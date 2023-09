„Logitech Lift“ testas: ką gali pasiūlyti šis belaidis vertikalus žiurkėnas

Tačiau žmonės kažkodėl vis dar mielai naudoja peles. Tiesa, tikrai pernelyg nesigilindami į jų galimybes ir skirtumus, o dažniausiai imdami pirmą pasitaikiusią iš parduotuvės lentynos, ar ką duoda įmonės IT skyrius.

Bet šįkart pakalbėkime apie šį tą originalesnio – apie vertikalias peles. Tiksliau, vieną tokią – „Logitech Lift“.

Vertikalios pelės

Kas yra vertikali pelė? Pasižiūrėkite į savo plaštaką, kaip laikote jį ant įprastos pelės. Stalo atžvilgiu ji guli horizontaliai ir gaubia pelę. O dabar paverskite plaštaką 90 laipsnių kampu, kad stalą liestumėte tik delno briauna. Ir įsivaizduokite, kad taip laikydami plaštaką, toliau sėkmingai dirbate pele.

Kam to reikia? Na, pirmiausia bent jau tokių pelių kūrėjai ir pardavėjai sako, kad taip dirbti yra ergonomiškiau. Aišku, pripratimo ir matyt skonio reikalas, tad galbūt dėl tos ergonomikos galima ginčytis. Bet jei esate „ofiso planktonas“, ar nors kartą skundėtės riešo skausmu? Taip, tuo XXI a. prakeikimu – riešo kanalo (tunelio) sindromu, atsirandančiu nuo tų pačių rankos ir riešo judesių ar veiksmų kartojimo ilgą laiką ar dar, sako, dėl stalo briaunos sukeliamu nervo užspaudimu.

O štai vertikali pelė padeda to išvengti – nes ranka, riešas, plaštaka ant stalo dedama (ir į jo briauną) remiasi ne horizontaliai, bet vertikaliai.

Pojūčiai

Taip, dirbti vertikalia pele reikia išmokti. Ne, tai nereiškia, kad tik paėmus tokią pelę į ranką, dirbti ja bus neįmanoma – tiesiog iš pradžių nebus labai patogu. Bet ilgainiui apsipratus, darbas pasidaro tikrai smagus. Ir kas ten žino, gal ir tikrai ergonomiškesnis? Juk ir mūsų rankos kūne įstatytos taip, kad plaštakos natūraliai gula lygiagrečiai šlaunims, o ne sėdmenims.

Dirbant tokia pele, naudojami ir kiti raumenys. Kai kuriais atvejais atrodo, kad tai net sunkiau – bet tai nebūtinai yra blogai.

O bent jau man pačiam didžiausias malonumas tokią pelę naudoti pakaitomis su tradicine: ar kaitalioti kas kelias dienas, ar vieną naudoti biure, kitą – namuose. Beje, priešingai nei gali pasirodyti iš karto, vertikali pelė puikiai tinka ir žaidimams – ir tai gana logiška: juk realiame gyvenime laikydami ginklą laikome taip, kad plaštaka yra vertikali (nebent esate JAV gangsta repo gerbėjas), lygiai taip pat laikomas ir lėktuvo šturvalas. Tad žaidimams tai suteikia realistiškumo.

„Logitech Lift“

„Logitech Lift“ gana masyvi, bet lengva (kaip mano skoniui – net per lengva), plastikiniu ir vietomis gumuotu korpusu. Neperkrauta mygtukais, turi tik penkis: du tradicinius, papildomą šalia ratuko ir du kitoje pusėje, skirtus nykščiui.

Pelės suėmimas – tikrai patogus, ir net skirtingo dydžio rankoms: „Lift“ naudotis buvo tikrai patogu tiek manajai letenai, tiek gerokai mažesniu keliolikamečio sūnaus rankai.

Didelis pelės privalumas – energetinis taupumas: per mėnesį intensyvaus naudojimo (ne mažiau 60 valandų per savaitę) taip ir neteko nė karto keisti baterijos (naudojama paprasta AA baterija, be galimybės krautis iš kompiuterio per USB). Pelė belaidė – tad kaip juokaujama internete, čia ne pelė, o kažkoks žiurkėnas. Beje, „Logitech Lift“ savo korpuso forma tikrai šiek tiek primena gerai gyvenantį (suprask – riebaliukų atsargas jau sukaupusį) žiurkėną.

Prie kompiuterio gali būti jungiama naudojant specialų bevielį USB prievadą arba „Bluetooth“ jungtį. Lygiai kaip ir anksčiau apžvelgta „Logitech“ pelė, „Lift“ gali būti suporuota su trimis skirtingais įrenginiais, perjungimas tarp jų vyksta mygtuku, įtaisytu pelės „pilve“.

Vieninteliai pastebėti trūkumai – gal kiek per lengvas korpusas (kažkaip visai norėtųsi metalinių dalių. Nors esu turėjęs ir lengvesnių vertikalių pelių) ir ne itin tvirtas baterijos lizdo dangtelis – nušveitus nuo pelę stalo, baterija beveik visada iškris. Žinoma, pelės turbūt nėra projektuojamos intensyviam svaidymui nuo stalo, tačiau „Lift“ galima pagirti už atsparumą: patyrusi skrydį berods penkis kartus (ak tas uodegos nebuvimas, kai dar gali tikėtis sugauti, ar viltis, kad jis kur užklius, o pelė pakibs ore dar nepasiekusi grindų), ji vis dar puikiai veikia.

Tad apibendrinant – „Logitech Lift“ paliko tikrai neblogą įspūdį, o vertikalios pelės konstrukcija yra tikrai smagus pokytis kompiuterinėje kasdienybėje. Tiesa, įrenginys nėra itin pigus – kainos prasideda nuo 40–60 eurų, bet tai ir nėra bevardžio gamintojo pigi tik kelis mėnesius atlaikysianti pelytė. Solidesnė kaina, bet ir solidesnė prekė.