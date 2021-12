„Philips monitors“ pristatė naujas kompiuterinių žaidimų monitorių serijas M3000 ir M5000

Pagrindinis „Philips monitors“ flagmanas, „Momentum“ serija, plečia savo asortimentą ir pristato naujus kompiuterinių žaidimų monitorius.

Susipažinkite su naujausiais „Philips monitors Momentum“ modeliais: „24M1N3200VA“ (24 coliai / 60,5 cm), „24M1N3200VS“ (24 coliai / 60,5 cm) ir „24M1N3200ZA“ (24 coliai / 60,5 cm) iš naujosios M3000 serijos ir „27M1N5500ZA“ (27 coliai / 68,6 cm) iš M5000 serijos.

„Philips Momentum M3000“: idealus universalus monitorius intensyviems kompiuteriniams žaidimams

„Philips Monitors M3000“ serija sukurta siekiant užtikrinti visapusišką našumą žaidėjams. Modeliai turi trišonį berėmį ekraną, kuriame kombinuojamas naujas tvirtas stovo dizainas su metalo tekstūra, išlaikančia minimalistinę išvaizdą bei tinkančia bet kokiai aplinkai, sąrankai ar net namų biurams. Monitoriai yra 24 ir 27 colių ekranais, todėl puikiai tinka tiek mažoms, tiek kelių monitorių konfigūracijoms.

Vaizdai yra patikimi ir įtraukiantys dėl Full HD skiriamosios gebos (1920 x 1080) ir Ultra Wide-Colour technologijos, suteikiančios platesnį spalvų spektrą ryškiems vaizdams perteikti. „Philips 24M1N3200ZA“ turi IPS panelę su plačiais žiūrėjimo kampais bei aiškiu vaizdo ir spalvų tikslumu, o „24M1N3200VA“ ir „24M1N3200VS“ pasižymi VA panelėmis, skirtomis didelio kontrasto vaizdams su plačiais žiūrėjimo kampais perteikti. Nors visi monitoriai leidžia naudotojui reguliuoti ekrano padėtį, „Philips 24M1N3200VA“ ir „24M1N3200ZA“ taip pat leidžia reguliuoti aukštį, pasukimo kampą, tokiu būdu užtikrinant ergonomišką žaidimo patirtį.

Į žaidimus orientuotos funkcijos yra lygiai taip pat nuostabios. Visi M3000 serijos modeliai turi 165 Hz atnaujinimo dažnį (Pasiekiamą per HDMI arba Displayport įvestį) ir 1 ms (MPRT) greitą atsako laiką, taip užtikrinant, jog vaizdas būtų ypač sklandus. Adaptive-Sync užtikrina sklandų žaidimą be vaizdo plyšinėjimo ir trukčiojimo, o mažas įvesties atsilikimas sumažina informacijos perteikimo laiko tarpą tarp įrenginių ir monitoriaus. Kompiuterių žaidėjai be jokios abejonės mėgausis pranašumu, kurį užtikrini šie modeliai bet kuriame žaidime.

„Philips Momentum M5000“: pasirinkite drąsų sprendimą

Kompiuterių ir konsolių žaidėjai, ieškantys galingo greičio ir minimalistinės išvaizdos kombinacijos, gali būti ramūs: „Philips Momentum M5000“ tenkina visus jų poreikius. Trijų šonų berėmiai ekranai derinami su nauju tamsiai chromuotu metaliniu stovu, kad būtų užtikrinti minimalizmas ir nestokotų savitos asmenybės. Ši „Philips“ žaidimams skirta serija dabar siūlo aiškiai perteikiamus vaizdus su QHD raiška (2560 x 1440 pikselių), visą 1,07 milijardo spalvų spektrą, Ultra-Wide Colour ir SmartImage HDR. „Philips 27M1N5500ZA“ užtikrina patogią ir optimizuotą vizualizaciją taip pat dėka 27 colių NanoIPS panelės, todėl gaunami ryškūs vaizdai su itin giliu kontrastu. Žaidimai, naršymas internete ir pramogos bus vienas malonumas naudotojų akims.

Šie įtraukiantys vaizdai taip pat palaikys sklandžias žaidimų sesijas, kurias užtikrina 165 Hz atnaujinimo dažnis ir 1 ms (MPRT) greitas atsako laikas, užtikrinantis ypač sklandžius ir puikius vaizdus. Adaptive-Sync ir mažas įvesties atsilikimas veikia kartu suteikdami žaidimą be vaizdo plyšinėjimo ar trūkčiojimo. „Philips 27M1N5500ZA“ taip pat turi integruotus stereofoninius garsiakalbius multimedijai, ergonomišką stovą ir platų jungčių pasirinkimą su USB šakotuvu, kad būtų patenkinti visi naudotojų kasdieniniai poreikiai. Visas šis paketas tikrai padės kompiuterių žaidėjams žaidžiant, bendravimo ir tiesioginės transliacijos metu, o taip pat padės dirbti ir mokytis.

Kainos ir išleidimas

Naujieji monitoriai iš M3000 ir M5000 serijų iškilmingai sveikina savo pirmuosius modelius, tačiau tai tik pradžia: artimiausioje ateityje bus paskelbta daugiau naujienų, padėsiančių atitikti vis daugiau žaidėjų poreikių.