2001 metais paleontologas mėgėjas, sijodamas nuosėdas, surinktas iš Šiaurės jūros dugno Nyderlandų pakrantėje, aptiko Krijno kaukolės gabalėlį. Dabar dailininkai paleoantropologai panaudojo tą kaukolės gabalėlį, kad sukurtų tikrovišką Krijno biustą – įskaitant iškilimą virš jo dešiniojo antakio, kur buvo išaugęs auglys.

„Laimei, tai labai savitas fragmentas“, – apie kaukolės dalį sako dailininkas paleoantropologas Adrue Kennisas iš dviejų brolių įkurtos įmonės „Kennis & Kennis Reconstructions“. Pati rekonstrukcija eksponuojama Nyderlandų Nacionaliniame senienų muziejuje.

Kai prieš 70 000-50 000 metų Krijnas dar buvo gyvas, jis gyveno Doggerlande – didžiulėje teritorijoje tarp Jungtinės Karalystės ir kontinentinės Europos, kuri dabar yra apsemta Šiaurės jūros.

2009 m. žurnale „Journal of Human Evolution“ publikuotas tyrimas atskleidė keletą detalių apie Krijną: remiantis jo kaukolėje esančių anglies ir azoto izotopų analize, jaunuolis buvo stipriai mėsėdis, ir nėra jokių pėdsakų, rodančių kad jis mito jūros gėrybėmis. Be to, pažeidimas virš Krijno antakio parodė, kad jis turėjo naviką – intradiploinę epidermoidinę cistą.

Šios cistos yra neįprasti, lėtai augantys augliai, kurie paprastai nėra agresyvūs – ypač kol maži, kaip Krijno atveju. Bet jų augimas gali būti susijęs su tam tikrais simptomais. Gali būti, kad Krijnas patyrė skausmus ir tinimą, galvos skausmą, svaigimą, konvulsijas, regos sutrikimus ar traukulius – o gal jam pasisekė ir jis neturėjo jokių simptomų, rašoma 2009 m. tyrime. Mokslininkai pažymėjo, kad tai buvo pirmas kartas, kai toks navikas buvo užfiksuotas neandertaliečių palaikuose.

Nepaisant Krijno diagnozės, naujasis biustas vaizduoja jį išsišiepusį užkrečiančia šypsena. Broliai Kennisai atkūrė neandertaliečio bruožus remdamiesi ne tik rastuoju kaukolės pavyzdžiu, bet ir kitomis neandertaliečių kaukolėmis, o taip pat ankstesniais duomenimis apie neandertaliečių akių, plaukų ir odos spalvą. Naujasis biustas yra vienas ir darbų projekte, kuriame atkurtos ir kitų ankstyvųjų žmonių rekonstrukcijos – įskaitant garsųjį Ötzį, prieš maždaug 5300 metų gyvenusį Alpėse.

Tačiau Krijnas galbūt šypsosi dėl kitos priežasties, rašo „Live Science“: jis yra pirmasis iškastinis homininas, datuojamas pleistoceno epocha (prieš 2,6 milijono-11 700 metų), rastas dabartinėje jūros teritorijoje – ir pirmasis Nyderlanduose atrastas neandertalietis.