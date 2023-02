Biotechnologiškai sukurtas kambarinis augalas valo orą taip gerai, kaip 30 įprastų augalų

Paryžiuje įsikūrusios biotechnologijų įmonės „Neoplants“ sukurtas „Neo P1“ iš tikrųjų yra genetiškai modifikuotas augalas iš šliaužių (pothos) genties, kurios atstovai, kaip žinoma, gerai šalina iš oro lakiuosius organinius junginius.

„Neo P1“ buvo specialiai sukurtas taip, kad galėtų surinkti didelį kiekį keturių toksiškiausių lakiųjų organinių junginių, t. y. formaldehidą, benzeną, tolueną ir ksileną. Į augalo DNR įterpti genai verčia jį gaminti fermentus, kurie šiuos junginius paverčia nekenksmingomis medžiagomis, kurias sunaudoja augalas. Tiksliau, formaldehidas paverčiamas fruktoze, o benzenas, toluenas ir ksilenas – aminorūgštimi.

Vis dėlto „Neo P1“ „gauna“ ir šiek tiek pagalbos. Jis auginamas specialiame dirvožemyje, kuriame yra bioanglies – į medžio anglį panašios medžiagos, gaunamos kaitinant biomasę aplinkoje be deguonies. Be kita ko, bioanglys yra namais naudingiems mikroorganizmams, kurie į dirvožemį kartą per mėnesį pridedami specialiais papildais.

Šie mikrobai iš augalo gauna gyvybę palaikančių maistingųjų medžiagų ir kartu didina jo oro valymo efektyvumą – ir jie taip pat šiek tiek surenka lakiuosius organinius junginius.

Kai „Neo P1“ taps komerciškai prieinamu, žadama, kad jo kaina prasidės nuo 170 eurų.