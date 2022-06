Kodėl lakūnai negali nešioti barzdos? Šis ir dar keli įdomūs faktai apie aviaciją

Be abejo, per pastarąjį šimtmetį aviacija žengė didelį žingsnį į priekį ir dabar mes neįsivaizduojame savo gyvenimo be skrydžių lėktuvu. Tad šiandien dalinamės keliais įdomiais faktais apie aviaciją, kuriuos žino toli gražu ne kiekvienas mėgėjas paskraidyti.

1. Karo lakūnai dėvėjo šilkines skaras

Kai aviacija tik pradėjo vystytis, lakūnai dėvėjo šilkines skaras. Tačiau tai buvo ne duoklė romantiškai profesijai, o būtinybė. Problema tame, kad uniformos apykaklės buvo tokios kietos, o galvos pasukimai tokie dažni ir intensyvūs, kad vyrai nusitrindavo kaklą iki kraujo. Šilkinės skaros saugodavo odą nuo trynimo.

2. Vėsuma lėktuvo salone palaikoma mūsų labui

Atsimenate, kaip skrydžio metu neretai norisi apsigaubti pledu? Ar kaip gailimės, jog nepasiėmėme šiltesnio megztinio, nors už lango vasara? Vėsuma lėktuvo salone palaikoma keleivių labui, o ne dėl to, kad įmonės vadovybė taupo šildymo kaštus. Taip yra dėl to, kad žema temperatūra sumažina hipoksijos tikimybę keičiantis slėgiui.

3. Lakūnai negali nešioti barzdos

Esame tikri, kad nė karto nematėte barzdoto lakūno. Tanki veido augmenija jiems draudžiama. Viskas dėl to, kad ekstremalios situacijos atveju lakūnui, kurio pareiga yra daryti viską, siekiant išsaugoti žmonių gyvybę ir sveikatą, gali būti sunku tinkamai užsidėti deguonies kaukę. Tam, kad galėtų padėti kitiems, lakūnas turi būti sąmoningas.

4. Įgula taip pat kenčia dėl atidėto skrydžio

Jei jūsų skrydis buvo atidėtas, neskubėkite kaltinti skrydžio palydovų. Lėktuvą aptarnaujanti įgula taip pat jaučia nepatogumus, o laikas, praleistas laukiant pakilimo, apmokamas tik iš dalies.

5. Lakūnai gali atsitraukti nuo lėktuvo valdymo pulto

Jie net gi gali išeiti į tualetą. Bet tokiu atveju į jo vietą atsisėda skrydžio palydovas, turintis stebėti antrojo lakūno būklę. Visa tai daroma tam, kad kažkas galėtų iškviesti pagalbą, jeigu antrajam lakūnui pasidarytų bloga.

6. Paprastas žmogus „iš gatvės“ nesugebėtų nutupdyti lėktuvo

Ką Jums beparodytų Holivudo filmuose, nežinantis žmogus negalės nutupdyti lėktuvo. Tai tikras mokslas, kurį pilotai studijuoja ne vienerius metus.