Paskelbė tyrimą apie tai, ar trečioji dozė apsaugo nuo omikron atmainos

Tačiau šiame naujajame tyrime mėgintuvėlyje (lot. in vitro) ištirti omikron viruso mėginiai rodo, kad jis „pranoksta“ visus kitus variantus, nes gali išvengti ankstesnės infekcijos ar vakcinacijos būdu organizmo įgytos apsaugos.

Žurnale „Emerging Microbes & Infection“ paskelbtos išvados taip pat rodo, kad, nors trečiosios – stiprinamosios – dozės strategija gali „gerokai sustiprinti imunitetą“, apsauga nuo omikron „gali būti sukompromituota“ – tačiau norint tai geriau suprasti, reikia atlikti daugiau tyrimų.

Pranešimo apie šį labai ankstyvą tyrimą pagrindinis autorius ir Kinijos Nacionalinio maisto ir vaistų kontrolės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Youchun Wangas sako, kad jų rezultatai patvirtina neseniai iš Pietų Afrikos Respublikos gautus duomenis, kuriuose pabrėžiama, kad omikron lengvai išvengia imuniteto.

„Nustatėme, kad didelis omikron varianto mutacijų skaičius iš tiesų sukelia reikšmingus neutralizacijos jautrumo pokyčius žmonių, kurie jau persirgo COVID-19, atžvilgiu“, – sako Y.Wangas. – Tačiau vidutinis ED50 (apsaugos lygis) nuo omikron vis dar yra didesnis nei pradinis – o tai rodo, kad vis dar galima pastebėti tam tikrą apsaugos poveikį“.

Vis dėlto Y.Wangas, kuris yra buvęs Kinijos gydytojų asociacijos Medicininės virusologijos pirmininku ir Medicininės mikrobiologijos ir imunologijos pirmininko pavaduotoju, priduria, kad reikia būti atsargiems.

Jis teigia, kad kadangi antikūnų apsauga – ankstesnės infekcijos ar vakcinacijos forma – per šešis mėnesius palaipsniui sumažėja, omikron „gali pavykti dar geriau išvengti imuniteto“.

Be to, jo komandos straipsnyje prognozuojama, kad nors „trečiosios dozės strategija gali gerokai sustiprinti imunitetą, apsauga nuo omikron apsauga gali būti silpnesnė“.

11 mokslininkų ekspertų komanda ištyrė 28 serumų mėginius, paimtus iš pacientų, pasveikusių nuo originalios SARS-CoV-2 atmainos. Juos jie ištyrė su omikron varianto in vitro mėginiais, taip pat su keturiais kitais štamais, Pasaulio sveikatos organizacijos pažymėtais kaip „keliančiais susirūpinimą“ (pvz., delta) – ir dviem variantais, pažymėtais kaip „vertais stebėjimo“.

„Šis tyrimas patvirtina, kad omikron variantas turi pagerintą imuniteto išvengimo mechanizmą, o tai yra pavojaus signalas pasauliui ir turi svarbią reikšmę visuomenės sveikatos planavimui bei strategijų kūrimui“, – apibendrina Y.Wangas.

Dabar komanda teigia, kad norint geriau suprasti omikron atmainą, skubiai reikia atlikti daugiau tyrimų, – ir ne tik in vitro, bet ir realaus lauko sąlygomis. Ir konkrečiai, ar naujoji viruso atmaina gali „išvengti vakcinos sukurto imuniteto ir sukelti sunkesnes ligas ar mirtį“.

„Reikia dar kartą įvertinti, ar antikūnai vis dar gali būti veiksmingi prieš omikron variantą“, – teigia tyrimo autoriai. – Kad būtų galima visapusiškai nustatyti visuotinį omikron poveikį COVID-19 pandemijos kontrolei, reikia atlikti daugiau populiacijos tyrimų, įskaitant omikron virusu užsikrėtusių žmonių imuninės apsaugos lygį ir simptomus“.

Pagrindinis šio tyrimo trūkumas yra tas, kad jis atliktas in vitro ir kad jame naudoti pseudotipiniai (sukurti, o ne autentiški) virusai. Tačiau ankstesniuose tyrimuose in vitro aplinka buvo naudojama kaip nusistovėjęs „geros koreliacijos“ rodiklis, ir dabartinėje mokslinėje vakcinų literatūroje „nustatyta, kad in vitro neutralizacijos tyrimai yra geri vakcinos apsaugos veiksmingumo ir realaus vakcinos efektyvumo prognozuotojai“.

Todėl, autorių teigimu, jų duomenys „gali gerai nuspėti galimą vakcinos apsaugos nuo naujojo omikron varianto sumažėjimą“.

Parengta pagal „SciTechDaily“.