Lietuvą pasaulyje garsinantį žaidimą nuo šiol galima žaisti ir lietuviškai

Ar sudėtinga žaidimą išversti į lietuvių kalbą?

Kaip teigia vienas iš žaidimo sumanytojų ir kūrėjų Šarūnas Ledas, šiuo metu „Crowns and Pawns“ jau yra anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, ispanų ir lietuvių kalbos bei angliškas įgarsinimas. Pasak jo, vertimas į lietuvių kalbą užtruko pusę metų.

„Nors vertimo procesas truko apie pusmetį, jis nebuvo labai intensyvus. Žaidimą į lietuvių kalbą vertė tas pats žmogus, kuris originaliai jį ir rašė – tiek jis, tiek mes norėjome, kad mūsų kalboje kuo autentiškiau atsispindėtų veikėjų charakteriai, svarbi informacija, humoras. Visi tekstai žaidime – dialogai, pavadinimai, SMS žinutės, visi meniu – yra pilnai išversti į lietuvių kalbą. Nors žaidimo įgarsinimas lieka angliškas, nuo šiol žaidėjai gali nuo pradžios iki galo jį pereiti skaitydami lietuviškai“, – pasakoja Š. Ledas.

Anot vieno iš kūrėjų, lietuvių kalba žaidimų parduotuvėse žaidimų gamintojams padeda lengviau pasiekti lietuviško turinio norinčius žaidėjus, bet tai nebuvo „Tag of Joy“ tikslas: „Visada svarstome savo žaidimus išversti į lietuvių kalbą, nes mūsų gimtąja kalba vis dar nėra daug turinio, ypač žaidimų rinkoje. Ankstesnis mūsų žaidimas mobiliesiems įrenginiams „Monster Buster: World Invasion“ taip pat turėjo lietuvių kalbą, o išleidę „Crowns and Pawns“ pamatėme, kad santykinai didelis procentas pirkimų yra iš Lietuvos – tai tapo papildoma paskata. Tiesa, imtis rizikos išversti visą didelį naratyvinį žaidimą mums padėjo Lietuvos kultūros taryba, iš dalies finansavusi žaidimo lokalizavimo darbus“.

Įvertintas ne tik Lietuvoje

Vienas svarbiausių žaidimo „Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit“ išskirtinumų – jo veiksmo vieta bei siužetas. Žaidime valdome JAV gyvenančią lietuvę išeivę Mildą, kurią į Lietuvą atveda senelio palikimas ir užmintos paslaptys. Kaip teigia vienas žaidimo sumanytojų Žilvinas Ledas, „Crowns and Pawns“ išskirtinumas padėjo pelnyti apdovanojimų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

„Kadangi įdėjome daug darbo į šį žaidimą, smagu, kad visa kūrėjų komanda buvo įvertinta – „LT Game Awards 2022“ pelnėme net tris apdovanojimus, o tarp jų ir pagrindinį – „Metų žaidimo“. Svarbus ir dar vienas pasiekimas: šių metų pradžioje pelnėme didžiausio nuotykių žaidimų portalo „AdventureGamers.com“ organizuojamų kasmetinių „Aggie Awards“ apdovanojimų prizą už geriausią žaismą (angl. „Best Gameplay“), kuris parodė, kad žaidimas buvo įvertintas ir už Lietuvos ribų“, – nurodo Ž. Ledas.

Išgirstos žaidėjų pastabos

Kaip teigia „Crowns and Pawns“ kūrėjai, išleidus žaidimą darbas prie jo nesibaigia, o kuriant atnaujinimus visuomet svarbi pačių žaidėjų nuomonė.

„Išleidę žaidimą, visuomet atsižvelgiame į žaidėjų pastabas ir nuolat geriname jų patirtį. Pavyzdžiui, perbalansavome kai kurių galvosūkių sudėtingumą, patobulinome žaidimo vietų išvaizdą, pridėjome galimybę dialoguose laukti spustelėjimo, norint tęsti. Taip pat visada šį žaidimą įsivaizdavome ne tik kaip patirtį su pele ir klaviatūra, bet ir su žaidimų pulteliu, todėl pridėjome tokią galimybę. Taip pat reikšmingas pastarųjų metų pasiekimas – pilnas žaidimo perkėlimas ir išleidimas žaidimų konsolei „Nintendo Switch“. Šiuo metu jau dirbame ir prie kitų projektų – norime savo žaidėjus nustebinti naujais, nematytais nuotykiais“, – apibendrina Š. Ledas.

Žaidimas „Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit“ pasirodė praėjusių metų gegužės mėnesį ir yra prieinamas didžiausioje kompiuterinių žaidimų platformoje „Steam“, taip pat parduotuvėse GOG ir „Epic“. Nuo šių metų rugsėjo 28 d. žaidimas pasiekiamas ir „Nintendo Switch“ žaidėjams.

2012 m. įsikūrusi „Tag of Joy“ yra nepriklausoma kūrėjų studija, kuri daugiausiai dėmesio skiria technologinėms, vizualinėms ir žaidimų naujovėms. 2014 m. studija išleido žaidimą „Monster Buster“ – pirmąjį tokio pobūdžio AR, vietos nustatymo, lobių medžioklės ir monstrų rinkimo žaidimą mobiliesiems telefonams. Šiuo metu komanda siekia įnešti naujų idėjų į pasakojamuosius žaidimus. Per savo gyvavimo metus studija yra pelniusi daugybę apdovanojimų, o 2013 ir 2015 m. buvo „Unity“ apdovanojimų finalininkė.