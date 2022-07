Išmaniojo telefono paieškose: akiratyje ir vėl „Huawei“ su naujaisiais „nova“

Išmanusis telefonas kone kiekvienam iš mūsų jau tapo neatsiejama gyvenimo dalimi, paverčianti kasdienybę daug kartų patogesne, produktyvesne ir smagesne.

Būtų sunku įvardinti labiau universalų įrenginį, tad nenuostabu, jog rinka šioje nišoje – išties įspūdinga, todėl ir išsirinkti šį prietaisą nėra visiškai paprasta.

Nepaisant to, kad pripažįstu šio įrenginio svarbą savo gyvenime, žvelgiant į technologijas, niekada nemėgau išlaidauti. Būtent dėl to, šįkart norėjau rasti telefoną, atspindintį tiek mano įvaizdį, tiek funkcionalumą, tiek ir kainą

Po neilgų svarstymų mano dėmesį vėl patraukė „Huawei“ – kadangi įmonės produktai praeityje dar nėra manęs nuvylę, paiešką pradėjau būtent čia. Nuojauta manęs neapgavo, mat „Huawei“, pačiu man palankiausiu metu, išleidžia naujuosius „nova Y70“ bei „nova Y90“ telefonus. Nenorėdamas rinktis aklai, išbandyti nusprendžiau juos abu.

Nepaisant to, kad išvaizda gali būti apgaulinga, o dizainas tikrai neturėtų būti pirmasis prioritetas renkantis išmanųjį telefoną, tikriausiai dauguma sutiks, kad, daugiau ar mažiau asmenybę atspindintis mobilusis neturėtų atrodyti nuobodžiai. „Huawei“ savo gerbėjus visada lepina išskirtiniu stiliumi pasižyminčiais įrenginiais.

Naujieji „nova“ išmanieji – ne išimtis. Tiek „Y70“, tiek „Y90“ leidžia rinktis iš ganėtinai plataus spalvų repertuaro, o siūlomi atspalviai leidžia pasimėgauti telefonais dar net nepradėjus jais naudotis. Tuo ypač pasižymi „Y90“, kurio žavinga galinės kameros kompozicija primena futuristinį modelį, net ir 2022-aisiais.

Kalbant apie kamerą, naujieji „Huawei“ telefonai jų turi net po tris (keturias, jeigu įskaitysime ir priekinę kamerą). Nors jomis daromų nuotraukų kokybė tik patvirtina dar prieš kelerius metus technologijų entuziastų keliamas prognozes, kad fotoaparatai taps tik absoliučių profesionalų įrankiu, kartais vis tiek sunku patikėti, kad kišenėje telpantis prietaisas galės pranokti ne tik mėgėjų fotografų lūkesčius.

Dar visai neseniai pavydžiai žvelgdavau į brangiausius telefonus bei iš paskutiniųjų stengdavausi susilaikyti nuo savo principų laužymo matydamas jais daromas nuotraukas. Tačiau dabar galiu įamžinti ne ką prastesnius vaizdus už žymiai labiau prieinamą kainą.

Manau, kad žmogui, nuolat ieškančiam ar netyčia randančiam meniškos kompozicijos kadrus, tai – absoliutus laimėjimas.

Be viso kito, tiek „nova Y70“, tiek „nova Y90“ fiksuojamų nuotraukų kokybę dar labiau padailina dirbtinio intelekto algoritmais. Tad galutinis rezultatas gerokai viršijo mano lūkesčius bei pagaliau leido plika akimi regimą vaizdą matyti ir išmaniojo telefono ekrane, o ne atsidusus svajoti apie tikrą fotoaparatą ar gerokai brangesnį telefoną.

Dar šiek tiek daugiau entuziazmo turintiems menininkams, greičiausiai, patarčiau rinktis „Y90“ – nuo savo „brolio“ šis modelis išsiskiria „Super Night Shot“ funkcija, leidžiančia puikiai fotografuoti tiek prieblandoje, tiek ir nakties metu.

Taip pat, „AI Snapshot“ suteikia galimybę užfiksuoti ir judesyje esančius objektus. Naujuosius telefonus papildo ir itin lanksčios bei daug funkcijų turinčios nuotraukų ir vaizdo įrašų redagavimo programėlės, paprastai kainuojančios nemažą sumą.

Ekranai, savo ruožtu, taip pat išpildo telefonus. Modelyje „Y70“ jis užima kiek daugiau nei 90 % korpuso, o tai leidžia jausti, kad išnaudojamas kiekvienas papildomas jo milimetras. Tai dar labiau matyti modelyje „Y90“ – pastarojo atveju ekranas užpildo net 94 proc. telefono, o tai sukuria išties magišką naudojimosi telefonu patirtį, ypač lepinant save filmais ar žaidimais.

Be viso to, prie aplinkos prisitaikantis ekranų šviesumas lemia tai, kad jais naudojantis akys nepavargsta tiek vidurdienį, tiek aklinoje tamsoje. Abu „nova“ telefonai taip pat pasižymi skaitymo funkcija, o tai leidžia tiesiog mėgautis rašytiniu žodžiu nemažiau nei tikra knyga. Ilgą laiką svarstęs apie skaityklės įsigijimą, džiaugiuosi, kad „Huawei“ mano kantrybę pateisino.

Aptarus išraiškingus „nova“ ekranus, svarbu nepamiršti ir garso kokybės. Nepaisant to, kad „Huawei“ man yra žinomi kaip sau itin aukštus audio standartus kelianti įmonė, nemaniau, kad nustebinti mane pavyks ir su išmaniaisiais telefonais. Vis dėlto, tikrai negaliu liūdėti už šią klaidingą prielaidą.

Nors anksčiau panašiuose įrenginiuose garsas galėjo būti didinamas tik iki tam tikros ribos, kol pradės rėžti ausį, abiejų „nova“ mobiliųjų telefonų garsiakalbiai pranoksta pirmtakus ir užtikrina švarų garsą pilnu pajėgumu.

Be viso to, „Y70“ dar ir sukuria 3D audio įspūdį. Kartu su didžiuliu ekranu, mėgautis kiną primenančia patirtimi pirmą kartą galėjau ir telefono ekrane.

Džiugu matyti, kad dirbtinio intelekto integravimas į išmaniuosius „nova“ telefonus – ne tik skambi frazė, bet ir realų rezultatą suteikiantis faktas.

Nors itin galingi procesoriai, kartais primenantys nešiojamųjų kompiuterių parametrus, ir patys iš savęs sukuria be galo malonią ir sklandžią naudojimosi telefonu patirtį be jokių trikdžių, dirbtinio intelekto algoritmais valdomos programėlių veikimas leidžia atverti virtualiai neribotą jų skaičių fone.

„Multi-taskinti“ mėgstančiam vartotojui (tokiam kaip aš), tai – didžiulis pliusas, kurio dėka galiu savęs neberiboti – mobiliojo telefono ekranas suteikia nešiojamojo kompiuterio galimybes.

Visos išvardintos funkcijos (ir visos kitos, kurių nepaminėjau) būtų nuostabios net ir su žymiai mažiau talpesnėmis baterijomis nei „Y70“ ar „Y90“. 8–10 valandų aktyvaus naudojimo išpildytų, jei ne viršytų mano lūkesčius, tačiau „Huawei“ ir vėl lepina savo baterijų talpumu, leidžiančiais „nova“ telefonais naudotis iki 12–15 ar net daugiau valandų!

Be viso to, kiek talpesnis „Y70“ pasižymi super-greito krovimo funkcija ir vos 10 minučių kraunamas telefonas suteikia kelias papildomas valandas, o tą pačią funkciją turintis „Y90“, visiškai išsikrovęs, pusę energijos atgauna vos per 30 minučių.

Nors ir esu gan aktyvus naudotojas, nei vieno telefono neteko krauti dažniau nei du kart per savaitę, o prie ilgaamžės baterijos neabejotinai prisideda ir jau minėtas dirbtinis intelektas.

Taigi, kurį telefoną pasirinkau aš? Jau minėjau, kad ypač vertinu fotografiją, tad „Y90“ man buvo ganėtinai lengvas sprendimas.

Kita vertus, net ir aukščiausius lūkesčius pranokstanti „Y70“ baterijos talpa bei ne ką prastesni parametrai už labiau nei prieinamą kainą neabejotinai leis pamiršti apie svarstymus ką dovanoti artimiausio gimtadienio proga artimajam (-ai).