„TikTok“ įpareigojo turinio kūrėjus žymėti su DI sukurtą turinį: kodėl tai reikalinga?

DI gali ir klaidinti

Žinią apie tokį atnaujinimą „TikTok“ paskelbė savo tinklaraštyje. Pasak platformos kūrėjų, kadangi vis daugiau vartotojų naudojasi DI privalumais savo turinio kūrybiškumui didinti, atsirado poreikis didesniam turinio skaidrumui. Nuo šiol visi platformos vaizdo įrašai, kuriuose garsas ar vaizdas yra patobulintas DI technologijomis, turi būti pažymėtas. „TikTok“ taip pat jau ieško būdų, kaip tokį turinį pažymėti automatiškai.

„Dirbtinis intelektas suteikia neįtikėtinų kūrybinių galimybių, tačiau gali ir suklaidinti žmones – neretai sunku atskirti, kad turinys buvo sukurtas ar redaguotas naudojant DI. Šią problemą padeda spręsti turinio ženklinimas, kuris platformos naudotojams aiškiai nurodo, kada turinys yra pakeistas. Tai bus panašu į veido filtrų naudojimo žymas „Instagram“ istorijose, kurios taip pat padeda atskirti nerealią žmogaus išvaizdą“, – sako „Tele2“ skaitmeninio turinio vadovė Justina Antropik.

Pasak jos, „TikTok“ naudotojai jau ne kartą buvo suklaidinti itin tikroviško DI turinio. Pavyzdžiui, visai neseniai garsaus atlikėjo Drake gerbėjai platformoje galėjo išvysti trumpą vaizdo įrašą su daina, kurią atlieka, atrodytų, pats Drake.

„Daina buvo išleista su vaizdo įrašu. Šiame įraše Drake vaikšto, atlieka įvairius judesius – niekuo nesiskiria nuo tikrosios asmenybės. Tačiau iš tiesų visas šis turinys yra sugeneruotas dirbtinio intelekto – pats Drake nei rašė ir įdainavo kūrinį, nei filmavosi jo vaizdo klipe. Su panašia situacija susidūrė ir dainininkės Taylor Swift fanai. Šie DI „klonavimo“ įrankiu sukurti įrašai buvo peržiūrėti milijonus kartų ir galėjo suklaidinti daug vartotojų“, – tikina J. Antropik.

Nepaisantiems taisyklių – pasekmės

„TikTok“ naudotojai jau šių metų pradžioje buvo supažindinti su nauja politika, kuri skatino žymėti su dirbtiniu intelektu sukurtą turinį, tačiau dalis kūrėjų jos nepaisė. Nuo šiol visiems turinio kūrėjams žymėjimas yra privalomas. Publikuojant turinį, būtina pasinaudoti specialia ženklinimo funkcija. Platformos naudotojai žymėjimą gali matyti vaizdo įrašo aprašyme ekrano apačioje po naudotojo vardu.

Pasak J. Antropik, nors kai kurie kūrėjai gali bandyti išsisukinėti nuo naujosios taisyklės, „TikTok“ įspėja apie galimas pasekmes. „Platforma pasilieka teisę be įspėjimo pašalinti su DI sukurtą turinį, kuris nėra specialiai pažymėtas. Toks turinys vertinamas kaip naudotojus klaidinanti informacija“, – sako J. Antropik.

Be to, „TikTok“ nusprendė žymėti arba pervardinti savo kuriamus veido filtrus, kurie sukurti naudojant DI. To paties platforma reikalaus ir iš kitų veido filtrų kūrėjų.