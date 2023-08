„Samsung Galaxy Watch 6 Classic“ testas: atsargiai, mažais žingsneliais, bet į priekį

Ir tokio požiūrio nepakeičiau daugiau nei pusę dešimtmečio – iki tol, kol negavau išmaniosios apyrankės („Xiaomi Mi Band 2“). Ir nuo to laiko 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ant vieno ar kito mano riešo jau nuolat pakibęs koks nors išmanusis įrenginys.

Kodėl pakeičiau nuomonę? Nes man patinka informacija. Ir jei tipiniai ikiišmaniosios dienos laikrodžiai gebėdavo parodyti tik laiką ar daugų daugiausia mėnesio dieną (atsimenate tokį mažą langelį?), tai dabar ryte paklaustas, kokia temperatūra lauke, aš ne lekiu prie stalo, kur padėta orų stotelė, ne žiūriu į naršyklę ar net ne išmanųjį telefoną – o žiūriu į laikrodį. Atėjo naujas el.paštas – jei nesu prie kompiuterio (o kartais ir kai esu prie jo), aš žiūriu į laikrodį. Net ryte pirmas įrenginys, kurį paliečiu, yra laikrodis – nes tenka išjungti žadintuvą. O paskui einu žiūrėti miego statistikos. Nes kaip sakiau, man patinka informacija.

Ir štai – proga išbandyti naują žaislą. „Samsung Galaxy Watch 6 Classic“.

Problematiška pradžia

Jau pačiame šiemetinių naujųjų „Samsung“ gaminių pristatyme kaip viena iš inovacijų buvo pristatytas laikrodžio dirželio pakeitimas „vienu paprastu mygtuko paspaudimu“. Taip, tai tikrai veikia. Bet kaip parodė pirmosios laikrodžio bandymo valandos, veikia kiek intensyviau, nei tikėtasi.

Nežinau kas ir kaip nutiko, bet pirmąkart dirželis nuo laikrodžio korpuso atsikabino nieko specialiai nespaudžiant, o tiesiog dėvint laikrodį ant riešo – ir vos po pusės valandos nuo laikrodžio užsidėjimo. Gūžtelėjau pečiais – na, visko gi būna – bet kitą parą vėl nutiko tas pats. Tik šįkart pasisekė, kad laikrodį sugavau – nes būtų nutikęs dar ir vadinamasis „crash test“ ant akmens masės plytelių, kuriomis išklotos lrytas.lt redakcijos grindys.

Dar kartą dirželis nuo korpuso atsikabino po dienos, o (kol kas) paskutinį kartą – dar po dviejų dienų, parduotuvėje, tiesiog imant maišą su pirkiniais. Negaliu tvirtinti, kad tai bus dėsninga visiems „Samsung Galaxy Watch 6 Classic“, bet bent jau šio mano bandyto laikrodžio atveju taip buvo.

Antras nesmagus dalykas – baterijos veikimo trukmė. Vos gavus laikrodį testams, jo baterija rodė 40 proc. įkrovimą. O, pasidžiaugiau. Gal užteks bent porai dienų? Kur gi ne. Žinoma, pirmąją dieną išbandžiau visus laikrodžio triukus – kardiogramą, SpO 2 , spaudimo matavimus – bet viskas baigėsi tuo, kad dar ar gerai, jog užteko nakčiai ir pirmajam miego išmatavimui – nes ryte jau teko laikrodį krauti. Nes ekranas žibėjo liūdnu vienženkliu baterijos įkrovimo procentų skaičiumi.

Vėliau pasižiūrėjau specifikacijas – teigiama, kad „Galaxy Watch 6 Classic“ su IŠJUNGTU „Always on Display“ veikia iki 40 valandų. Na taip, ne kas. Dabartinį savo asmeninį išmanųjį laikrodį kraunu kartą per dvi savaites – ir mano giliu įsitikinimu, taip ir turėtų būti. Užtenka jau kad telefoną tenka krauti kasdien – kam dar kankinti vartotoją?

Aišku, gali būti ir dar blogiau. Vieno tokio vaisiaus gerbėjai gi turi krauti savo laikrodžius kasdien. Gili užuojauta jiems.

Na ir užbėgant už akių, dar viena bėda, su kuria teko susidurti bandant „Galaxy Watch 6 Classic“ – nepavyko iki galo sėkmingai jo perporuoti su kitu įrenginiu. Nors laikrodis rašė, kad ir buvo padaryta visų sukauptų duomenų atsarginė kopija, iš naujo poruojant su kitu telefonu, tos naujos duomenų kopijos tarp pasirinkimų nebuvo – tik trejų metų senumo kopija. Dėl to migruojant iš vieno telefono į kitą pradingo kaupta miego informacija ir dabar taip ir nebesužinosiu, koks yra mano „miego žvėris“ (čia kažkokia sužaidybinta „Samsung“ miego statistika, apibrėžianti vartotojo miego įpročius ir rutiną).

Pojūčiai ir galimybės

Dėl ko žmonės mėgsta vieno tokio vaisiaus logotipu puošiamą išmaniąją įrangą? Atmetus visokius įvaizdžio dalykus – nes ja naudotis tikrai malonu. Nes ten vartotojo sąsaja graži. Nes viskas paprasta, ganėtinai intuityvu ir tiesiog smagu.

„Galaxy Watch“ taip pat jau senokai juda šia linkme. Tiesa, manajam skoniui vartotojo aplinka gal kiek pernelyg infantili (to įspūdį sustiprina aštrių kampų nebuvimas ir didelis spalvingumas), bet perprantama iš pirmo žvilgsnio, o navigacija naudojant žiedą aplink ciferblatą (jo panaikinimas praeitame modelyje buvo milžiniška klaida) – intuityvi ir maloni.

Nemenku privalumu tapo ir tai, kad „Galaxy Watch 6 Classic“ padidintos piktogramos – dabar jas įžiūrėti tiesiog patogiau.

Ką moka „Galaxy Watch 6 Classic“? Kaip jau minėta, moka matuoti miegą, pulsą, streso lygį ir kraujo spaudimą (bet pastarajam dalykui reikia susikalibruoti laikrodį su medicininiu kraujospūdžio aparatu – pavyzdžiui, kad ir vaistinėje. Ir rekomenduojama tai daryti daugmaž kas mėnesį), deguonies kiekį kraujyje, daryti elektrokardiogramą (bet jai kažkodėl būtinas mobilusis ryšys), registruoti knarkimą ir automatiškai atpažinti sportinę veiklą (įskaitant ėjimą).

Žinoma, džiugina ir „Galaxy Watch 6 Classic“ suporavimas su telefono kamera, kai laikrodis virsta nuotoliniu vaizdo ieškikliu (ir dar kai veikia priartinimo/atitolinimo funkcija). Labai patogu grupinėms asmenukėms. Ir šiaip smagu.

Pats bandyto laikrodžio dydis (47x47x11 mm) – patogus, tiesa, jis kiek lengvokas (59 g). Bet egzistuoja ir mažesni modeliai – 43 mm „Galaxy Watch 6 Classic“ modelis. Laikrodžio ekranas su safyro stiklo danga, pats korpusas – nerūdijančio plieno.

Žadama, kad laikrodis atitinka IP68 standartą, tad turėtų išverti nėrimą iki 50 m. Tačiau gavau jį su tokia dirbtinės odos ir dar apsiūta apyranke, kad kažkaip net nekilo noras jį drėkinti.

„Galaxy Watch 6 Classic“ palaiko eSIM, WiFi ir „Bluetooth“ ir NFC jungtis, „Samsung Pay“, „Bixby“, GPS (amerikietiška), GLONASS (rusiška), GALILEO (europietiška), BDS (kiniška) navigacijos sistemas, jame yra 2 GB RAM ir 16 GB vidinės atminties ir „Exynos W930“ lustas, įrengtas akcelerometras, giroskopas, elektroninis kompasas, termometras, yra garsiakalbis. Laikrodis palaiko 10W belaidį „Qi“ krovimą (pakuotėje pridedamas kroviklis).

Nuosprendis

„Samsung Galaxy Watch 6 Classic“ nepristato didelių technologinių „geležies“ naujovių (nebent naujove laikyti tai, kad sugrąžintas valdymas žiedu aplink ciferblatą), tačiau turi nedidelių, bet atkaklių programinių atnaujinimų: pavyzdžiui, ECG bando atpažinti prieširdžių virpėjimą, sako, patobulinta ir moterims skirta mėnesinių/vaisingumo ciklo stebėjimo sistema.

Didelis privalumas – didelis ekranas ir jame dar padidintos piktogramos bei duomenų vizualizacija.

Didelis trūkumas – ganėtinai silpna baterija (165 mAh mažiau nei praėjusių metų modelyje). Na ir tas atsisegantis dirželis – belieka tikėtis, kad tai tik bandyto laikrodžio, o ne visų „Galaxy Watch 6 Classic“ problema.

O apibendrinant – įspūdis toks, kad „Galaxy Watch 6 Classic“ yra skirtas komfortą mėgstančiam miestiečiui. Miestiečiui, kuris jau gali skirti kažkiek pinigų brangesniems aksesuarams (Watch 6 Classic“ kaina – nuo 450 eurų), saikingai pasportuoja (pabėgioja paupyje ar ant bėgimo takelių sporto klube, gal dar pavažinėja keletą valandų dviračiu), kažkiek domisi savo sveikata, nori atrodyti gražiai ir stilingai – bet nėra tas, kuris traukia į ilgesnį nei savaitgalio žygį baidarėmis.