Lietuvių įmonės sėkmė: per metus – partnerystė su NASA, naujos rinkos technologijos ir 3 nauji biurai

Plečiasi pasaulyje

„Lietuva tampa ryškėjančia šalimi pasaulio kosmoso industrijos žemėlapyje – neseniai tapome Europos Kosmoso Asociacijos nariais, o „NanoAvionics“ vardas dažnai skamba tarptautiniu lygmeniu. Pastarieji metai mums buvo itin sėkmingi – tiek veiklos apimties, tiek verslo, tiek komandos plėtros atžvilgiu. Įsitvirtindami tarp šios verslo srities pasaulio lyderių, tampame vis didesniais vartais Lietuvai į pasaulinę kosmoso industriją“, – sako įmonės generalinis direktorius Vytenis J.Buzas.

Lietuvos kosmoso technologijų bendrovė per paskutinius veiklos metus atidarė net 3 naujus biurus – vienas iš jų duris atvėrė Kaune, o kiti įkurti JAV mieste Kolumbijoje bei Basingstoke, Jungtinėje Karalystėje. Nauji biurai atidaryti augant bendrovės komandai. Per metus įmonės darbuotojų skaičius išaugo apie 60 proc. – šiuo metu organizacijoje dirba daugiau nei 100 specialistų. Be to, sėkmingi ir finansiniai bendrovės rezultatai – per praėjusius metus įmonė skelbia savo pajamas globaliu mastu auginusi 3 kartus.

Praėjusiais metais bendrovė pasirašė kontraktus su 16 įmonių dėl palydovų tiekimo. Vienas jų – sutartis su tarptautiniu 5G ryšio palydovų operatoriumi „OQ Technologies“, kuriam Lietuvos įmonė tieks du palydovus – pirmasis į kosmosą pakils jau birželį ir taps pirmuoju 5G daiktų interneto paslaugas teikiančiu palydovu žemutinėje Žemės orbitoje. Pernai įmonė taip pat pasirašė didelės vertės sutartį su Jungtinės Karalystės bendrove „Sen“ ir jai sukūrė palydovus, skirtus planetos aplinkos, gamtos katastrofų ar klimato kaitos padarinių stebėsenai.

Neseniai įmonė pradėjo ir bendradarbiavimą su JAV Nacionaline aeronautikos ir kosmoso administracija (NASA). Lietuvių įmonė jai pagamino 12 krovos vienetų – maždaug mikrobangų krosnelės dydžio – platformą, kurioje į orbitą bus iškelta ir išbandyta NASA kuriama Saulės burių sistema „Advanced Composite Solar Sail System“ (ACS3). Po sėkmingų bandymų kosmose, NASA tokias bures ateityje planuoja naudoti tarpplanetinėms misijoms vietoje įprastų reaktyvinės traukos variklių.

Pristatė rinkos naujoves

Įsitvirtinusi Lietuvoje ir sulaukusi pripažinimo pasaulyje, įmonė plečia ir veiklos sritis. Anksčiau tik nano palydovus su savo sukurta platforma M6P – pirmąja standartizuota platforma rinkoje – gaminusi „NanoAvionics“ neseniai įžengė į didesnių – mikro – palydovų rinką. Įmonė pristatė naują produktą – mikro palydovų platformą MP42 – pirmąją moduliarią platformą, skirtą komercinių misijų palydovams iki 115 kilogramų.

„Nors dėl pandemijos palydovų rinka patyrė sulėtėjimą, kurio didžiausia priežastis buvo atidėti raketų pakilimai į kosmosą, pernai į orbitą paleidome 2 palydovus. Šiemet į kosmosą pakilo dar 2 mūsų palydovai, sukurti JAV radijo dažnių ir duomenų analizės bendrovei „Aurora Insight“. Dar tokį patį skaičių palydovų planuojame paleisti birželį, tad iš viso aplink Žemę skries jau 10 mūsų palydovų. Šiuo metu mūsų specialistai taip pat intensyviai dirba su dar 33 palydovų dizainu ir gamyba“, – vardija įmonės vadovas.

Tolesnė plėtra gamyboje ir komandoje

Dabartinio plėtros pagreičio įmonė stabdyti neketina – ateinantys metai pažymės dar kelis svarbius augimo žingsnius. Kitąmet įmonė planuoja atidaryti dar vieną naują biurą Lietuvoje su papildoma erdve palydovų gamybai, taip pat aktyviai ieško ir įdarbina naujus specialistus.

„Per artimiausius metus Vilniuje duris turėtų atverti dar vienas mūsų biuras, užimsiantis iki 2 tūkst. kvadratinių metrų plotą, kuriame bus ir speciali laboratorija palydovų surinkimui ir gamybai. Biuras talpins daugiau nei 100 darbuotojų, tad plečiame savo komandą – kas mėnesį priimame po kelis naujus žmones, šiuo metu turime 23 atviras pozicijas, kurių didžioji dalis – Lietuvoje. Tarp dažniausiai mūsų ieškomų specialistų – įvairių sričių inžinieriai, programuotojai“, – sako V. J. Buzas.

Įžengę į mažųjų palydovų rinką, lietuvių įmonė iki 2025 m. tikisi didinti apsukas iki 120 pagaminamų palydovų per metus – penkis kartus daugiau, nei pagaminama dabar.