Žavi dangaus reiškiniai? 3 patarimai tobuloms nuotraukoms naktį

Tai, kad svarbu atkreipti dėmesį ne tik į fotografavimo taisykles, bet ir įsigyti optimaliausią įrangą, įrodo ir moderniausias išmanusis telefonas „Huawei P60 Pro“ bei jo privalumai. Dėl šios priežasties technologijų kompanija „Huawei“ kartu su dangaus reiškinių stebėtojais „Sky Chasers LT“ dalinasi patarimais, kaip geriausiai fotografuoti naktį:

1. Pasirinkite optimalius nustatymus

Fotografuojantys rankiniu režimu turi suderinti tris svarbiausius parametrus: šviesos jautrumą (ISO), užrakto greitį ir diafragmą. Visi aspektai turi veikti kartu ir papildyti vienas kitą tam, kad būtų užfiksuota ryški ir rezultatu stebinanti nuotrauka.

Prieš fiksuojant vaizdą užtikrinkite, jog nustatyta nuotraukos išlaikymo parinktis yra ilga, siekianti 10–30 sekundžių, o diafragma – maksimaliai atverta (mažiausias įmanomas F skaičius). Kalbant apie šviesos jautrumą, vertė turėtų būti tokia, kad kadras būtų pakankamai šviesus. Patartina pradėti fotografuoti nuo ISO-100, o jei nuotraukos gaunasi per tamsios – vertę didinti.

Kaip šios rekomendacijos atsispindi praktikoje? Pažangiausi išmanieji telefonai siūlo kelis privalumus. Pavyzdžiui, „Huawei P60 Pro“ vartotojai vaizdus fiksuos naudodamiesi trimis objektyvais, iš kurių pagrindinis yra itin jautrus šviesai. „P60 Pro“ optinę sistemą palaiko nuo F/1,4 iki F/4,0 automatiškai reguliuojama 10 lygių objektyvo diafragma. Teleobjektyvą papildantis „RYYB SuperSensing“ vaizdo jutiklis fotografuojant užfiksuoja didesnį šviesos srauto kiekį, todėl gausite ryškias nuotraukas ir naktinių pasivaikščiojimų metu.

2. Nebijokite eksperimentuoti

Jei naktinio fotografavimo iššūkis iš pradžių pasirodė pernelyg sudėtingas – naujausio „Huawei“ išmaniojo telefono turėtojai džiaugsis ir pažangiausiais programinės įrangos sprendimais, palengvinančiais fotografavimo procesą.

Išmaniajame telefone „P60 Pro“ įdiegti modernūs vaizdų fiksavimo režimai: naktinis, portreto bei skirtas specialiai mėnuliui. Kadangi dalis iš šių funkcijų yra įdiegtos dėl fotografavimo naktį, kiekvienam išmaniojo turėtojui daug lengviau gauti kokybiškus rezultatus. Pavyzdžiui, fotografuojant naktiniu režimu, išmanusis telefonas automatiškai stabilizuoja kadrą, kad fiksavimo akimirką vaizdas nesusilietų.

Be to, aukščiausios kokybės nuotraukas užtikrina tokie sprendimai kaip „XD Fusion Pro“ vaizdo apdorojimo procesorius, kuris leidžia mėgautis džiuginančiais rezultatais be papildomo vargo. Išmanusis telefonas „P60 Pro“ palaiko galingą 3,5 karto optinę ir 10 kartų hibridinę priartinimo funkciją, kuri suteikia galimybę gauti aukštos kokybės nuotraukas, fiksuojant net ir toli esančius dangaus kūnus.

3. Kad nuotraukos nesusilietų – kelios paprastos taisyklės

Nepaisant to, jog parinkti optimalūs kameros nustatymai, o turimas įrenginys yra pritaikytas naktinei fotografijai – geriausius rezultatus pasieksite žinodami papildomas gudrybes.

Svarbu užtikrinti, jog nuotraukos vaizdą fokusuokite tik rankiniu būdu. Automatinį fokusavimo režimą (AF) pakeitus į rankinį (MF), fokuso tašką reikia nustatyti maksimaliai į tolį. Taip pat svarbu atminti, jog fotografuojant naktinį dangų šviesa įprastai renkama net kelioliką sekundžių, todėl ir menkiausias fotografuojančio judesys gali nepataisomai sulieti kadrą. Nepageidaujamų rezultatų išvengti padeda daugelio naktinės fotografijos entuziastų naudojamas trikojis.

Be to, papildomą riziką kelia ir nuotraukos fiksavimo momentas, kai reikia nuspausti mygtuką. Tam, kad kamera nesujudėtų paskutinę akimirką – patartina iš anksto nusistatyti laikmačio funkciją, kuri užtikrina, jog kadras bus pradėtas fiksuoti tik po keleto sekundžių, skaičiuojant nuo mygtuko paspaudimo.