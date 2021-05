Kiek gumos ant asfalto palieka besileidžiantis lėktuvas?

JAV Federalinė aviacijos administracijos Trinties tyrimų dažnio lentelė rekomenduoja bandymus, kurie turėtų vykti nuo vieno karto per metus (jei oro uoste vyksta mažiau nei 15 nusileidimų per dieną) iki vieno karto per savaitę (jeigu oro uoste vyksta daugiau nei 210 nusileidimų per dieną).

Tad gumą reikėtų pašalinti, ar ne? Žinoma, pašalinti juodus gumos dryžius skamba logiškai. Tačiau tai, kaip atrodo paviršius, nėra problema. Šalinant gumą nuo tūpimo tako paviršiaus, siekiama atkurti trintį, o ne pašalinti juodus dryžius. Jeigu gumos šalinimo metu yra pašalinama 100 procentų juodų dryžių, tikėtina, kad kartu yra pašalinama ir dalis betono paviršiaus – o tai trumpina tūpimo tako tarnavimo laiką.

Todėl dažniausiai tūpimo tako paviršiaus plaunamas vandeniu, naudojant aukšto slėgio srovę. Tokiu būdu valomo paviršiaus tarnavimo trukmė netrumpėja. Mat svarbiausia yra išsaugoti tūpimo tako tarnavimo laiką, o pažeistas paviršius oro uostui gali kainuoti milijonus eurų, dėl sutrumpėjusio tarnavimo laiko.