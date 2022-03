Naujas tyrimas rodo, kad COVID-19 gali sukelti komplikacijas lytiniuose organuose

Komanda mano, kad tai – svarus įrodymas, jog virusas tiesiogiai užkrečia šios srities ląsteles. Dėl to sumažėja spermatozoidų skaičius, vaisingumas ir net sutrinka erekcija.

Tyrimo rezultatai dar nerecenzuoti, tačiau jau paskelbti išankstinių publikacijų duomenų bazėje „bioRxiv“.

Anksčiau buvo manoma, kad sėklidžių skausmas atsiranda tada, kai imuninė sistema reaguoja į infekciją ir sukelia uždegimą, kuris pažeidžia aplink lytinius organus esančius audinius. Tačiau tyrėjai nustatė, kad virusas pats užkrečia varpos ir sėklidžių ląsteles.

„Šie rezultatai rodo, kad su SARS-CoV-2 infekcija susijusį sėklidžių skausmą, erekcijos sutrikimus, hipogonadizmą, sumažėjusį spermatozoidų skaičių ir kokybę bei sumažėjusį vaisingumą sukelia tiesioginė vyrų lytinių organų ląstelių infekcija, o ne netiesioginiai mechanizmai, tokie kaip karščiavimas ar uždegimas“, – pareiškime teigė pagrindinis tyrimo autorius, Northwestern Feinberg School of Medicine ląstelių ir vystymosi biologijos profesorius Thomas Hope'as.

Infekcija buvo aptikta atliekant rezusų (makakų genties siauranosės beždžionės) viso kūno PET (pozitronų emisijos tomografinį) skenavimą. Tokiu būdu buvo bandoma išsiaiškinti, kaip tiksliai didžiųjų žinduolių kūnuose per tam tikrą laiką išplinta virusas.

Atlikus daugybę PET ir kompiuterinės tomografijos skenavimų skirtingais SARS-CoV-2 infekcijos laikotarpiais, visų trijų tirtų gyvūnų lytiniuose organuose buvo aptiktas stiprus signalas. Skenuojant varpos, sėklidžių ir prostatos kraujagysles, buvo pastebėta daug infekuotų ląstelių, taip pat gauta keletas signalų iš sėklidės prielipo, kuriame saugoma ir transportuojama sperma.

Vėliau šie signalai buvo patvirtinti atlikus audinių analizę, o vienai iš makakų praėjus vos dviems savaitėms po užsikrėtimo pasireiškė rimtos su sėklidėmis susijusios problemos. Vėliau, kai delta atmaina užkrėsta buvo kita grupė, signalai aptikti plaučiuose, širdyje, prostatoje ir abiejose sėklidėse.

Tikėtina, kad būtent dėl šios infekcijos COVID-19 sergančiuose žmonėse pastebimi itin ryškūs lytinių organų patologijos požymiai, kurie iki dabar itin glumino mokslininkus.

Tyrimais kol kas tiksliai nebuvo įrodyta, kiek procentų vyrų dėl COVID-19 susidūrė su reprodukcinėmis problemomis, tačiau vieno tyrimo metu 60 proc. vyrų po užsikrėtimo buvo pastebėti spermatozoidų judrumo pokyčiai. Pasaulyje susirgimų skaičius vis dar labai didelis, todėl milijonai vyrų galėjo ir tebegali būti paveikti.

„Net jei paveikiamas ir labai nedidelis procentas užsikrėtusiųjų, vis tiek yra milijonai vyrų, galinčių patirti neigiamą poveikį savo lytinei sveikatai ir vaisingumui, – sakė T.Hope'as. – Galimas SARS-CoV-2 infekcijos poveikis lytinei ir reprodukcinei sveikatai turėtų būti kiekvieno žmogaus apsisprendimo skiepytis dalis – taip galima sumažinti mirties, sunkių susirgimų, hospitalizacijos bei prostatos, varpos, sėklidžių ir sėklidžių kraujagyslių (kraujotakos) infekcijos tikimybę“.

Šis tyrimas buvo atliktas su rezusais, o tai leidžia manyti, kad rezultatai greičiausiai gali būti pritaikyti ir žmonėms, tačiau to patvirtinti kol kas negalima. Be to, tyrimas laukia ekspertinio vertinimo, todėl duomenys iki oficialaus paskelbimo dar tebėra preliminarūs.

Parengta pagal „IFL Science“.