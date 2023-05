„Huawei P60 Pro“: inovacijų, dizaino ir galios šedevras

Kita vertus, tokia technologinė įvairovė atsiperka su kaupu kas kartą kai man į rankas patenka išties ypatingas išmanusis įrenginys, kurio taip greitai paleisti nebesinori. Būtent taip nutiko man išbandžius naująjį „Huawei P60 Pro“. Nuo dizaino iki įspūdingų kameros galimybių ir patobulintos programinės įrangos, šis telefonas stebina savo unikalumu, galimybėmis ir dar daugiau. Ką gi tokio vėl sukūrė „Huawei“?

Išskirtinis dizainas

Rinkoje, perpildytoje akį rėžiančiais stilingais dizainais, „P60 Pro“ nesusilieja su aplinka, o tampa ambicingu dizaino etalonu, tęsdamas tradicija tampantį „Huawei“ norą futurizmą ir inovatyvumą paversti naująja klasika. Išmanusis turi gebėjimą pagauti praeivio žvilgsnį savo unikaliu perlų tekstūros dizainu. Kartais rodosi, kad telefono grožis prisitaiko prie aplinkos ir nuolat stengiasi būti labiausiai akį traukiančiu objektu kambaryje. Tam tikra prasme, taip išmanusis telefonas (kaip manau ir turėtų būti) tampa ne tik įrenginiu, bet ir kišenėje telpančiu meno kūriniu.

Neretai pastebiu, kad išmaniųjų gamintojai pamiršta, kad telefono kamera turi ne tik gerai fotografuoti, bet ir puikiai atrodyti bendroje įrenginio kompozicijoje. Vis dėlto, džiaugiuosi, kad „Huawei“ tokių klaidų nedaro – priešingai nei daugumoje kitų telefonų, „P60 Pro“ kamera papildo išmaniojo dizainą, o ne jį sudarko. Kamera atrodo it neatsiejama įrenginio dalis, o savo išvaizda spinduliuoja profesionalumą ir nepriekaištingą kokybę – bet apie tai kiek vėliau.

Išmaniojo telefono ekranas yra apsaugotas patvariu „Kunlun glass“ stiklu, puikiai simbolizuojančiu „Huawei“ ištikimybę kokybei ir ilgaamžiškumui. Šis stiklas toli gražu ne eilinis – nepaisant savo išskirtinio tvirtumo, „Kunlun glass“ leidžia reikštis jau minėtam telefono dizainui ne mažiau nei jaustis užtikrintam jo savininkui.

Nepaisant savo delikačios ir išraiškingos išvaizdos, „P60 Pro“ yra tikras atsparumo etalonas. IP68 atsparumo vandeniui ir dulkėms sertifikatas leidžia išmanųjį be vargo pasiimti į bet kokį žygį ar kelionę, bet kokiu oru, į bet kurią vietovę. Tuo įsitikinau jau po pirmųjų ekstremalesnių išvykų – „Huawei P60 Pro“ yra tikrų tikriausias „kietas riešutėlis“, dėl kurio fizinės būklės rūpintis reikia paskiausiai.

Be viso to, išmanusis telefonas pasižymi ir nauju, iš keturių pusių lenktu LTPO ekranu – o praktikos prasme, tai ir yra tikrasis „P60 Pro“ dizaino laimėjimas. Švelnūs lankstai ne tik estetikos dalis – jie kuria išties įtraukiančią naudojimosi išmaniuoju patirtį. Telefono ekranas, rodosi, išsilieja per kraštus kurdamas beribę pramogų erdvę, kuri prikausto dėmesį žiūrint vaizdo įrašus ar žaidžiant mobiliuosius žaidimus. Iš esmės, tai ne ekranas, o langas į delne telpantį gyvų spalvų ir išskirtinės kokybės pasaulį.

Profesionalus kišeninis fotografas

Nepaisant to, kad be galo mėgstu fotografiją, niekada nedrįsau žengti toliau nei gali nuvesti mėgėjo kojos. Iš dalies tai ne tik mano kuklumo, bet ir tam tikrų principų rodiklis – išmaniųjų telefonų kameroms vis labiau žavint savo gebėjimais, įsigyti net ir pačią mėgėjiškiausią kamerą niekada nemačiau tikslo. Tačiau, net ir tada negalėjau pagalvoti kiek tikslus gali būti šis mano sprendimas – ir viskas tik naujojo „Huawei“ dėka.

Iš esmės, „P60 Pro“ toli gražu nėra tik išmanusis telefonas – savo sugebėjimais jis yra tikras galiūnas ne tik pradedantiesiems, bet ir labiau pažengusiems fotografams. Apginkluotas išties įspūdingomis galimybėmis pasižyminčia kamera, įrenginys gerokai pranoksta savo konkurentus, ypač fotografuojant mažo apšvietimo aplinkoje.

Visų pirma, „P60 Pro“ teleobjektyvas yra išties išskirtinis ir geba nepriekaištingai artinti vaizdą į kamerą patenkant net ir itin mažai šviesos. Jo dėka, nei viena kadro detalė prieblandoje nėra per maža ar pernelyg nutolusi įsiamžinimui.

Telefonas pasižymi ir nepriekaištingomis galimybėmis išlaikyti kokybę bei detalumą – fotografuojant makro-kadrus, net ir prie blankiausios šviesos, „P60 Pro“ stebina savo gebėjimais užfiksuoti tai, kas neretai praslysta ir pro gyvą akį. Net jei anksčiau niekad nesate grožėjęsi objektų subtilybėmis iš arti, neabejoju, kad naujasis „Huawei“ pažadins vidinį jūsų menininką.

Pagrindinė „Huawei P60 Pro“ kamera „XMAGE“ neapgauna savo pavadinimu – turėdama net 10 lygių fiziškai reguliuojamą f1.4 – f4.0 diafragmą, ji leidžia kontroliuoti kiek šviesos patenka į objektyvą bei geba atkurti išties magiškus kadrus. Nesvarbu, ar fotografuodavau saulėlydį, ar žvakėmis papuoštą vakarienės stalą, išmaniojo telefono daromos nuotraukos visada spinduliuodavo gyvybingas spalvas ir nepriekaištingą, geresnį nei plikos akies, detalumą. Be viso to, kamerą yra itin paprasta valdyti, lengvai keičiant ir pritaikant fotografavimo rėžimus prie kadro, kurį norisi matyti telefono ekrane.

Nepaprastai galingas ir patikimas

Dar vienas aspektas, kuriuo naujasis „Huawei P60 Pro“ taip mane nustebino – tai telefono galingumas. Esu toks žmogus, kuris nori būti pasiruošęs eiti, bėgti ir lėkti – bet kur ir bet kada. Panašu, kad „P60 Pro“ puikiai suprantą šį mano gyvenimo būdą ir poreikį. 88W „SuperCharge Turbo Mode“ yra tikrų tikriausiai viską keičianti funkcija. Patikėkite manimi, nėra nieko maloniau nei įdėti visiškai išsikrovusį telefoną krovimui ir matyti kaip jo baterija pasiekia 50% vos per 10 minučių! Na, o turint šiek tiek daugiau laiko, telefoną pilnai įkrauti galima per viso labo pusvalandį.

Būdamas technologijų ekspertas, savo išmanųjį naudoju nuolatos – naršymui, testavimui, rašymui, fotografavimui ir, žinoma, pramogoms. Nors paprastai tai reikšdavo, kad mobilusis retai ištempia pilną darbo dieną su manimi, 4815mAh baterija naujajame „P60 Pro“ manęs dar nenuvylė. Manau, kad vis labiau skaitmenizuotame pasaulyje, ši savybė yra daugiau būtinybė nei privalumas – ir džiaugiuosi, kad mano bei „Huawei“ nuomonės čia sutampa.

Apžvalgą norėčiau užbaigti paminėdamas naująją „Huawei“ „3D AOD“ ekrano funkciją. Ji dar labiau pabrėžia mano taip pamėgtą „Huawei“ bruožą nuolat imtis išskirtinių inovacijų. Be jau įprasto pranešimų ir laikrodžio rodymo ekrane, „3D AOD“ leidžia dinamiškai stebėti oro sąlygas realiu laiku, įskaitant ir mėnulio fazes. Neslėpsiu, kad tai suteikia telefonui tam tikrą magijos jausmą, prie kurio naudodamasis „Huawei“ jau pradedu priprasti.

Užbaigdamas savo patirtį su naujuoju „Huawei P60 Pro“, negaliu jo neliaupsinti. Šis išmanusis viename įrenginyje puikiai įkūnija ir talpina elegantišką dizainą, galingą veikimą ir įspūdingas galimybes turinčią kamerą bei pasižymi itin sparčiai įkraunama ilgaamže baterija ir beprecedente naudojimosi patirtimi. „3D AOD“ išmaniajam prideda magijos prieskonį, o patvarumas leidžia jį pasiimti į bet kurią kelionę. Išmaniaisiais įrenginiais perkrautoje rinkoje, „Huawei P60 Pro“ išsiskiria unikaliu dizainu ir įkūnija ne tik prietaisą, bet ir patirtį. Šis telefonas ne tik, kad tenkina lūkesčius – jis juos gerokai pranoksta.