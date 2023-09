Beribis žavesys ir modernus meistriškumas: „Huawei Watch GT 4“ apžvalga

Už save kalbantis dizainas

Pradedant nuo 46 mm versijos, akivaizdu, kad „Huawei“ priimdami dizaino sprendimus įdėjo labai daug. Aštuonkampio formos laikrodis kelia tiek futurizmo, tiek su iš kartos į kartą perduodamų tradicijų asociacijas. Dizainas ne tik malonus akims, bet ir itin patogiai nugula ant riešo. Laikrodį galėjau rinktis iš ne vienos ciferblato ir dirželio versijos, todėl neabejoju, kad kiekvienas galės atrasti sau labiausiai tinkantį stilių. AMOLED ekranas su 466x466 raiška nepaliauja džiuginti kaskart pažvelgus į laikrodžio ciferblatą.

41 mm „GT 4“ dizainas taip pat paliks įspūdį. Subtilios ir rafinuotos dizaino detalės atrodo taip kruopščiai apgalvotos ir išpuoselėtos, kad susidaro įspūdis, jog jį kūrė juvelyrai, o ne technologijų ekspertai. Auksinių perlų atspalvis kartu su išoriniu auksiniu apvadu švyti išties dailia elegancija, apjungiančia klasikinį žavesį su modernumu. AMOLED ekranas taip pat turi 466x466 raišką, tad kiek mažesnis ekranas neaukoja vaizdo kokybės bei puikiai dera ant riešo. Be to, abiejų laikrodžių ciferblatai pasižymi itin tvirtu stiklu.

Funkcija kuri itin surezonavo – išsamus oficialių ir trečiųjų šalių siūlomų ciferblato dizainų pasirinkimas, kuris leidžia paversti savo laikrodžius tikru savo asmenybės atspindžiu. Galimybė sparčiai ir sklandžiai keisti ciferblatus priklausomai nuo savo aprangos ar nuotaikos lemia tai, kad laikrodžio dizainas niekada neatsibosta ir bene kasdien gali tapti unikaliu prietaisu. Be to, ciferblatai gali būti keičiami ne tik stiliaus, bet ir juose rodomos informacijos atžvilgiu, taip kas kartą pritaikant laikrodį pagal savo poreikius ir tikslus.

Sveikata: visapusiška apžvalga

Sveikatos funkcijų srityje „Huawei“ ir vėl pranoko patys save. Išsamus sveikatos rodiklių sąrašas leido pasijausti it nešiočiausi asmeninį trenerį ir sveikatos konsultantą ant savo riešo. Nuo širdies ritmo ir deguonies įsisavinimo iki kompleksinės patiriamo streso analizės, šis laikrodis siūlo pilną ir visapusišką savo sveikatos stebėsenos sprendimą. Rodmenų nuoseklumas ir tikslumas buvo geresnis nei bet kurio kito laikrodžio, kuriuo man teko naudotis anksčiau. Nenuostabu, kad „Huawei“, sekdami karščiausias inovacijas, sveikatos rodiklių tikslumą remia dirbtiniu intelektu – vienu galingiausių šių dienų įrankiu kompleksiškai duomenų analizei.

Man bene naudingiausia funkcija naujajame „GT 4“ – dar geresnis miego stebėjimo sprendimas „TruSleep 3.0“. Jau gana ilgą laiką įtariau, kad turiu vienokių ar kitokių miego sutrikimų, kadangi retai kada pabundu žvalus ir pailsėjęs. Kad ir kaip būtų, dėl vienų ar kitų priežasčių vengiau į tai pažvelgti rimčiau – tačiau visa tai pasikeitė pradėjus atidžiau stebėti savo miegą su naujuoju „Huawei“ laikrodžiu. Ankstesniame modelyje buvusią išsamią miego kokybės analizę „GT 4“ papildė kvėpavimo stebėsenos rodikliais, kurie gali indikuoti apie miego apnėją ar kitus miego sutrikimus. Ši funkcija mane pagaliau pastūmėjo kreiptis į miego specialistus, kadangi gauti duomenys nedžiugino. Kita vertus, šis žinojimas leido ir kiek nurimti – dabar tikrai žinau, kad mano savijauta ryte ir mieguistumas dienos metu nėra tik atsitiktinumas.

41 mm „GT4“ turi pažangią moters ciklo stebėjimo funkciją. Nors ši funkcija buvo ir ankstesniame modelyje, „GT 4“ ją papildė išties išskirtinėmis galimybėmis. Dirbtinio intelekto algoritmas, analizuodamas įvairius fiziologinius žmogaus rodiklius, geba gerokai tiksliau numatyti įvairias ciklo fazes (tiek menstruacijų, tiek ovuliacijos) ir siųsti atitinkamus priminimus. Laikrodis taip pat leidžia itin lengvai registruoti ir kitus su ciklu susijusius rodiklius rankiniu būdu.

Sportas – lengviau ir įdomiau

Su naujuoju „Huawei Watch GT 4“ užsiimti sportinėmis veiklomis ir prižiūrėti savo fizinę sveikatą tapo dar smagiau ir įdomiau. Atnaujinti veiklų žiedai ir įvairūs priminimai, paskatinimai ir medaliai jaučia jaustis dar geriau įgyvendinus užsibrėžtus tikslus. Nors visa tai galima daryti ir be laikrodžio, veiklų žiedai leidžia ne tik nepamiršti nueiti papildomų žingsnių ar pasimankštinti, bet ir suteikia papildomą motyvaciją – tai tarsi asmeninis treneris, tik be finansinio intereso. Be to, naujasis laikrodis taip pat buvo papildytas ir išmania kalorijų skaičiavimo programėle, kuri ne tik leidžia atidžiau sekti savo svorį ir kelti motyvuojančius tikslus, bet ir įtraukia į šį procesą.

Naujoviškos funkcijos ir įspūdingas ilgaamžiškumas

Visi „Huawei“ laikrodžiai pasižymi ilgai tarnaujančiomis baterijomis, ne išimtis ir „GT4“: 46 mm laikrodis veikia iki 14 dienų, o 41 mm – iki 7 dienų.

Galiausiai, patobulinta „Bluetooth“ funkcija leidžia atsiplėšti ir atsipūsti nuo savo išmaniojo telefono. Bene labiausiai kamuojanti šių dienų problema man – baimė praleisti svarbų laišką, skambutį ar kitą pranešimą, o su naujuoju „GT 4“ šią opią problemą pagaliau pavyko išspręsti. Kadangi „Bluetooth“ veikia net iki 100 metrų atstumu, o laikrodžiu galima tiek atsiliepti ar paskambinti, tiek perskaityti gaunamas žinutes ar į jas atsakyti parengtu šablonu. Turiu pripažinti, ši patirtis leido pasijusti gerokai laisvesniu, kadangi būnant ofise ar namuose telefono nebebūtina turėti metro atstumu.

Galutinės mintys

„Huawei Watch GT 4“ serijos laikrodžiai – tai harmoningas klasikinio dizaino ir pažangiausių technologijų derinys. Kai įvairūs prietaisai vis dažniau tampa ne tik priemonėmis, bet ir tam tikru asmenybės tęsiniu, „Huawei“ pasirūpino, kad šis tęsinys būtų išties unikalus, naudingas ir asmeniškas. Gamintojui ir vėl pavyko itin sklandžiai suderinti stilių su funkcionalumu, tad ieškantiems išmaniojo laikrodžio, „GT 4“ turėtų atsidurti pačiame sąrašo viršuje, nepriklausomai ar turite kitų „Huawei“ įrenginių, ar pirmą kartą leidžiatės į jų ekosistemą. Mano išvardintos funkcijos – tai tik maža dalis to, ką siūlo „Huawei Watch GT 4“. Manau, kad tai ir yra didžiausias šio išmaniojo laikrodžio privalumas – kiekvienas jame gali atpažinti svarbiausias funkcijas jam pačiam ir atitinkamai pritaikyti laikrodį pagal savo prioritetus ir asmenybę.