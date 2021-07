Viena detalė, kuri nesunkiai gali padidinti jūsų galimybes darbo pokalbio metu

Vieno neseniai atlikto tyrimo metu paaiškėjo, kad ieškantys darbo turi didesnę tikimybę įsidarbinti, jeigu darbo pokalbio metu jie dėvi akinius. Anot šio tyrimo, kurį atliko Optometristų koledžas (JK), apie 33 procentai suaugusiųjų mano, kad žmonės, kurie dėvi akinius, atrodo profesionaliau, o 43 procentai mano, kad tokie žmonės atrodo protingesni. Tikriausiai manote, kad vieno tyrimo nepakanka siekiant pademonstruoti, jog akinių dėvėjimas gali padėti save pristatyti geriau prieš kitus. Tačiau tyrimų, rodančių tokius rezultatus, yra ir daugiau.

Keli tyrimai parodė, kad žmonės, kurie dėvi akinius, kitiems atrodo išmintingesni, kompetentingesni bei darbštesni, nei akinių nedėvintys žmonės. Net vaikai mano, kad kiti vaikai, kurie dėvi akinius, atrodo protingesni ir sąžiningesni. Be to, tyrime, kurį atliko akinių stiklų gamintojas „Essilor of America“, 74 procentai iš 3000 apklaustųjų akinių nešiotojus siejo su darbu bibliotekoje, o 71 procentas – su mokytojo darbu.

Kodėl akinius dėvintys žmonės kitiems atrodo protingesni?

Kaip taip gali būti, kad paprasčiausiai užsidėjęs akinius, žmogus atrodo protingesnis ir turi daugiau galimybių sėkmingai pasirodyti darbo pokalbio metu? Į šį klausimą atsakyti sudėtingiau. Galbūt taip yra dėl tokią mintį norinčių įteigti filmų ir televizijos laidų. Įprastai protingi, moksliukiški personažai filmuose dėvi akinius. Ilgainiui galimai visuomenė užkibo ant šios minties, todėl žmonės ėmė geriau manyti apie akinių nešiotojus.

Kai kurie mano, kad akinius dėvintis žmogus geriau pasirodo darbo pokalbio metu, nes kitam žmogui tai signalizuoja, jog akinių nešiotojas nori iškart imtis darbų. Anot vienos teorijos, akiniai sukuria įvaizdį, tarsi žmogus norėtų netrukus pradėti darbą. Tačiau ar tokiame suvokime yra tiesos? Praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje buvo atliktu du tyrimai, kurių metu mokslininkai išsiaiškino, jog egzistuoja tam tikras ryšys tarp trumparegystės ir išminties.

Tiesa, nežinoma, ar šis ryšys yra genetinis. Kai kurie mano, kad ryšys egzistuoja, nes protingi žmonės dažniau atlieka tokias užduotis, kaip skaitymas – kurios skatina trumparegystę.