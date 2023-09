Lietuviai išleidžia naują kompiuterinį žaidimą: „Days of Doom“

Anot kūrėjų, „Days of Doom“ pasižymi ypač originaliu žanrų suliejimu. Žaidime žaidėjas bus priverstas pasukti galva ne tik siekiant pergalės ėjimų strategija paremtose mūšio arenose, tačiau taip pat rūpinsis savo postapokaliptiniame pasaulyje išgyvenusiais veikėjais, tobulins jų įgūdžius bei atrakins vis naujus patobulinimus. Negana to, žaidimo kūrėjai žada, kad žaidėjai bus priversti naviguoti tarp gausybės žemėlapyje paslėptų atsitiktinių įvykių ir su jais surištų moralinių pasirinkimų. „Days of Doom“ leis žaidėjui rinktis kada verta rizikuoti ir kautis su priešais, o kada verta bėgti.

Pasak žaidimo prodiuserio Vytauto Ruzgaus, visi šie žaidimo elementai susilieja į vieną visumą, kuri nepaliks abejingų. Vis tik kūrėjai ramina, kad pralaimėjus žaidimą iš naujo jo žaisti nereikės.

„Days of Doom“ – tai populiaraus žaidimų žanro „roguelike“ evoliucija. Žaidėjas neprivalo laimėti kiekvienos žaidimo sesijos metu. Jam užtenka žaisti ir kaupti resursus, kuriais pasinaudojęs jis galės stiprinti savo bazę, veikėjus ir taip lengviau įveikti vis sudėtingėjančius žaidimo iššūkius“, – pasakoja Vytautas Ruzgus.

Išskirtinė žaidimo atmosfera

Naujasis lietuvių žaidimas pasižymi ne tik išskirtiniu žanrų mišiniu, tačiau ir unikaliu grafiniu stiliumi bei ypatingu muzikiniu fonu. Ranka pieštos žaidimo aplinkos ir veikėjai – tarsi iš komikso knygelės puslapių, o vokiečių kompozitoriaus Jelle Dittmar sukurtas garso takelis papildo patirtį raminančiu „Americana“ muzikos stiliumi.

Žaidimo meno vadovė Ieva Auželytė teigia, kad tokia meninė kryptis buvo pasirinkta tiek dėl praktinių, tiek dėl atmosferinių priežasčių. Kūrėjai stengėsi sukurti jaukią ir smagią postapokaliptinio pasaulio atmosferą, kurioje dominuoja ryškios spalvos ir išraiškingi žaidimo veikėjai.

„Žaismo patogumas mums buvo svarbiausia. Norėjome, kad žaidimo veikėjai būtų aiškiai matomi ekrane – tiek konsolėse, tiek asmeniniuose kompiuteriuose, kad turėtume laisvės perteikti emociją per žaidėjo valdomų veikėjų veido išraiškas, gestus ir kitas personažų animacijas. Būtent todėl nusprendėme stilizuoti veikėjus būtent šia kryptimi. Toks sprendimas diktavo, kaip vizualiai konstruojame likusį pasaulį – kovos lauke išmėtytų objektų proporcijas, spalvas, nuotaiką. Specialiai vengėme ryškesnių siaubo elementų, tad žaidimas tinkamas bet kurio amžiaus taktinių žaidimų fanui.“

Naujas etapas

3 metus besitęsiantis „SneakyBox“ ir „Atari“ bendradarbiavimas yra ypač sėkmingas. Per šį laiką lietuvių kompanija sėkmingai kūrė ir išleido net 9 klasikinius „Atari“ žaidimus, kurie paremti pastarųjų dešimtmečių klasikiniais „Atari“ prekės ženklais. „Days of Doom“ – tai pirmasis originalus lietuvių kompanijos žaidimas skirtas asmeniniams kompiuteriams bei konsolėms, kurį nuo pirminės idėjos iki užbaigto žaidimo darė lietuvių kūrėjai.

Anot bendrovės vadovo Liudo Ubarevičiaus, tai naujas ir ypač svarbus žingsnis tolesnėje kompanijos raidoje.

„Su šiuo nauju žaidimu pradedame naują savo kompanijos etapą. Tikimės, kad šis naujas žingsnis leis mums įsitvirtinti pasauliniame žaidimų žemėlapyje, o „SneakyBox“ bus žinoma kaip puikius originalius žaidimus kurianti studija.“

Daugiau informacijos apie naująjį „Days of Doom“ žaidimą galite rasti oficialiame žaidimo puslapyje. Žaidimas išleistas asmeniniuose kompiuteriuose, senosios ir naujosios kartos „PlayStation“ bei „Xbox“ konsolėse, „Nintendo Switch“ ir „Atari VCS“ žaidimų platformose.