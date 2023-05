Pastebėjo keistą skruzdžių elgesį – tokio iki šiol dar nebuvo matę

Plėšrūnai paprastai nėra suinteresuoti ėsti jau negyvą grobį, o įvairūs gyvūnai tai išnaudoja savo naudai. Šiaurės Amerikos oposumas taip garsėja tokiu apsimetinėjimu, kad dėl to net atsirado frazė „vaidinti kaip oposumui“. Be to, taip elgiasi daugelis žinduolių, paukščių, roplių ir vabzdžių.

Tokių apsimetinėtojų sąraše yra ir kai kurios skruzdžių rūšys, tačiau paprastai pavojaus akivaizdoje taip elgiasi tik pavieniai vabzdžiai. Dabar mokslininkai aptiko visą Polyrhachis femorata skruzdėlių koloniją, kuri visa apsimetinėja išmirusia.

Pietų Australijos universiteto mokslininkai tyrinėjo Kengūrų saloje laukiniams gyvūnams skirtus lizdus, kai aptiko dėžę, pilną negyvų skruzdėlių. Jie daug apie tai negalvojo, kol viena mėgėja nesujudino radinio, taip sugadindama skruzdėlių „spektaklį“. Projekto metu komanda ne kartą matė tą pačią melodramatišką sceną.

„Apsimetinėjimas buvo tobulas, – sako docentas S. „Topa“ Petitas. – Toks gynybinis nejudrumas yra žinomas tik tarp kelių skruzdėlių rūšių – pavienių individų ar konkrečių kastų, tačiau mums nėra žinoma kitų atvejų, kai jis būtų pastebėtas ištisos kolonijos mastu. Kai kuriose dėžutėse, kuriose buvo Polyrhachis femorata kolonijos, kai kurie individai po kurio laiko nustodavo judėti, o kiti nenustodavo išvis. Tokio elgesio priežastys yra sunkiai suprantamos“.

Komanda tikisi, kad šis elgesys, vadinamas tanatoze, bus aptiktas ir kitose skruzdžių rūšyse – ir padės mokslininkams daugiau sužinoti apie šį mažai tyrinėtą vabzdį.

Tyrimas buvo paskelbtas žurnale „Australian Journal of Zoology“.

Parengta pagal „New Atlas“.