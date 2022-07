​Bepilotė skraidyklė vaikų šventėje padės ieškoti lobio

Bepiločių skraidyklių populiarumas auga kaip ant mielių. Nepaisant to, šiuos įrenginius vis dar supa daugybė mitų.

Prekybos centro internete „Varlė.lt“ specialistai apžvelgia pagrindinius skraidyklių mitus ir dalijasi patarimais, kurie pravers ir suaugusiesiems, ir vaikams.

Ką reikia žinoti, kad įsigytumėte kokybišką skraidyklę?

Šiandien išsvajotą, nuotoliniu būdu valdomą orlaivį galima įsigyti ir už 50 eurų, tačiau reikėtų žinoti, kad pigiausi modeliai turi ribotas galimybes ir veikimo diapazoną.

Brangesni bepiločių modeliai siūlo žymiai daugiau galimybių, yra aprūpinti talpesne baterija ir dažnai – papildoma įranga, tokia kaip kamera, aukštimatis ar apsauga nuo vėjo. Be to, daugiau kainuojantys bepiločiai orlaiviai skraido ilgiau nei pigūs įrenginiai. Taip pat dauguma jų turi valdymo per skaitmeninę programėlę išmaniajame telefone ar funkciją planšetiniame kompiuteryje.

Rinkoje yra modelių, galinčių išbūti ore nuo 10 iki 40 min. Kuo pažangesnė įranga, tuo dažniausiai ilgesnė skrydžio trukmė. Ilgesnių sesijų metu rekomenduojama su savimi turėti keletą papildomų įkrautų baterijų.

Korpusas ir pagaminimo kokybė – vieni reikšmingiausių elementų, į kuriuos turi būti atsižvelgta įsigyjant šią specifinę skraidyklę. Įrenginys turėtų būti atsparus įvairiems smūgiams ir ne itin palankiems nusileidimams. Vertėtų pasidomėti, iš kokių medžiagų pagamintas įrenginys ir paskaityti kuo daugiau kitų naudotojų atsiliepimų.

Nepamirškite ir kameros stabilizatoriaus – jis pagerina įrašomo vaizdo kokybę.

Kur gali jums praversti skraidyklė?

Bepilotis orlaivis dėl savo kompaktiško dydžio negali transportuoti nei įgulos, nei keleivių, tačiau jį galima panaudoti įvairiais tikslais. Nuotoliniu būdu valdoma skraidyklė puikiai tarnauja šioms sferoms:

karinei – kovinių operacijų stebėjimui ir vykdymui;

mokslinių tyrimų – sunkiai pasiekiamų vietovių (tarkim, poliarinių regionų, kalnų) tyrimams. Skraidyklės gali padėti atlikti matavimus (pvz., ozono sluoksnio) ir vykdyti tam tikrų reiškinių ar objektų stebėjimus;

žemės ūkio – skraidyklėmis galima stebėti pasėlių būklę ar purkšti laukus, skaičiuoti gyvulių bandą. Taip žmogus taupo laiką, kurą, nesiliečia prie cheminių priemonių;

statybos pramonės – bepilotės skraidyklės gelbėja transportuojant objektus dideliame aukštyje, velkant lynus ir laidus.

Tobulins jūsų pomėgį filmuoti ar fotografuoti

Be visų išvardintų sričių, bepiločiai orlaiviai gali tapti nuostabiu standartinės fotografų ir filmuotojų įrangos papildymu. Iš paukščio skrydžio aukščio užfiksuotos nuotraukos yra įspūdingos, o filmai ar kiti vaizdo įrašai – žymiai patrauklesni.

„Dažniausiai bepilotes skraidykles perka 16–45 metų žmonės. Vieni įsigyja šį daiktą vedami smalsumo ir noro paeksperimentuoti, pažaisti, kitiems tai – investicija į profesiją ar mylimą pomėgį. Tai unikalus sezoninis pirkinys, kuris neretai klientų įsigyjamas ir kaip dovana“, – teigia „Varlė.lt“ mobiliųjų įrenginių ekspertas Mindaugas Žylius.

Bepiločiai orlaiviai vis dažniau naudojami komercinėje sferoje, pavyzdžiui, kuriant filmus ir reklaminius klipus.

Ypač sparčiai populiarėja profesionalus NT objekto pateikimas, kuomet šalia skelbimo įdedamos kokybiškos fotografijos ir filmas, parodantis objekto aplinką, kurią paprastai įsivaizduoti būtų sudėtingiau. Juk parašyti, kad „namas šalia ežero“, yra viena, o parodyti realų atstumą, užfiksuota bepilote skraidykle, – visai kas kita.

Įamžinkite šeimos šventes ir... suraskite lobį!

Taip pat bepilotė skraidyklė gali praversti šeimos gyvenimo akimirkų fiksavimui. Bepilotės skraidyklės kamera leis įamžinti norimas akimirkas iš sunkiai prieinamos perspektyvos, taigi filmuokite vaikų krikštynas, gimtadienius, kitas įsimintinas šeimos šventes.

Vaikų šventėje galima bepilotę skraidyklę panaudoti lobio ieškojimui, kitoms pramoginėms užduotims. Išdėliokite gerai matomas nuorodas ir tegul kelios komandos ieško lobio, naudodamosi telefonu ir bepiločiu orlaiviu. Fantazuokite!

Tik rengiant užduotis reikėtų nepamiršti, jog bepiločių orlaivių operatoriams taikomos aviacijos teisės nuostatos. Skraidyklės naudotojas privalo pasirūpinti, kad skraidantis įrenginys nekeltų grėsmės žmonėms ir jų turtui, atsižvelgti į meteorologines sąlygas ir patikrinti įrenginio techninę būklę. Siūloma nesinaudoti bepiločiu arti oro uostų, kelių, virš laidų.