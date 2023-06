„Nothing Ear (2)“ apžvalga: gražus, įdomus ir neįprastas „niekas“

Daugiausia dėmesio, žinoma, skiriame regai – kompiuterijoje dauguma informacijos išreiškiama vizualiai. Tačiau jau keletą metų internete lyderio pozicijas periminėja audiovizualinis turinys, tad nagrinėjant techninę įrangą, atsiranda vis daugiau prasmės aptarinėti ne tik monitorius ir ekranus, bet ir ausines.

Ir šįkart pakalbėkime apie tikrai originalų sprendimą – kompanijos „Nothing“ ausines „Ear (2)“.

Kas yra „Nothing“

Daugeliui prekinis ženklas „Nothing“ galbūt nėra labai girdėtas. Tačiau tie, kurie stovi už jo, tikrai turėtų būti žinomi tiems, kas bent kiek domisi skaitmeniniu pasauliu. „Nothing“ yra Londone įsikūrusi kompanija, įkurta kinų išmaniųjų „One Plus“ bendraįkūrėjo Carlo Pei, o tarp bendrovės investuotojų yra „iPod“ išradėjas Todny Fadellas, „Twitch“ bendraįkūrėjas Kevinas Linas, „Reddit“ vadovas Steve'as Huffmanas ir populiarus „YouTube“ turinio kūrėjas Casey Neistatas.

Tai – itin jauna kompanija, įsikūrusi tik 2021 m., ir iki šiol turinti vos keturis produktus: trejas ausines ir vieną išmanųjį telefoną.

Kaip galima nujausti iš to, kad tarp investuotojų yra „iPod“ išradėjas, kompanijos produkcijoje itin didelis dėmesys skiriamas dizainui. Bet ne saldžiam, nuglaistytam ir populiariajam, o būtent „geekiškajam“, technofiliškam: permatomi korpusai, LED švieselės, atvirai matomos detalės ir visokie kitokie technogrožiai. Pasak paties C.Pei, „Nothing“ misija yra trinti ribas tarp žmonių ir technologijų, „kad būtų sukurta vientisa skaitmeninė ateitis“.

O kalbant paprastai – tai dizainas tiems, kurie mėgsta geekišką stilių.

Skaidrumo koncepcija

„Ear (2)“ iš karto išsiskiria dizainu: dėžutė gana masyvi, gana įdomios formos ir proporcijų, su užapvalintais kampais. Neišeina sakyti, kad ji labai patogi – dėl savo dydžio (tiksliau, storio) ji pūpso kišenėje, ir tikrai netilps į mažesnes kišenes. Na bet grožis reikalauja aukų.

Dėžutė taip pat iš dalies permatoma, matosi jos viduje glūdinčios ausinės. Kurios savo ruožtu irgi yra iš dalies permatomos – tiksliau, permatoma jų kojelė.

Ar šis permatomumas turi kažkokią papildomą funkciją? Panašu, kad ne. O juk galima buvo kad ir saulės baterijų dugną sukurpti (juokauju – gi kiltų problemos su perkaitimu, paliekant elektroniką tiesioginėje saulėkaitoje). Bet pagrindinę savo funkciją – patraukti akį – toks dėžutės ir ausinių dizainas kuo puikiausiai atlieka: dažniausios reakcijos, kurių sulaukdavau parodęs kam nors šias ausines, būdavo „o, geras!“ ir „o, įdomiai!“. Negatyvios reakcijos nesulaukiau nė vienos.

Viduriai ir galimybės

O kas gi slypi viduje? Gamintojai skelbia, kad ausinėse įtaisyti 11,6 mm dinaminiai garsiakalbiai, žadama, kad ausinės atkuria garsą iki 24 bitų/192 kHz ir palaiko LHDC 5.0 kodeką, naudojamą perduoti didelės raiškos garsą „Bluetooth“ ryšiu.

Įdomus momentas – „Nothing X“ programėlė pasiūlo atlikti asmeninį klausos testą, kuris trunka apie penkias minutes. Jo metu reikia klausytis bendrame triukšmo fone atsirandančio ir dingstančio pypsėjimo, ir pagal tai sukuriamas individualus vartotojo klausos profilis, pagal kurį, kaip skelbia ausinių kūrėjai, „klausomas turinys adaptuojamas specialiai vartotojo klausai“. Kiek tai padeda – pasakyti sunku, nes didelio garso kokybės skirtumo prieš šio testo atlikimą ir po jo nepastebėjau. Be to, juk daug kas priklauso nuo to, ar visada maksimaliai gerai įsistatysi ausines. Tiesa, tam programėlėje irgi yra testas – bet norėčiau pamatyti vartotoją, kuris kiekvieną kartą jį atlikinės.

Žinoma, programėlė leidžia pačiam vartotojui susistumdyti ekvalaizerio nustatymus pagal savo norą ir skonį – ar pasirinkti iš jau numatytų variantų.

Ausinės taip pat gali būti valdomos paspaudimais – būtent, ne prisilietimais, bet vieną ar kelis kartus suspaudžiant ausinės kojelę. Ar tai geriau už valdymą vien prisilietimais? Kai kuriais atvejais taip: jei pirštai drėgni, prisilietimo ausinės gali neužfiksuoti, o spustelėjimui tai neturi jokios įtakos.

Ausinės turi ir tris triukšmų šalinimo režimus – pilną, dalinį (angl. transparent) ir personalizuotą. Pilnas veikia tikrai gerai, bet „permatomasis“ (dalinis) – keistokai: girdi, kaip už penkių metrų čiaudėja kolega, bet negirdi, ką tau sako už metro esantis žmogus. Esminio skirtumo tarp asmeninio ir pilno triukšmų šalinimo režimo nepastebėjau.

„Ear (2)“ taip pat (kaip ir dauguma kitų šiuolaikinių ausinių) per „Bluetooth“ gali būti prisijungusios prie dviejų įrenginių vienu metu. Taip pat patogi funkcija – programėlė leidžia atlikti pačių ausinių paiešką. Ne pačios dėžutės su ausinėmis, o būtent kiekvienos iš ausinių (jo pradeda pypsėti). Visai patogu.

Žinoma, esminis klausimas – kiek veikia baterija? Skelbiama, kad 10 minučių ausinių krovimas dėžutėje garantuoja 8 valandas muzikos klausymosi. Realus valandų skaičius svyruoja (ir žymiai trumpėja, jei įjungiamas triukšmo slopinimas), bet iš esmės yra panašus. Pati dėžutė palaiko 2,5W „Qi“ bevielį krovimą, taip pat ir „atvirkštinį“ (angl. reversed) krovimą nuo telefono. Kiekviena iš ausinių turi 33 mAh bateriją, ausinių dėžutė – 485 mAh.

Pačios ausinės garantuoja IP54 standarto atsaprumą dulkėms ir vandeniui, dėžutė – IP55.

Žinoma, svarbiausias klausimas – o kaip gi su paties garso kokybe? Žinoma, toks vertinimas yra labai subjektyvus, bet turiu pasakyti, „Nothing Ear (2)“ pasižymėjo maloniausiu ir skaidriausiu garsu iš visų į ausis įsistatomų ausinių, bandytų per paskutinius trejus metus. O šį „Nothing“ gaminį bandžiau įvairiai: klausydamasis dviejų rapsodijų (bohemiškosios „Queenų“ ir mėlynosios George'o Gershwino), įvairaus triukšmo lygio aplinkose, taip pat žaisdamas žaidimus, pajungęs ausines prie kompiuterio – na ir žinoma, naudodamas kaip laisvų rankų įrangą telefone.

Pastarasis bandymas atskleidė ir didžiausią „Nothing Ear (2)“ trūkumą (beje, labai būdingą ir visoms panašioms ausinėms) – balso perdavimo kokybę pašnekovui. Toks jausmas, kad šios problemos nėra išsprendę jokie ausinių gamintojai, jei kalbi telefonu lauke: anksčiau ar vėliau tavo pašnekovas vis tiek neišvengiamai kažko nenugirs, pasiskųs iškraipytu ar „kaip iš kibiro“ garsu.

Apibendrinimas

„Nothing „Ear (2)“ – sąlyginai nebrangios (nuo 150 eurų) įdomaus ir išskirtinio į technofilus orientuoto dizaino į ausis įsistatomos ausinės, pasižyminčios tikrai geromis techninėmis charakteristikomis bei garso kokybe. Ausinių programėlė leidžia atlikti asmeninį klausos testą ir deklaruojama, kad pagal tai adaptuojamas garsas, paduodamas vartotojui – bet objektyviai patikrinti to efektyvumą sunku. Ausinės gerai tvarkosi su triukšmų šalinimu klausantis, bet kaip ir dauguma kitų ausinių, nepakankamai gerai veikia perduodamos vartotojo balsą pašnekovui telefoninio pokalbio metu – jis gali trūkinėti, būti iškraipytas, girdėtis nekokybiškai.

Ausinės taip pat pasižymi pakankamai efektyviu energijos naudojimu: vienu pilnu įkrovimu ausinės veikia apie 6 val. (realus laiko priklauso nuo triukšmų šalinimo naudojimo ar nenaudojimo), o pilnai įkrauta dėžutė leidžia įkrauti ausines iki 6 kartų. 10 minučių krovimas dėžutėje ausines įkrauna beveik dviem valandoms (arba valandai su trupučiu, jei naudojamas triukšmų šalinimas).

Tad apibendrinant – „Nothing Ear (2)“ paliko įspūdį kaip tikrai neblogas aukštesnės klasės įrenginys, kuris siūlo tiek įdomų bei išskirtinį dizainą, tiek pakankamai gerą garso kokybę tokio tipo įrenginiuose.