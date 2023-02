Pagaliau! Sukūrė neįgaliųjų vežimėlį, kuri gali lipti laiptais

Šveicarijoje išrastą išmanųjį elektrinį neįgaliojo vežimėlį, oficialiai vadinamą „Bro Series One“, 30 žmonių komanda pristatė rinkai Šveicarijoje, Austrijoje ir Vokietijoje, o 2025 m. planuoja pradėti prekybą JAV.

Be laisvės pojūčio, kurį suteikia ši inovatyvi kėdė, labiausiai stebina tai, kaip patogu, lengva ir liudininkų teigimu, smagu ja naudotis. Sėdynę ir atlošą (be daugelio kitų nustatymų) paprasta pakreipti ir reguliuoti. Programėlėje pateikiama informacija apie greitį ir esamą režimą, be to, įjungtas šviesų valdymas ir tokių svarbiausių nustatymų, kaip vairalazdės jautrumas, pasirinkimas.

Šis naujoviškas neįgaliojo vežimėlis gali įveikti iki 30 laiptelių per minutę, kurių kiekvieno maksimalus aukštis – 20 cm, o nuolydis – iki 36 laipsnių. Be to, jis gali įveikti iki 5 cm aukščio kliūtis gamtoje.

O jei vartotojas yra parduotuvėje ar socialinėje situacijoje, kurioje praverstų papildomas aukštis, sėdynę galima pakelti nuo 45 iki 87 cm.

Amerikietiškos versijos kaina dar nepaskelbta, tačiau europietiška versija šiuo metu parduodama už maždaug 36 000 eurų.