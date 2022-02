Dabar Lietuvoje šių ausinių kaina siekia maždaug 220 eurų, tad turbūt neverta ieškoti žodžių kišenėje – jos brangios, šiuo metu, regis, brangiausios rinkoje esančios belaidės į ausis kišamos „Huawei“ ausinės, savo kaina prilygstančios kai kuriems didiesiems konkurentams. Tad prieš įsigijant verta atidžiau pasišniukštinėti, kas ir kaip.

Dizainas ir patogumas

Jei jums, kaip ir man, gaminio pakuotė ir jos įvaizdis yra svarbūs, nenusivilsite. Juoda dėžutė, regis, nieko ypatingo nežadanti, turi vieną paslaptį. Ji kvepia. Patys „Huawei“ šį kvapą apibūdina kaip „romantikos“. Ar jis jums primins žvakių šviesą ir rožių žiedlapius, ar ką kitą – galėsite įvertinti patys. Asmeniškai man dar niekad nebuvo tekę susidurti su „romantika“ kvepiančia dėžute, tad ši nedidelė staigmenėlė nuteikė maloniai.

Pirmas žvilgsnis į šias ausines tikrai paliko įspūdį. Juodas spindintis nerūdijančio plieno dėkliuko korpusas neabejotinai patraukė akį, akimirkai net suglumau pamaniusi – o tai kur ausinės? Tačiau jos buvo ten, tame nugludintame, lūpdažį primenančiame dėkle. Pastarasis gan sunkus, nesvarbu, ar viduje įdėtos ausinės, ar ne, ir tai suteikia prabangos įspūdį, tad šiuo atveju svorio neįvardinčiau kaip minuso.

Tačiau bene kiekvienas, susidūręs su spindinčiais ir nugludintais paviršiais, žino jų trūkūmą – siaubingai vaizdą gadinančius pirštų antspaudus. Naudodama ausines vis pagaudavau save bevalančią ir blizginančią dėklą. Tai kiek erzinanti praktika, ypač jei ausines naudojate kasdien arba esate pripratę prie plastikinio dėklo – tačiau bet kokie antspaudai ar nešvarumai nuo dėklo nusivalė stebėtinai lengvai ir jis vėl spindėdavo. Negana to, jį subraižyti yra itin sunku, tad tinkamai prižiūrėdami turėsite nuolat spindintį ausinių dėklą.

Visgi šis įmantraus dizaino spindintis dėkliukas turėjo savo trūkumą. Siekdami kuo tiksliau atvaizduoti populiariąją makiažo priemonę, kūrėjai puikiai pasidarbavo – dėkliuko dangtelis nusiima lyg tikro lūpdažio. Nepatogumai prasideda, kai dangtelį reikia uždėti atgal. Svarbu sulygiuoti ant dangtelio ir dėkliuko pagrindų esančią sidabrinę juostą ir tuomet dangtelis magnetu pritrauktas prie pagrindo užsidaro. Tai ne visada lengva padaryti, ypač jei skubate ar staiga turėjote išsiimti ausines ir jas sudėti atgal. Tenka pasukinėti dangtelį į kairę ir į dešinę, kadangi esant įvairiems apšvietimams toji sidabrinė juosta ne visada matosi. Atrodo, smulkmena, bet ne kartą skubėdama esu tiesiog palikusi dėklą neuždarytą, nes neturėjau pakankamai laiko dangtelio sukinėjimui.

Apie pačių ausinių dizainą daug gero pasakyti negaliu. Jos ryškiai raudonos, tad jei mėgstate išskirtinumą, šia spalva tikrai pasimėgausite – ausyse jos matosi puikiai. Tačiau pati jų išvaizda manęs nesužavėjo, nes niekuo nesiskyrė nuo kitų „FreeBuds“ serijos ausinių – ilgas kotelis ir daug plastiko. Nors sveria tik 4,1 g ir yra ergonomiškos formos, kištukai ne patys patogiausi.

Nepatogumas – bene didžiausias šių ausinių trūkumas. Visą gyvenimą kovojau su visiškai plastikinėmis ausinėmis, nes jos paprasčiausiai nepatogios. Taip, pirmąsias 10-20 minučių diskomforto nesijaučia, tačiau klausant muzikos ilgesnį laiką ar žiūrint filmą jos pradeda spausti, o suprakaitavus – kristi iš ausų. Žvelgiant į įrenginio kainą, norėtųsi bent jau guminių paminkštinimų, kurie tvirtai laikytų ausines ten, kur jos turi būti, ir suteiktų visapusišką komforto jausmą. Jei planuojate ausines naudoti kasdien ir ne po vieną valandą, o taip pat jei jūsų ausų landos, kaip ir mano, nedidelės, šios ausinės, ko gero, ne jums.

Garso kokybė

Nors apie ausinių patogumą ir dizainą atsiliepiau neigiamai, garso kokybei jokių priekaištų neturiu. Jos puikiai subalansuotos ir aukštiems, ir žemiems dažniams, tad klausydamasi nuoširdžiai mėgavausi kokybišku garsu.

Abiejuose ausinių kištukuose yra sumontuota 14,3 mm LCP dinaminė tvarkyklė, o dažnių spektras siekia iki 40 kHz, tad garsas sodrus, kokybiškas ir nerėžiantis ausies. Pirmą kartą jas išbandžiusi likau maloniai nustebinta žemų dažnių skambesiu, jis puikiai subalansuotas ir neužgožia bendro garso. To priežastis – abiejuose ausinių kištukuose sumontuoti atskiri žemųjų dažnių stiprintuvai, užtikrinantys stipresnes diafragmos vibracijas, todėl, kaip oficialiai skelbia „Huawei“, žemus dažnius galite tiesiog pajusti. Jei prioritetą teikiate subalansuotam garsui – „FreeBuds Lipstick“ šia funkciją atlieka idealiai.

Taip pat ausinėse naudojama adaptyvi prisitaikymo prie ausų technologija, kuri pagal unikalią jūsų ausų formą optimizuoja garso kokybę. Tokią funkciją turi ir mano įprastai naudojamos Apple „AirPods Pro“, tačiau jos garsą optimizuoja įvertindamos, ar guminiai jūsų pasirinkti tam tikro dydžio ausų kištukai netrukdo puikiai garso kokybei. Tad juos pakeitus telefone gaunate pranešimą, nurodantį, kurie kištukai jums tinka geriausiai. „FreeBuds Lipstick“ atveju šios funkcijos veikimo patikrinti neimanoma, tad belieka pasitikėti „Huawei“ nuorodomis.

Muzika mėgautis padeda ir atvirojo tipo triukšmo šalinimo technologija, kurią itin lengvai galima įjungti ir išjungti telefone parsisiuntus „AI Life“ programėlę arba paprasčiausiai priliečiant ir palaikant ausinę. Funkcija veikia, bet jei tokiems dalykams klausos nesate išlavinę, galite skirtumo ir nepastebėti. Gan tylioje aplinkoje su mažai pašalinio garso ji netenka prasmės ir tik trumpina baterijos veikimo laiką. Garso skirtumą pastebėjau tik išėjusi laukan arba vaikščiodama parduotuvėje. Tačiau net ir klausydamasi muzikos visu garsu ir naudodama triukšmo šalinimo funkciją, vis tiek fone girdėdavau parduotuvėje grojančią muziką ir kasos aparatų pypsėjimą. Geriau ši funkcija slopina žmonių kalbėjimą – jis girdisi, tačiau ne itin.

Dar viena „Huawei“ su pasididžiavimu pristatyta funkcija šiose ausinėse – HD įrašymas, skirtas įrašinėti vartotojo balsui. Skelbiama, kad aukšta 48 kHz įrašymo diskretizavimo sparta užfiksuoja kiekvieną balso aspektą labai aiškiai, o balso režimas sumažina trukdančių aplinkos garsų garsumą. Visgi ją išbandžiusi, likau nusivylusi. Nesupratau, kur turėčiau girdėti labai aiškų savo balsą, nes jis skambėjo lyg įrašius seno modelio telefonu. Vienintelis veikiantis dalykas buvo aplinkos garsų mažinimas – tikrai negirdėjau jokių pašalinių nereikalingų garsų ir net muzikos kompiuteryje, kurią specialiai įjungiau patikrinimui.

Be dizaino ir patogumo kitas man labiausiai užkliuvęs dalykas buvo garso lygis. Galbūt tai subjektyvi nuomonė, nes esu pripratusi prie labai garsiai grojančių savo įprastų ausinių, bet „Huawei FreeBuds Lipstick“ man buvo per tylios. Klausydamasi muzikos visu garsu vis norėdavau jas dar truputėlį pagarsinti. Visgi, jei negadinate savo klausos nuolat per garsiai klausydamiesi muzikos, tikiu, kad šios ausinės jums tiks ir neatrodys per tylios, o garso kokybė sužavės.

Baterijos veikimo laikas ir įkrovimas

Jokių ypatingų pagyrų neturiu ir ausinių baterijai – kaina užkelia didžiulius lūkesčius, kurių „Huawei FreeBuds Lipstick“, deja, nepateisina. Palyginus jas su kol kas rinkoje bene geriausiai vertinamomis belaidėmis ausinėmis „Sony WF-1000XM4“, kurių kaina vos keliomis dešimtimis eurų didesnė, susidaro įspūdis, kad baterijos veikimo laiko tobulinimas šiose ausinėse buvo pamirštas. Minėtas „Sony“ ausines po vieno įkrovimo galima naudoti net 8 valandas, o štai „Huawei FreeBuds Lipstick“ baterijos veikimo laikas jas pilnai pakrovus siekia maždaug 4 valandas (nenaudojant triukšmo slopinimo funkcijos) ir maždaug 2 valandas įjungus šią funkciją.

Testuodama ausinių baterijos galimybes palikau jas groti neįjungusi triukšmo slopinimo funkcijos tol, kol išsikraus. Nepraėjus nė dviem valandoms, baterijos likutis siekė 50 proc., o praėjus nepilnai 4 valandoms ausinės visiškai išsikrovė – taigi beveik pateisino „Huawei“ oficialiai skelbtos muzikos grojimo trukmės pilnai įkrovus ausines laiką. Visgi, už ausines mokant didelę sumą, norėtųsi, kad klausytis muzikos būtų galima daug ilgiau.

Pilnai iškrovusi ausines ir dėklą stebėjau įkrovimo greitį. Dėklas 50 proc. pasiekė per 14 minučių, o pilnai įkrautas buvo po 47 minučių. Tuo tarpu ausinėms prireikė daugiau laiko: pusė jų baterijos pasikrauna per maždaug 25 minutes, o pilnai – per valandą ir 13 minučių.

Naudojimas ir papildomos funkcijos

Jei naudojate ne „Huawei“ telefoną, pravartu atsisiųsti „Huawei AI Lite“ programėlę, kurioje galite atlikti ausinių atnaujinimus, stebėti ausinių ir dėklo baterijos likutį, pasirinkti grojimo režimą, garso kokybę, keisti prisilietimo reikšmes ir t.t.

Mano manymu, pravarti yra pastaroji funkcija – prisilietimai. Nors ji tikrai ne nauja ir dauguma ausinių gamintojų puikiai ją išnaudoja, ji ne visada tinkamai veikia. Tačiau šiose ausinėse trūkumų naudojant prisilietimus nepastebėjau. Yra trys prisilietimo būdai: dvigubas prilietimas, prilietimas ir palaikymas bei braukimas. Vartotojas pats gali nusistatyti, ką koks prisilietimas reiškia, tačiau pasirinkimas gana ribotas.

Visgi mane maloniai nustebimo, kaip gerai veikė ši funkcija. Nesvarbu, ar pirštai sausi, ar šlapi, su pirštinėmis ar be – baksnoti ir braukyti ausinę galite be jokių kliūčių. Braukiant pirštu ausinės koteliu aukštyn arba žemyn atitinkamai reguliuojamas garsas, funkcija veikia kaip ir turėtų, bet man ji pasirodė nepatogi ir kiek lėtoka, labiausiai tinkama naudoti tose kritinėse situacijose, kai nenorite iš kišenės traukti telefono ir garso reguliuoti jame.

Kalbant apie ausinių veikimo pasitraukus nuo telefono atstumą, irgi likau nustebinta. Palikau telefoną viename kambaryje ir nuėjau į kitą buto galą, tad mane ir telefoną skyrė mažiausiai dvi betoninės sienos. Garsas buvo puikus ir pradėjo trūkčioti tik įlindus giliau į daiktų pilną sandėliuką. Tad, jei norite iš vieno kambario nubėgti į kitą, su šiomis ausinėmis dėl garso traškesio ar trūkčiojimo nerimauti greičiausiai neteks.

Dar vienas nustebinęs dalykas buvo žaibiškas ausinių prisijungimo prie telefono greitis. Nesutrukdė net ir tai, kad naudoju „Apple“ telefoną – prie jo ausinės prisijungia per ne daugiau nei sekundę. Pasigirsta švelnus pyptelėjimas ir ausinės pasiruošusios suteikti puikaus garso malonumą.

Užbaigiant šią apžvalgą vertėtų atsakyti į klausimą, ar ausinių kaina atitinka kokybę? Naudojusi jas ne vieną dieną galiu teigti, kad tik iš dalies. Dėkliuko dizainas stulbinantis, bet pačių ausinių – nuobodus ir nepatogus. Garso kokybė puiki, tačiau baterijos veikimo laikas nuviliantis. Papildomų funkcijų yra ir jų pakanka, tačiau ne visos jos veikia taip, kaip turėtų. Taigi, vertinantys išvaizdą, bet ne patogumą greičiausiai nenusivils, tačiau norintiems visapusiško sodraus, kokybiško garso, patogumo ir dizaino derinio turbūt vertėtų pasižvalgyti kitur.