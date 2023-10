Iš kur „Hamas“ įsigyja ginklų? Štai kas dabar žinoma apie tiekimo kelius

Po 2005 m. įvykęs pokytis

Esminis pokytis įvyko 2005 m., kai Izraelis pasitraukė iš Gazos ruožo ir suteikė „Hamas“ galimybę užmegzti slaptą tiekimo liniją su Iranu ir Sirija, taip sustiprinant grupuotės arsenalą. Nepaisant to, kad 2007 m. Izraelis sulaikė „Fajr-5“ raketų siuntą, skirtą perduoti per Sudaną, „Co-operation of Worldwide Broadcast“ (CooPWB) duomenimis, laivais pristatoma kontrabanda, klestinti juodoji rinka ir dominuojanti raketinė ginkluotė užtikrino nuolatinį ginklų srautą.

Jūrinė kontrabanda

Istoriškai didelė dalis „Hamas“ ginkluotės atkeliaudavo jūra, kai užplombuotos kapsulės su ginklais būdavo numetamos prie Gazos pakrantės, vadinamuoju „perkėlimu iš laivo į krantą“. Šis būdas, nepaisant Izraelio karinio jūrų laivyno keliamos rizikos, leidžia „Hamas“ apeiti oficialią pasienio kontrolę ir taip palengvina nuolatinį didelių ginklų slėptuvių tiekimą.

Slaptas tunelių tinklas

2005 m. Izraeliui pasitraukus iš Gazos ruožo, „Hamas“ sukūrė slaptą tiekimo maršrutą su Iranu ir Sirija, naudodamasi sudėtingu tunelių tinklu po Egipto ir Gazos ruožo siena, kuris iš esmės tarptautinei bendruomenei liko nematomas.

Užsienio ginklų šaltiniai

Nors „Hamas“ palaiko glaudžius ryšius su Iranu ir Sirija, ginklų, įskaitant „Fajr-3“, „Fajr-5“ ir „M302“ raketas, ji taip pat įsigijo iš kitų užsienio šaltinių. Tokia šaltinių įvairovė didina „Hamas“ gebėjimą dalyvauti konfliktuose.

Raketinės ginkluotės dominavimas

Raketinė ginkluotė palestiniečių grupuotėms – ypač „Hamas“ – yra labai svarbi, nes ja galima ekonomiškai efektyviai ir palyginti paprastai smogti dideliu atstumu. Per 2014 m. Gazos karą „Hamas“ į Izraelį paleido daugiau kaip 4500 raketų – o tai rodo šios ginkluotės svarbą.

Atskleisti sudėtingą „Hamas“ ginkluotės tiekimo grandinę yra sudėtinga užduotis, nes joje dalyvauja įvairūs veikėjai – pavyzdžiui, kontrabandininkai, siuntėjai ir finansuotojai, kurie prisideda prie nuolatinio ginklų srauto. Ir Izraelis, ir „Hamas“ nuolat prisitaiko prie kintančių aplinkybių, todėl ginklų įsigijimo procesas irgi nuolat kinta.

„Hamas“ ginklų įsigijimo metodai yra įvairiapusiški ir lengvai keičiami, apimantys kontrabandą iš laivo į krantą, slaptus aljansus su Iranu ir Sirija bei dalyvavimą juodojoje rinkoje. Raketinė ginkluotė tebėra galingas „Hamas“ arsenalo elementas, apibendrina „Wio News“.