Tyrimas, sausio 28 d. paskelbtas duomenų bazėje „Preprints with the the Lancet“, dar nėra recenzuotas, tačiau jame pateikiami pirmieji įrodymai, kad SARS-CoV-2 virusas gal būti perduodamas iš žiurkėno žmogui.

Žiurkėnai gali užsikrėsti koronavirusu laboratorijose ir dažnai naudojami moksliniams tyrimams, tačiau iki Honkongo protrūkio nebuvo įrodymų, kad šie graužikai perduotų virusą žmonėms, pranešė „Nature“.

Iki šiol protrūkis paveikė apie 50 žmonių ir paskatino valdžios pareigūnus išnaikinti tūkstančius naminių žiurkėnų mieste, rašo „Nature“.

Naujasis tyrimas iš pradžių buvo pradėtas po to, kai Honkongo Causeway Bay rajone esančios gyvūnų prekių parduotuvės darbuotojui sausį buvo nustatytas teigiamas COVID-19 testas, praėjusį mėnesį pranešė „The Washington Post“. Sveikatos apsaugos pareigūnai nustatė, kad 23 metų moteris buvo užsikrėtusi delta variantu – o tai buvo keista, nes šis variantas mieste nebuvo pastebėtas nuo 2021 m. spalio, rašo „Nature“.

Moteris neturėjo kontaktų su kitais žinomais užsikrėtusiais asmenimis – tačiau ji dirbo zooparduotuvėje „Little Boss“, kurioje prekiaujama įvairiais gyvūnais, įskaitant žiurkėnus, triušius, jūrų kiaulytes ir šinšilas, pranešime pažymėjo tyrimo autoriai.

Pandemijos pradžioje audinių fermose buvo užfiksuoti atvejai, kai koronavirusas buvo perduotas žmogui. Įtardami, kad tai gali būti dar vienas galimas gyvūnų perdavimo žmogui atvejis, Honkongo sveikatos apsaugos pareigūnai pradėjo tikrinti gyvūnus parduotuvėje, ieškodami koronaviruso infekcijos požymių. Jie taip pat tikrino gyvūnus didmeninėje rinkoje, kuri tiekia gyvūnus zooparduotuvei.

Pareigūnai nerado jokių infekcijos požymių tarp tirtų triušių, jūrų kiaulyčių, šinšilų, pelių ar nykštukinių žiurkėnų. Tačiau komanda nustatė, kad 8 iš 16 parduotuvėje patikrintų sirinių žiurkėnų infekcijos požymiai buvo patvirtinti PGR tyrimu ir (arba) jų kraujyje radus antikūnų. Tas pats pasakytina ir apie 7 iš 12 sandėlyje augintų sirinių žiurkėnų. Tyrėjai pranešė, kad nė vienas graužikas neturėjo akivaizdžių ligos požymių.

Vykstant šiam tyrimui, neseniai gyvūnų prekių parduotuvėje apsilankiusi moteris, o netrukus ir jos sutuoktinis bei vaikai sulaukė teigiamo COVID-19 testo. Tyrėjai paėmė moters, jos sutuoktinio ir zooparduotuvės darbuotojos koronaviruso mėginius ir išanalizavo kiekvieno iš jų viruso genomą. Mokslininkai taip pat išanalizavo viruso mėginių, paimtų iš 12 iš 15 užsikrėtusių žiurkėnų, genomines sekas. Paaiškėjo, kad visi šie mėginiai yra delta varianto versija, kuri Honkonge dar niekada nebuvo pastebėta – nors sekos tarpusavyje nebuvo visiškai identiškos, rašoma „Nature“.

Remdamasi šiais nežymiais genetiniais skirtumais, komanda nustatė, kad kai kurie žiurkėnai koronavirusu greičiausiai užsikrėtė 2021 m. lapkritį, prieš įvežant juos į Honkongą, iš Nyderlandų. Tokią išvadą jie padarė iš dalies dėl to, kad virusų sekos labiausiai priminė mėginių, surinktų iš žmonių Europos šalyse ir įkeltų į viešą duomenų bazę, sekas.

Tyrėjai įtaria, kad pasiekęs Honkongą virusas išplito tarp kitų žiurkėnų, pakeliui įgydamas keletą mutacijų, kol atskirais atvejais užkrėtė augintinių parduotuvės savininkę ir klientę. Tada klientė perdavė virusą savo sutuoktiniui, t.y. virusas buvo perduotas nuo žmogaus žmogui, padarė išvadą komanda.

Lyginant su delta varianto pavyzdžiais iš Europos, Honkongo gyventojuose ir žiurkėnuose rastos viruso sekos turėjo keturias unikalias mutacijas, praneša autoriai. Dvi iš šių mutacijų yra genuose, koduojančiuose smaigalio baltymą, kurį virusas naudoja ląstelėms užkrėsti, ir gali padėti virusui išvengti kai kurių antikūnų, o taip pat efektyviau patekti į ląsteles. Komanda taip pat aptiko trečiąją smaigalio baltymo mutaciją, kurios poveikį „reikia toliau tirti“.

Tačiau nepaisant tyrimo autorių išvadų, vis dar yra tikimybė, kad žiurkėnai pirmą kartą užsikrėtė SARS-CoV-2 jau po to, kai atvyko į Honkongą, „Nature“ teigė Saskačevano universiteto (Kanada) virusologas Arinjay Banerjee. „Pervežant žiurkėnus su jais dirba labai daug žmonių“, – sakė jis. Pakeliui į Honkongą viena žiurkėnų partija sustojo Dohoje (Kataras) ir buvo perkelta į kitą lėktuvą. Antroji partija sustojo Bankoke (Tailandas), bet liko tame pačiame lėktuve, pažymėjo tyrimo autoriai.

Vis dėlto Erazmo universiteto Medicinos centro virusologė Marion Koopmans „Nature“ sakė, kad, kaip ir tyrimo autoriai, yra įsitikinusi, jog žiurkėnai buvo užsikrėtę prieš importuojant.

Bet kuriuo atveju tyrimas rodo, kad žiurkėnai gali perduoti ir perduoda koronavirusą žmonėms – tačiau, „kad būtų sąžininga žiurkėnų atžvilgiu“, žmonės vis tiek daug dažniau užsikrečia virusu vieni nuo kitų, „Nature“ sakė vyresnysis autorius Honkongo universiteto virusologas Leo Poonas.

Parengta pagal „Live Science“.