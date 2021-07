29-erių metų Gonzalo Montoya Jimenezas per rytinį kalinių patikrinimą buvo rastas savo kameroje nereaguojantis į aplinką 2018 m. sausio 7-tą dieną. Jo kūnas buvo patalpintas į maišą ir išgabentas į ligoninės lavoninę – tačiau po kiek laiko patologai išgirdo keistą garsą.

Knarkimą, sklindantį iš maišo vidaus.

G.M. Jimenezas, kuris kalėjo už apiplėšimą aukščiausio saugumo Astūrijos centriniame kalėjime šiaurės vakarų Ispanijoje, buvo apžiūrėtas dviejų budinčių kalėjimo daktarų – po to, kai buvo rastas be sąmonės savo kameroje, be jokių smurto žymių.

Neatradus jokių gyvybės ženklų, daktarai konstatavo jo mirtį – o po valandos kūną apžiūrėjęs teismo gydytojas sutiko su pirminiais vertinimais ir išdavė mirties ataskaitą.

Tik vėliau lavoninėje gydytojai suprato, kad kažkas yra ne taip.

G.M. Jimenezas jau kurį laiką buvo gulėjo vėsioje kūnų laikymo patalpoje, jo odoje skalpeliu jau net buvo pažymėtos linijos būsimam skrodimui – bet vienu metu tariamas lavonas staiga sukrutėjo.

„Teismo gydytojai išgirdo garsus, sklindančius iš maišo. Kalinys nebuvo miręs. Priešingai, – pranešė ispanų internetinis laikraštis „El Espanol“. – Patologai atidarė maišą ir rado kalinį vis dar gyvą“.

G.M. Jimenezas vėliau buvo perkeltas į kitą ligoninę. Netrukus buvo pranešta, kad jo būklė stabili – bet kalėjimo valdžia negalėjo paaiškinti, kodėl įvyko toks nesusipratimas.

„Aš negaliu komentuoti, kas nutiko Teismo medicinos institute, – žiniasklaidai sakė Ispanijos kalėjimų tarnybos atstovas spaudai. – Trys daktarai matė klinikinius mirties požymius, todėl iki šiol nėra aišku, kodėl taip įvyko“, – komentavo jis.

Dieną prieš tai, kai G.M. Jimenezas buvo rastas „negyvas“, jis skundėsi bloga savijauta ir kadangi nebuvo tiksliai žinoma, kas sukėlė tokią būklę, pareigūnai kalinio kūną apibūdino kaip turintį cianozės požymių – tai yra pamėlynavusią odą, kurią sukelia sutrikusi kraujotaka arba deguonies trūkumas.

Ligoninės atstovai Ispanijos žiniasklaidai sakė, kad tokia „mirtis“ galėjo būti katalepsijos pasekmė, kai kūnas patenka į panašią kaip priepuolio būseną prarasdamas sąmonę, pojūčius ir fizinį tvirtumą.

Neaišku, kaip G.M. Jimenezas tapo katalepsijos auka – bet kalinys sirgo epilepsija ir vartojo vaistus, o jo šeima tikina, kad uždarytam G.M. Jimenezui nebuvo lengva laikytis vaistų vartojimo grafiko, todėl tai galėjo turėti įtakos.

Pragulėjęs intensyvioje terapijoje 24 valandas, vyras atgavo sąmonę ir net pradėjo kalbėti. Kaip rašo „Live Science“, pabudęs jis paklausė, ar jis gali pamatyti žmoną.