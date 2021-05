Ar egzistuoja saugus alkoholio kiekis?

Tyrimo „Pasaulinė ligų našta“ metu buvo analizuojamas alkoholio kiekio suvartojimas ir jo sukeliamos pasekmės 195 šalyse, tarp 1990 ir 2016 metų. Mokslininkai palygino 15-95 metų žmones, kurie visai nevartoja alkoholio – ir tuos, kurie kasdien išgeria po vieną alkoholinį gėrimą.

Iš žmonių, kurie per dieną suvartodavo po 2 alkoholinius gėrimus, 63 žmonėmis daugiau susidurdavo su minėtomis sveikatos problemomis jau per pirmuosius metus, o 5 alkoholinius gėrimus išgeriančių žmonių tarpe su sveikatos problemomis susidurdavo 338 žmonėmis daugiau. nei visai alkoholio nevartojančių žmonių tarpe.

Viena iš tyrimo autorių profesorė Sonia Saxena iš Imperatoriškojo Londono koledžo sako, kad vienas gėrimas per dieną tik nežymiai padidina riziką susirgti – tačiau jeigu pritaikytume tai Jungtinės Karalystės populiacijai, skaičiai jau nebeatrodytų tokie maži, o ir dauguma žmonių suvartoja didesnius alkoholio kiekius.

Tyrimui vadovavęs Dr. Maxas Griswoldas iš Vašingtono universiteto Sveikatos matavimų ir tyrimų instituto sako, kad senesni tyrimai atskleidė apsauginį alkoholio poveikį tam tikromis sąlygomis – tačiau mokslininkai išsiaiškino, kad bendra rizika sveikatai, susijusi su alkoholio vartojimu, padidėja vartojant bet kokį alkoholio kiekį.

Mokslininkas tęsia, kad stiprus ryšys tarp alkoholio vartojimo ir rizikos susirgti vėžiu, infekcinėmis ligomis ir patirti traumas nusveria bet kokią naudą apsaugant nuo širdies ligų, kaip kad buvo išsiaiškinta vieno tyrimo metu. Ir nors rizika sveikatai, susijusi su alkoholio vartojimu, nėra didelė vartojant vieną alkoholinį gėrimą per dieną, ji ima sparčiai augti išgeriant didesnius kiekius.

2016 metais Jungtinės Karalystės vyriausybė sumažino rekomenduotino alkoholio kiekį vyrams ir moterims iki ne didesnio nei 14 vienetų per savaitę – maždaug 7 bokalams vidutinio stiprumo alaus ar 7 taurėms vyno. Tuo metu Anglijos vyriausioji sveikatos pareigūnė profesorė Dame Sally Davies pažymėjo, kad bet koks alkoholio kiekis padidina riziką susirgti vėžiu.

Profesorė S.Saxena sako, kad 2018 metais atliktas tyrimas buvo svarbiausias šioje srityje kada nors atliktas tyrimas. Ji paaiškino, kad šis tyrimas vertino daugiau veiksnių, tarp kurių buvo alkoholio pardavimai, pačių žmonių pateikiami jų suvartojamo alkoholio kiekiai, turizmo duomenys, neteisėta prekyba alkoholiu bei alkoholio gamyba namuose.

Tyrimas parod4, kad britų moterys per dieną išgeria po 3 alkoholinius gėrimus – ir pagal šį rodiklį šalis patenka į 8 vietą pasaulyje. Tuo tarpu britų vyrai šioje kategorijoje pasaulyje rikiuojasi 62-oje vietoje iš 195 valstybių – nors jie per dieną vidutiniškai išgeria po 3 alkoholinius gėrimus. Taip yra todėl, kad vyrų tarpe suvartojamo alkoholio kiekiai yra žymiai didesni, o rumunų vyrai per dieną išgeria net po 8 alkoholinius gėrimus.

Šiuo atveju alkoholinis gėrimas buvo apibrėžtas kaip 10 gramų gryno alkoholio – o tai prilygsta vienai taurei vyno, skardinei ar buteliui alaus, ar taurelei stipriojo gėrimo. Tuo tarpu Jungtinėje Karalystėje vienas alkoholio vienetas yra 8 gramai grynojo alkoholio. Skaičiuojama, kad visame pasaulyje trečdalis žmonių vartoja alkoholį – ir tai yra siejama su dešimtadaliu mirčių, amžiaus grupėje tarp 15 ir 49 metų.

