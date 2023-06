Gera žinia nemėgstantiems adatų: pasiskiepyti bus įmanoma be jų

5 500 kv. m ploto sandėliavimo patalpas Kvinslando valstijos sostinėje įsigijusi „Vaxxas Biomedical Facility“ gamykla padidins didelio tankio mikromedžiagų pleistro (angl. high-density microarray patch, HD-MAP) gamybą, o pirmieji komerciniai produktai rinkoje turėtų pasirodyti po trejų-penkerių metų.

Tikimasi, kad gamykla, pradėjusi veikti visu pajėgumu, kasmet galės pagaminti milijonus vakcinos pleistrų.

Pleistre yra sudėtos tūkstančiai mažyčių, sausa vakcina padengtų mikrodalelių, kurios, prisilietusios prie odos, neskausmingai ir veiksmingai perduoda vaistą imuninėms ląstelėms, esančioms po odos paviršiumi.

Tai laimėjimas tiems, kurie kenčia nuo tripanofobijos – adatų baimės, kuri su amžiumi gali mažėti, tačiau pranešama, kad ji vis dar būdinga maždaug 16 proc. suaugusiųjų.

Be to, pleistro nereikia laikyti žemoje temperatūroje, kaip tradicinių skystų biologinių vaistų, todėl nebelieka logistiškai sudėtingos transportavimo problemos. Be to, vakciną taip pat paprasta užklijuoti ant odos paviršiaus, todėl jai suleisti nereikia apmokyto personalo. Dar 2021 m. atlikti tyrimai parodė, kad HD-MAP technologija taip pat užtikrina geresnį imuninį atsaką.

„Kadangi mūsų technologija vakciną tiekia tiesiai į gausias imunines ląsteles, esančias tiesiai po odos paviršiumi, mūsų tyrimai rodo, kad tokį pat ar didesnį imuninį atsaką galima pasiekti naudojant vos šeštadalį vakcinos, reikalingos tradicinei injekcijai adata“, – sakė bendrovės vyriausiasis technologijų vadovas Dr. Angusas Forsteris.

Tikėtina, kad COVID-19 vakcina pleistro formoje pirmoji pasieks finišo tiesiąją. Taip pat planuojama gaminti sezoninio gripo vakcinos pleistrą.

„Ši visame pasaulyje pripažinta technologija gali atlikti svarbų vaidmenį pasirengimo pandemijai srityje, nes ji leidžia greitai ir lengvai perduoti vakcinas mūsų bendruomenėms“, – sakė Kvinslando vicepremjeras Stevenas Milesas.

„Tikimės, kad per trejus-penkerius metus šioje Kvinslando gamykloje pagaminsime ir išplatinsime pirmuosius komerciniais tikslais prieinamus vakcinos pleistrus“, – sakė bendrovės generalinis direktorius Davidas Hoey.

Parengta pagal „New Atlas“.