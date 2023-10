Šeštadienį Vilniuje rinksis fantastai iš visos Lietuvos: 34-asis „Lituanicon“ taps šiurpo fiesta

Jei siaubo pirmtake laikoma gotikinė literatūra primindavo romantikų kūrinius (užtenka prisiminti žymiąsias Adomo Mickevičiaus „Vėlines“), šiandien siaubo kūryba yra visiškai savarankiška reiškinys, skylantis į daugybę smulkesnių požanrių ir įvairiausių tipų. „Baugiuoju“ kartais pavadinamą spalį („Spooktober“) „Lituanicon“ kviečia pasitikti gilinantis į siaubo fantastiką.

Festivalio lankytojų lauks pačios įvairiausios veiklos – nuo šiurpių stalo bei vaizdo žaidimų iki fantastiško aukciono ar kūrybinio rašymo dirbtuvių, kuriose dalyviai sužinos, kaip rašant išlaikyti įtampą.

Paskaitų ir diskusijų programa šiemet taip pat dedikuota siaubui. Tarp pranešėjų ir diskusijų dalyvių – filosofas Vilius Dranseika, menininkas Konstantinas Gaitanži, menotyrininkė Skaidra Trilupaitytė, rašytoja Unė Kaunaitė ir pagrindinį festivalio remėją „Tele2“ atstovaujantis didžiųjų duomenų mokslininkas Gediminas Jankauskas. Taip pat nebus apsieita ir be svečio iš užsienio. Šiemet „Lituanicon“ apsilankys praėjusiais metais knygą „A Sense of Tales Untold: Exploring the Edges of Tolkien’s Literary Canvas“ apie profesorių Johną R. R. Tolkieną pristatęs lietuviškų šaknų turintis literatūrologas Peteris Grybauskas.

Kaip ir kiekvienais metais, festivalio lankytojų lauks įvairiausi stalo, vaidmenų ir kompiuteriniai žaidimai. Norintys galės sudalyvauti „Street Fighter 6“ turnyre, išmėginti savo jėgas fechtuojantis, išbandyti naujausius stalo žaidimus. Festivalyje bus pristatomas ir lietuviškas interaktyvus siaubo žanro vaizdo žaidimas „R00000“.

Fantastika – madinga kaip niekada anksčiau

Pasak vienos iš „Lituanicon“ organizatorių Radvilės Musteikytės, šiemet renginyje tikimasi itin gausaus lankytojų srauto. Fantastika šiuo metu Lietuvoje yra net labai „ant bangos“, nors paaiškinti kodėl nėra taip paprasta.

„Prieš kelis dešimtmečius leisti „Pasaulinės fantastikos aukso fondo“ serijos egzemplioriai itin spalvingais viršeliais šiandien susilaukia ne tik užkietėjusių fantastų kolekcininkų, bet ir kultūros tyrėjų dėmesio, o bukinistų knygynuose retų numerių kainos siekia net kelias dešimtis eurų.

Iš LRT ekranų penktadienio vakarais su Lietuvos fantastikos mėgėjais kaip ir prieš dvidešimt metų vėl sveikinasi Rolandas Maskoliūnas, o jauni Lietuvos rašytojai vis dažniau savo jėgas išbando rašydami būtent fantastikos kūrinius; taip pat džiugu stebėti besikuriančią aktyvią ir kūrybingą pradedančiųjų fantastikos rašytojų bendruomenę. Visa tai liudija, kad fantastika išgyvena savotišką renesansą“, – sako R. Musteikytė.

Net keturi festivalį lydintys renginiai

Nors festivalis vyks spalio 7 d., šeštadienį, jį lydintys renginiai prasidės jau pirmadienį. Spalio 2 d., 18 val. Vilniaus Senamiestyje esančiame kino teatre „Pasaka“ vyks Jono Trukano režisuoto lietuviško slasherio „Rūpintojėlis“ peržiūra. Praėjusiais metais kino ekranuose pasirodęs siaubo filmas buvo palankiai sutiktas kino kritikų ir apžvalgininkų. Šis seansas – ypatingas, jame dalyvaus ir į žiūrovų klausimus apie filmą atsakinės pats J. Trukanas. Norintys sužinoti, kiek litrų pomidorų padažo buvo sunaudota filmuojant, kodėl pasirinktas būtent rūpintojėlis, o ne koks koplytstulpis ar krikštas, turės progą išsiaiškinti tai patys.

Ketvirtadienį, spalio 5 d., vyks net du festivalį lydintys renginiai – bare „Artistai“ vyksiančiame siaubo protmūšyje bus galima pasitikrinti proto aštrumą – arba sudalyvauti kartu su partneriais „ManoHobis“ rengiamame stalo žaidimų vakare, kuriame taip pat dalyvaus ir „Lituanicon“ stalo žaidimų konkursui parengti prototipai. Taip pat siaubo žaidimams dedikuotas vakaras vyks Druskininkuose, organizuojamas kartu su stalo žaidimų klubu „Board Punks“.

„Lituanicon“ yra visos Lietuvos fantastų festivalis, tad labai džiaugiamės, kad šiemet vienas iš satelitinių renginių vyks ne Vilniuje, o Druskininkuose“, – sako vienas iš festivalio organizatorių Pijus Krūminas.

Seniausias fantastų bendruomenei skirtas festivalis

„Lituanicon“ – seniausias Lietuvos fantastų suvažiavimas arba konventas, kasmet sutraukiantis beveik tūkstantį dalyvių iš Lietuvos ir užsienio. Konferencija yra nekomercinė, organizuojama savanorystės pagrindu ir yra skirta populiarinti fantastikos žanrą Lietuvoje, supažindinti auditoriją su literatūros, kino, žaidimų, populiariosios kultūros naujienomis ir fantastinėmis bei futuristinėmis idėjomis. Pirmasis „Lituanicon“ įvyko 1990 m.. Kaune.

Pasak vienos iš festivalio organizatorių Arnitos Petrulytės, „Lituanicon“ kasmet vis aktualesnis. Aplink festivalį susibūrusi bendruomenė metams bėgant auga, o renginys tampa puikia proga ne tik nariams susitikti, bet ir dalintis savo kūryba bei pastebėjimais apie kitų autorių kūrinius.

„Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet tradiciškai vyksta kūrybiniai literatūros ir vizualiųjų menų konkursai. Džiaugiamės, kad per ilgus metus „Lituanicon“ tapo ta platforma, kurioje skirtingo amžiaus autoriai drąsiai dalinasi savo kūryba su bendraminčiais“, – teigia „Lituanicon“ organizatorių komandos narė A. Petrulytė.

Festivalį remia „Tele2“ ir mecenatas Algirdas Stonys, prizus konkursų nugalėtojams įsteigė „TopoCentras“, „Razer“, „Pergalė“, „Devyni Drakonai“, „ComicCon Baltics“, leidyklos „Kitos knygos“ ir „Lapas“. Veiklas kartu organizuoja bičiuliai „RPG Namelis“, „manohobis.com“, „Adrena“, „Lithuanian Fighting Games Community“, „Mindzone“, „Rikis“, „Šaulių sąjunga“, „Skeptikų draugija“, „Qbots“, „Danausi“ ir „GameRoom“.