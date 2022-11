Krikščioniškame pergamente aptiko seniausią žinomą žvaigždžių katalogą

Sudėję nuotraukas, padarytas naudojant skirtingo ilgio šviesos bangas, mokslininkai aptiko beveik nebematomus užrašus, paslėptus po sirų kalba surašyto tekstu pergamente, saugomame Šventosios Kotrynos vienuolyne Egipte. Taip jie atkūrė astronominį veikalą, kuriame aprašomos žvaigždžių padėtys.

Pergamentas buvo pernaudotas vėlesnių krikščionių raštininkų, verčiančių VI a. pr.m.e. sirų vienuolio darbus. Mokslininkai senovines žvaigždžių koordinates, kurių vietos užfiksuotos vieno laipsnio tikslumu, priskiria Hiparchui – graikų astronomui, gyvenusiam II a. pr.m.e., pranešama žurnale „Journal for the History of Astronomy“.

Šis atradimas atitolina „šiuolaikinės astronomijos“ ištakas – kai žmonės pradėjo taikyti matematinį modeliavimą stebėdami žvaigždes, praneša „Nature“.

Parengta pagal Science.org.