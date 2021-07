Bendrovė „Blue Origin“ yra suplanavusi savo pirmąją pilotuojamą misiją – 11 minučių skrydį iš vakarų Teksaso už Karmano linijos ir atgal. Skrydis turi sutapti su 52-osiomis pirmojo nusileidimo Mėnulyje metinėmis.

„Virgin Galactic“ įkūrėjas Richardas Bransonas išvyko panašios kelionės liepos 11 dieną, aplenkdamas „Amazon“ magnatą milijardierių lenktynėse.

Tačiau J. Bezosas, kaip ir R. Bransonas, tvirtina, kad jokių varžybų nebuvo.

„Yra vienas asmuo, kuris buvo pirmasis žmogus kosmose – jo vardas yra Jurijus Gagarinas – ir tai įvyko jau seniai“, – pirmadienį sakė „Amazon“ įkūrėjas amerikiečių televizijos NBC eteryje, turėdamas omenyje sovietų kosmonauto pasiekimą 1961 metais.

„Tai nėra rungtynės; tai yra kelio į kosmosą tiesimas, kad ateities kartos kosmose galėtų daryti neįtikėtinus dalykus“, – pridūrė verslininkas.

Be to, „Blue Origin“ tikslai yra kur kas platesni: kalbant tiek apie aukštį, į kurį pakils jos daugkartinio naudojimo erdvėlaivis „New Shepard“, palyginti su „Virgin“ erdvėlaiviu, tiek apie užsibrėžtas ambicijas.

57 metų J. Bezosas įkūrė „Blue Origin“ 2000 metais, siekdamas vieną dieną pastatyti plūduriuojančias kosmines kolonijas su dirbtine gravitacija, kuriose dirbtų ir gyventų milijonai žmonių.

Šiandien bendrovė kuria sunkiasvorę orbitinę raketą „New Glenn“ ir mėnuleigį, kurį kompanija tikisi nuomoti NASA.

„New Shepard“ buvo išbandytas per 15 nepilotuojamų skrydžių, siekiant įsitikinti, kad pakopos atsiskiria sklandžiai, o saugumo mechanizmai yra patikimi. Per tuos skrydžius, be kita ko, kapsulė buvo atmetama toliau nuo pakilimo aikštelės, jei raketa sprogtų. Erdvėlaivis taip pat buvo nutupdytas pasitelkiant ne visus parašiutus.

„Supratome, kaip padaryti transporto priemonę pakankamai saugią, kad būtume pasirengę pasodinti į ją savo artimuosius ir pasiųsti juos į kosmosą“, – per sekmadienį surengtą spaudos konferenciją pareiškė „Blue Origin“ generalinis direktorius Bobas Smithas.

Erdvėlaivis pakils 8 val. vietos (16 val. Lietuvos laiku) iš atokaus kosmodromo „Launch Site One“ dykumoje Teksaso vakaruose. Artimiausias miestelis, Van Hornas, yra už 40 km į šiaurę.

Oro sąlygos šiuo metu atrodo palankios, o įvykis bus tiesiogiai transliuojamas tinklapyje BlueOrigin.com. Transliacija prasidės likus 90 minučių iki starto.