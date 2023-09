Lietuvos moksleivių robotikos komanda „Lituanica X“ pradeda naują sezoną

Robotikos sezono atidaryme dalyvauja Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos. Be to, į renginį atvyksta ir lietuvių kviečiama bei „Lituanica X“ komandos globojama Ukrainos robotikos entuziastų delegacija. Unikalaus renginio metu visi besidomintys inžinerija ir robotika išvys FTC (angl. First Tech Challenge) klasės robotų parodomąsias varžybas, FGC (angl. First Global Challenge) klasės robotų parodomąją treniruotę, kurioje dalyvaus visi pakviesti tarptautiniai partneriai. Robotikos sezono atidarymo metu „Lituanica X“ pristatys ir FRC (angl. First Robotics competition) klasės robotą. Su tokiais robotais „Lituanica X“ dar tik ketina dalyvauti tarptautinėse varžybose, atstovaudama Lietuvą.

Visi entuziastai, kurie atsineš savo „Lego“ robotikos rinkinius („Spike Prime“, „Mindstorms EV3“, „Robot Inventor“ ar pan.) ir kuo daugiau „Lego Technic“ detalių, galės dalyvauti „Lego“ robotikos triatlone. Šiuose užsiėmimuose bus trys veiklos etapai – užduoties robotui sukonstravimas, roboto paruošimas užduočiai atlikti ir roboto programavimas.

Ir tai dar ne viskas! „Lego“ konstravimo maratone kviečiami dalyvauti visi entuziastai, neturintys „Lego“ robotikos rinkinių, bet turintys daug „Lego“ kaladėlių („Tecnic“, „Classic“). Dalyviai stengsis sukonstruoti kuo daugiau paprastų, bet įdomių „Lego“ konstruktų. Besidominčiųjų robotikos progreso tendencijomis laukia ilgamečio „Lituanica X“ komandos nario Mato Čiuželio įvadinis pranešimas.

„Lituanica X“ robotikos sezono atidarymas – tai nemokamas renginys, į kurį stengiamasi pakviesti visus norinčius. Gimnazijos salė turi ribotą žiūrovų skaičių, tad apie savo norą apsilankyti prašome informuoti mus užpildant šią formą.

Apie „LituanicaX“:

„Lituanica X“, arba sutrumpintai – „LTX“ yra 2018 metais įkurta lietuvių robotikos komanda, besivaržanti įvairiose „FIRST“ (angl. For Inspiration and Recognition of Science and Technology) organizuojamose programose ir varžybose. Pati komanda veikia kaip motyvuotų šeimų bendruomenė ir be trukdžių dirba net iš kelių Lietuvos miestų ir miestelių. Pagrindiniai komandos robotikai ir inžinieriai – įvairaus amžiaus moksleiviai, pagal sugebėjimus ir norus dalyvaujantys skirtingose rungtyse, kurios reikalauja skirtingo pasiruošimo, finansų ir laiko.

Jauniausieji varžosi FLL (angl. First Lego League) lygoje, kurioje robotus konstruoja iš „Lego“ komponentų.

Vyresni moksleiviai projektuoja robotus FGC (angl. First Global Competition) ir FTC (angl. First Tech Challenge), kuriuose robotų užduotys sudėtingesnės ir robotus reikia surinkti didesnius, tvirtesnius, greitesnius. FGC robotai renkami iš specialaus detalių rinkinio, o FTC viską reikia suprojektuoti ir pasigaminti patiems. Tam mokiniai detales spausdina 3D spausdintuvais, pjauna lazeriais, lanksto iš metalo lakštų.

Ateityje planuojama dalyvauti ir sunkiausioje, daugiausia išteklių reikalaujančioje – FRC (angl. First Robotics Competition) programoje. Kurioje robotai milžiniški – išskleidus dinamines dalis siekia beveik 2 metrų aukštį. Pačios užduotys kasmet keičiasi ir vis sudėtingėja.

Didžiausias komandos pasiekimas – pirma vieta neoficialiose pasaulio robotikos olimpinėse žaidynėse „First Global Challenge“ 2022 metais. Komandos sukonstruotas robotas puikiai atliko savo užduotį ir komandai pavyko išplėšti pirmąją vietą tarp kitų, labai stiprių komandų iš viso pasaulio. Komanda toliau juda į priekį, plečia žmonių skaičių, dalyvauja daugiau rungčių, rengia sudėtingesnius projektus ir stengiasi išpildyti pagrindinį savo tikslą – skleisti robotikos ir inžinerijos svarbą Lietuvoje ir skatinti jaunuolius susidomėti šia mokslo sritimi.

Daugiau apie robotikos komandą „Lituanica X“ galima rasti jos interneto svetainėje.