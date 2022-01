Austrijoje respiratoriai viešose vietose privalomi jau metus. Dabar Jungtinių Amerikos Valstijų Ligų kontrolės ir prevencijos centrai taip pat siūlo rekomenduoti naudoti respiratorius – pavyzdžiui, viešajame transporte arba uždarose gausiai žmonių lankomose patalpose. Galbūt atėjo laikas pergalvoti ir atnaujinti kaukių politiką, teigia mokslininkai.

Kas yra respiratorius?

Respiratoriai, dėl savo išvaizdos kartais klaidingai sutapatinami su kaukėmis, yra asmeninės apsaugos priemonės, pagamintos pagal tam tikrą standartą ir skirtos apsisaugoti nuo pavojingų medžiagų įkvėpimo.

Filtras, atitinkantis FFP2 (arba N95) standartą, turi sulaikyti ne mažiau kaip 95 proc. labiausiai prasiskverbiančių dalelių, esant dideliam oro srauto greičiui.

Respiratorius, kurį sudaro tik filtruojanti medžiaga, o ne sluoksniai, vadinamas filtruojančiu veido respiratoriumi (FFR). FFR galima dėvėti kelis kartus – bet galiausiai jį reikia išmesti.

Tyrimai rodo, kad po 20 dėvėjimų FFR nebetinkamas naudoti, nes išsitampo dirželiai, sugenda nosies spaustukas arba kraštų sudedamosios dalys.

Filtro medžiaga paprastai yra neaustinis polipropileno elektretas, t.y. pluoštas, turintis elektros krūvį, kuris geriau surenka daleles ir kartu užtikrina mažą pasipriešinimą kvėpuojant.

Kodėl iš pradžių buvo reikalaujama dėvėti medžiagines kaukes?

Vertėtų prisiminti, kad pandemijos pradžioje medicininių kaukių paprasčiausiai trūko. Be to, iš pradžių manyta, kad SARS-CoV-2 plinta vien per lašelius (kosėjant ir čiaudint), kurie, patekę į burną, nosį ar akis, sukelia infekciją. Tokių dalelių atveju medžiaginė arba medicininė (chirurginė) kaukė yra veiksminga kontrolės forma, apsauganti kitus nuo viruso, kurį skleidžia ją dėvintis asmuo (vadinamoji šaltinio kontrolė).

Dabar jau žinoma, kad virusas plinta ir oru. Kvėpuojant ir kalbant viruso dalelės per tam tikrą laiką susikaupia patalpos ore.

Ar respiratorius mane apsaugos, net jei kiti nedėvės apsaugos priemonių?

Tai priklauso nuo ekspozicijos tipo ir nuo to, kiek laiko esate veikiami. Svarbu atsižvelgti į riziką priklausomai nuo to, kur esate, ką darote, su kuo ir kiek laiko ten esate.

Saugiausia situacija – ypač ilgesnio kontakto žmonių minioje atveju – yra tada, kai visi dėvi gerai prigludusius N95 respiratorius.

Yra tvirtų įrodymų, gautų atlikus sveikatos priežiūros darbuotojų RCT ir laboratorinius tyrimus, rodančių, kad respiratoriai yra veiksmingi šaltinio kontrolei ir asmeninei apsaugai.

Bet medicininės kaukės pigesnės – ar nepasilikti prie jų?

Medicininės kaukės visų pirma sukurtos tam, kad neleistų išsiskirti lašeliams. Kai kurios medicininės kaukės taip pat gali apsaugoti nuo kūno skysčių purslų. Tačiau jokia chirurginė kaukė neapsaugo nuo smulkių infekcinių dalelių iškvėpimo ar įkvėpimo.

Pagrindinis medicininių (ir medžiaginių) kaukių trūkumas yra tas, kad, palyginus su respiratoriais, jos yra menkai prigludusios.

Tuo tarpu respiratorius turi priglusti prie veido be jokių tarpų, ypač aplink nosį ir smakrą. Norėdami sukurti maksimalų sandarumą, pasitelkite nosies spaustuką ir apjuoskite galvą abiem dirželiais, prireikus juos sureguliuokite.

Ar respiratoriai neturėtų būti skirti tik sveikatos priežiūros specialistams?

Ne. Pandemijos pradžioje visuomenė buvo atkalbinėjama nuo respiratorių įsigijimo, nes visame pasaulyje trūko asmeninių apsaugos priemonių ir buvo manoma, kad sveikatos priežiūros darbuotojai labiau rizikuoja užsikrėsti COVID-19 dėl vadinamųjų „aerozolius sukeliančių procedūrų“ – pavyzdžiui, intubacijos.

Dabar jau žinoma, kad kasdienė veikla – pavyzdžiui, kalbėjimas ir dainavimas – dažniau nulemia infekcinius aerozolius nei medicininės procedūros.

O kaip dėl išlaidų ir poveikio aplinkai?

Respiratorių reikėtų išmesti, kai jis susitepa arba kai dirželiai, nosies spaustukas ar kitos sudedamosios dalys praranda vientisumą.

Kalbant apie aplinkosaugą – reikia pasverti išlaidas ir aplinkosaugos problemas, palyginus su išlaidomis ir atliekomis, susidarančiomis dėl vieno COVID-19 hospitalizavimo. Pavyzdžiui, yra apskaičiuota, kad Australijoje vidutinės vienos dienos buvimo intensyviosios terapijos skyriuje išlaidos siekia 4 375 Australijos dolerius.

Korėjietiški KF94 ir kiniški KN95 respiratoriai yra pigesnės alternatyvos, užtikrinančios geresnę apsaugą nei chirurginė ar medžiaginė kaukė. Tačiau rekomenduojama saugotis klastočių.

Turėtų būti suteikiami ir privalomi

Pasaulio sveikatos organizacija pabrėžė „vakcinos plius“ metodo svarbą. Esant dideliam COVID-19 plitimui, vyriausybės turėtų įpareigoti ir finansuoti visuomenės aprūpinimą respiratoriais, kaip dabar daroma kai kuriose JAV dalyse, sako mokslininkai.

Straipsnis parengtas pagal „The Conversation“ publikaciją, kurios autorės – Albertos universiteto (Kanada) doktorantė ir infekcinių ligų gydytoja Leyla Asadi, Pasaulinio biologinio saugumo profesorė, NHMRC vyriausioji mokslo darbuotoja ir Kirby instituto Biologinio saugumo programos vadovė C.Raina MacIntyre ir Infekcinių ligų tyrimų ir politikos centro tyrimų konsultantė bei Minesotos universiteto (JAV) ir Oksfordo universiteto pirminės sveikatos priežiūros mokslų profesorė Lisa M.Brosseau.