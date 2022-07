Daugelio pamėgtos belaidės ausinės: kokios garso funkcijos svarbiausios?

Belaidžių ausinių vartotojams suteikiama laisvė laisvai judėti, be to, nevargina rūpestis dėl per trumpų ar susipainiojusių laidų.

Įprastai modernios ausinės naudojamos muzikos, tinklalaidžių ar vaizdo įrašų klausymui, tačiau pastaruoju metu jos susilaukia dėmesio ir iš verslo atstovų – šis įrenginys praverčia atliekant skambutį darbo susitikimo metu.

Nepaisant šių aspektų, daugelis rinkoje esančių belaidžių ausinių vis dar negeba pilnavertiškai perteikti klausomos muzikos subtilumo. Tai lemia ir garso atkūrimo būdas, ir prasti garso kokybės parametrai. Todėl svarbu atkreipti dėmesį į svarbiausias išmaniųjų ausinių technines charakteristikas: įrenginio detales, patogumą ir garso funkcijas.

Triukšmo slopinimo technologija yra būtinybė

Pastaraisiais metais belaidės ausinės sparčiai tobulėjo: vartotojai galėjo išmėginti ne vieną naują funkciją. Viena reikšmingiausių naujovių – tai išorinė triukšmo slopinimo sistema, kuri užtikrina švarų ir kokybišką garsą.

Visgi svarbu pabrėžti, kad ne visi ausinių modeliai palaiko triukšmo slopinimo funkciją, todėl, renkantis ausines, turėtumėte atidžiai patikrinti technines ausinių specifikacijas.

Tokios ausinės kaip „Huawei FreeBuds Pro 2“ palaiko naujos kartos aktyvią triukšmo slopinimo (ANC 2.0) technologiją, kuri atpažįsta aplinkos garsus ir atitinkamai parenka ausinių režimą, leisiantį mėgautis optimaliai grojančia muzika.

Šių ausinių garso slopinimas veikia net iki 47 dB, dėl to su šiuo įrenginiu galima išgirsti net patį delikačiausią garsą.

Žemų ir aukštų dažnių suderinamumas

Kai kurie žmonės nori stipresnių dažnių, o kitiems labiau patinka natūralesnis, ryškesnis garsas.

Nesvarbu, ar esate roko, džiazo, ar elektroninės šokių muzikos gerbėjas, perkant bet kokias belaides ausines svarbi garso kokybė. Kad muzika būtų maloni, ausinės turėtų pasižymėti plačiu žemų, vidutinių ir aukštų dažnių diapazonu.

Dėl plačios dažnių apimties klausytojo ausis pasieks garsų įvairovė, kuri užtikrins turiningą muzikinę patirtį. Todėl visus išmaniųjų belaidžių ausinių privalumus palaikančios „FreeBuds Pro 2“ ausinės užtikrina, jog žemieji dažniai pasiektų 14 Hz dažnį, o aukštieji – 48 kHz. Šis prietaisas taip pat leidžia pritaikyti asmeninius klausymosi nustatymus, reguliuojant integruotą ekvalaizerį.

Patikima baterija

Triukšmo slopinimas ir garso sistema nėra vieninteliai dalykai, į kuriuos verta atkreipti dėmesį, ieškant kokybiškų belaidžių ausinių. Baterijos veikimo laikas yra ne mažiau svarbus ir leidžia nesijaudinti dėl ne laiku išsikraunančio prietaiso.

Kai belaidžiai įrenginiai pirmą kartą pasirodė rinkoje, pagrindinė problema buvo maža baterijos talpa, tačiau tobulėjant technologijoms ši problema po mažu nyko. Juk sunku įsivaizduoti daugiau nuviliančią situaciją, kaip priverstinė pertrauka tarp mėgstamų muzikos kūrinių.

Kompaktiškos belaidės ausinės ypač patogios, nes jų baterijos veikimo laiką galima pratęsti bet kada, naudojant nešiojamą įkrovimo dėklą.

Moderniosios „Freebuds Pro 2“ ausinės pasižymi tikrai patvaria baterija: jei ausinių triukšmo slopinimo funkcija yra išjungta, vienu įkrovimu jos veiks iki 7 valandų, o kartu su įkrovimo dėklu – ir iki 30 valandų.

Įjungus triukšmo slopinimą, vienu įkrovimu galima skambinti ir kalbėtis ausinėmis iki 4 valandų, o kartu su įkrovimo dėklu – iki 18 valandų.

Unikalaus muzikos takelio testas

Tam, kad išmėgintų ausinių galimybes bei padėtų atsipalaiduoti kompanija „Huawei“, kartu su Lietuvos gamtą fiksuojančiu garso operatoriumi Vidmantu Blažiu ir muzikos atlikėju bei prodiuseriu Adu Gecevičiumi, pristatė unikalų 10 min. garsovaizdį. Jame galime išgirsti virš 30 Lietuvos miškuose, raistuose ir giriose įrašytų paukščių bei gamtos garsų.

Dėl kūrinyje girdimų subtilių gamtos garsų, jį geriausia klausytis užsimerkus ir naudojant aplinkos triukšmą slopinančias belaides ausines.

Išgirsti naująjį muzikos kūrėjo Ado Gecevičiaus sukurtą garsovaizdį, kuriame skamba Vidmanto Blažio įrašyti autentiški Lietuvos gamtos garsai, galite čia: