priešo poziciją su dviem rusiškais savaeigiais minosvaidžiais. Tie minosvaidžiai buvo naudojami Ukrainos pozicijų apšaudymui.

Atpažinus taikinį, į jį buvo smogta iš dviejų ukrainiečių tiksliųjų ginklų – artilerijos įrenginių.

Po pirmojo pataikymo ir vienos iš artilerijos sistemų sunaikinimo kita įgula bandė pabėgti, tačiau jiems nepavyko – nes beveik iš karto buvo paleista kita raketa.

Tai, kad sistemos buvo smogtos naudojant HIMARS, galima patikrinti pasinaudojus sustabdytu vaizdo įrašo kadru, kuriame matyti tikslus valdomos raketos pataikymas į taikinį.

Priešo minosvaidžių įrenginių sunaikinimo vieta buvo nustatyta Donecko pakraštyje, už 7–8 kilometrų nuo kontakto linijos.

Rusijos savaeigiai minosvaidžiai šaudė maksimaliu šaudymo nuotoliu, į ukrainiečių užnugarį. Tačiau tai nepadėjo jiems išvengti savo pozicijų atskleidimo.

Galima prisiminti, kad neseniai Ukrainos kariškiams pavyko sunaikinti labai retą taikinį – daugkartinį raketų paleidimo įrenginį „BM-30 Smerč“. Per visą laiką nuo Rusijos invazijos tai tik antras tokios karo mašinos sunaikinimas.

Kas yra „Nona-S“

Savaeigis minosvaidis „2S9 Nona“ yra skirtas artimai ugnies paramai oro desanto daliniams mūšio lauke. Pagrindinis sistemos ginklas yra 120 mm minosvaidžio minosvaidis.

„BMD-1“ važiuoklės pagrindu sukurtas minosvaidis pasižymi dideliu manevringumu ir gali nukreipti ugnį be išankstinio pasiruošimo, iš netiesioginės ugnies pozicijų. Be to, prireikus savaeigiai minosvaidžiai gali šaudyti tiesiogiai kaip šturmo ginklai.

Artilerijos sistema gali naudoti visą sovietinių ir vakarietiškų 120 mm minosvaidžio sviedinių nomenklatūrą. Be to, savaeigiai minosvaidžiai gali šaudyti tiesiai į šarvuotąsias transporto priemones, šiam tikslui amunicijoje yra 3BK19 120 mm HEAT sviediniai.

Parengta pagal „Militarnyj“.