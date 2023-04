Pradeda naudoti akinius, kurie rodo ryšio bangas

„Daugelis mūsų esame patyrę, kai išmanusis tam tikrame kambaryje atsijungia nuo tinklo arba internetas būna tiesiog per silpnas komfortiškam naudojimuisi. Didelė dalis tokių problemų kyla iš neoptimaliai parinktos vietos Wi-Fi maršrutizatoriui arba nepakankamo stiprintuvų kiekio. Papildytos realybės akinių sprendimas mūsų inžinieriams leis šių klaidų išvengti, vizualiai atvaizduodamas, kaip patalpoje keliauja kiekvieno Wi-Fi tinklo bangos ir suteikdamas patarimų, kaip jas sustiprinti“, – teigia įmonės klientų aptarnavimo vadovas Nerijus Šeputis.

Pasak eksperto nors Wi-Fi gana sparčiai tobulėja ir be jo šiandien vis dar neapsieina joks gyvenamasis ar administracinės paskirties pastatas, jo pažanga gimdo naujus iššūkius. Naujesni Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 ir netrukus debiutuosiantis Wi-Fi 7 standartai naudoja didesnio dažnio bangas, kurios garantuoja geresnę spartą ir didesnį stabilumą, bet pasižymi kur kas prastesne skvarba per sienas ir kitas kliūtis. Dėl to stipriu ryšiu tolygiai padengti visą pastato plotą darosi sudėtingiau ir prireikia daugiau įrangos.

„Wi-Fi maršrutizatoriaus pastatymas dviem žingsniais arčiau arba toliau, gali nulemti, pavyzdžiui, kokia raiška miegamajame galėsite žiūrėti serialus, o darbo kambaryje – ar be strigimų galėsite dalyvauti vaizdo konferencijose. Iki šiol mūsų turėti įrankiai neleisdavo taip tiksliai koreguoti padengties, kadangi pas klientus nuvykusiems inžinieriams tekdavo nuolat žiūrėti į signalo stiprumo matuoklių ekranus bei ryšį gerinti bandymų ir klaidų metodu. Naujieji akiniai šį darbą leis atlikti kur kas tiksliau, našiau ir kokybiškiau“, – įrankio naudą atskleidžia pašnekovas.

Užsidėjęs „Magic Leap AR“ su aktyvuota „SeeSignal“ programine įranga, inžinierius tarsi įgaus „supergalių“ matyti visų į patalpą patenkančių Wi-Fi tinklų bangas ir jų charakteristikas. Pasitelkiant papildytos realybės technologiją, sudėtingus duomenų erdvinio išdėstymo algoritmus ir dirbtinį intelektą, skirtingų tinklų signalai patalpoje atvaizduojami brūkšneliais, kurių spalva leidžia iš karto spręsti apie jų stiprumą konkrečioje vietoje – žalia spalva reiškia stiprų, o raudona – silpną ryšį.

Prie brūkšnelio priėjus fiziškai ir jį spustelėjus ranka, galima gauti papildomos informacijos apie tinklo stiprumą decibelais ir naudojamą ryšio dažnį. Tuo metu dešinėje regos lauko pusėje matoma rodyklė netgi parodo, kokia kryptimi ir iš kur ateina signalas, o ekrane rodomos rekomendacijos ryšio optimizavimui. Taip taupomas laikas, nes specialistas per kelias minutes gali tiksliai įvertinti, kur geriausia įrengti Wi-Fi maršrutizatorių, ar patalpoms prireiks stiprintuvų, ir jeigu taip, koks kiekis jų bus reikalingas.

Vis dėlto Wi-Fi ryšio gerinimas yra tik viena iš šių akinių panaudojimo galimybių. „SeeSignal“ gali atvaizduoti tiek Bluetooth, tiek mobiliojo ryšio bangas, todėl išmaniųjų akinių sprendimą ateityje planuojama pritaikyti diegiant įvairius daiktų interneto technologijai priskiriamus jutiklius bei tam tikroje vietovėje gerinant 4G ir 5G veikimą ar sudarinėjant tikslesnius jų padengties žemėlapius.

N.Šepučio teigimu, Norvegijoje gyvenantys kompanijos klientai „Magic Leap AR“ akinius dėvinčių inžinierių savo namuose ar biure turėtų sulaukti jau visai netrukus. Jei šis sprendimas pasiteisins, papildytos realybės akiniais su „SeeSignal“ programine įranga vėliau galimai bus aprūpinti ir Lietuvoje dirbantys bendrovės darbuotojai.