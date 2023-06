Pristatė ambicingą projektą: žada sukurti plaukiojantį miestą su įspūdinga infrastruktūra

Šiame mieste galėtų gyventi apie 10 000 nuolatinių gyventojų, be to, bet kuriuo metu jame galėtų apsilankyti iki 30 000 turistų. Apskritimo formos miestas būtų suprojektuotas taip, kad būtų atsparus nepalankioms oro sąlygoms ir net cunamiams, tačiau šiuo metu daugiau informacijos, kaip tai žadama įgyvendinti, nėra pateikta.

Kol kas žinoma, kad projektą turėtų sudaryti trys atskiros zonos: vadinamasis „gyvenamasis ratas“, kuriame būtų įkurta pagrindinė gyvenamoji zona, povandeninis duomenų valdymo centras, kurį natūraliai aušintų jūra ir kuriame būtų įrengtos miesto valdymo ir medicininių tyrimų patalpos, ir aplink gyvenamąjį ratą plūduriuojanti žiedo formos struktūra.

Taip pat būtų daug žalumos, maisto gamybos įrenginių, mokykla, sporto zonos, ligoninės, parkai, stadionai, viešbučiai ir biurai. Be to, kaip minėta, „N-Ark“ numato, kad „Dogen City“ bus tam tikra raketų paleidimo ir nusileidimo aikštelė, skirta raketiniam transportui. Sveikatos priežiūrai taip pat skiriamas didelis dėmesys – gyventojai galėtų naudotis telemedicinos konsultacijomis ir aukštųjų technologijų kraujo tyrimais, taip pat robotine chirurgija.

„N-Ark“ atliko skaičiavimus ir apskaičiavo, kad per metus būtų sunaudojama apie 2 mln. litrų vandens, o tai skamba gana kukliai, rašo „News Atlas“. Be to, per metus būtų išvežama 3 288 tonos šiukšlių. Būtų pagaminama beveik 7000 tonų maisto ir 22 265 000 kW elektros energijos.

Visų šių poreikių patenkinimas neabejotinai būtų milžiniškas darbas, o informacija apie tai, kaip plaukiojantis miestas tai padarytų, kol kas yra neišsami, nors pateiktose vizualizacijose matyti daug saulės baterijų ir minėtų maisto gamybos įrenginių, teigia „News Atlas“.

Kol kas nėra informacijos nei apie projekto vietą, nei apie jo biudžetą – nors „N-Ark“ numato, kad miestas bus įrengtas ir apgyvendintas iki 2030 m. Kalbant apie tai, ar projektas bus įgyvendintas, kyla abejonių, tačiau tokia galimybė nėra atmetama, rašo „News Atlas“.